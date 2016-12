LE PLAZA, au faîte de l’abandon…

Depuis le cyclone DINA, en janvier 2002, confortant la décrépitude déjà flagrante du PLAZA, la cause était entendue. Quelle que soit la majorité de l’équipe municipale, la priorité absolue est demeurée la rénovation de la Salle des Fêtes, et des locaux administratifs municipaux, enclos dans le complexe du Théâtre. Une unanimité politicienne dont la rareté laisse pantois.

Principalement dévolue aux réceptions de mariage, la Salle des Fêtes est, exclusivement, appréhendée comme une « source de revenus », permettant, accessoirement, à des citadins modestes de célébrer dignement leur union. Manifestement, la réhabilitation du théâtre n’a jamais été qu’une éventualité annexe. Assujettie à un financement bien trop important pour y sacrifier un temps préjudiciable aux vrais enjeux d’une municipalité responsable.

L’honnêteté intellectuelle incline à ne pas mésestimer le tonique engagement municipal dans la réparation de la toiture. Mise en œuvre en 2008 (après la fermeture bien trop tardive de l’édifice) et achevée en 2009, cette réparation présente encore quelques fuites… Mais en 2017, l’ensemble sera, définitivement, sécurisé, d’autant que la « garantie sur le toit est encore valable » Ah ! La bonne heure !

Il nous souvient que cette « réparation » a été financée par une solide subvention gouvernementale et, donc, quelque part, par les contribuables.

Soit, mais quid du PLAZA ? À l’instar de ses collègues à PORT-LOUIS et à ROSE-HILL depuis dix ans, à son tour, Monsieur le Maire annonce que la restauration est à l’agenda 2017. Toutefois et au préalable, il convient de « trouver un consultant » afin d’évaluer le chantier… Cela signifierait-il que, de source étrangère ou locale, toutes les études, rapports et autres consultances remises à la Municipalité n’étaient pas crédibles ? Ou, le temps aidant, seraient devenus, totalement, obsolètes ? Dès lors, la rédaction de l’appel d’offres pour cette énième démarche ordonne pertinence et professionnalisme. Peut-on suggérer qu’elle soit confiée à des spécialistes dont, par nature, l’appareil municipal est dépourvu ?

Que le PLAZA fasse l’objet d’une rénovation ou d’une restauration, cela demande que l’une comme l’autre soit, a priori, charpentée par un projet culturel digne, innovant et riche de sens. La définition étayée de ce projet induit toute « recherche de consultant ». Aussi, l’agenda 2017 n’étant pas extensible, une méthodologie adéquate pour une possible réouverture future du PLAZA est fondamentale.

Au regard de la réactivité institutionnelle d’une administration municipale sur un domaine si particulier, cela risque de prendre un certain temps… En attendant que les agapes matrimoniales résonnent dans la Salle des Fêtes sans perturber les spectacles d’un PLAZA, qui n’est pas près de revivre.

Sinon, 2017 doit célébrer le centenaire de la naissance de Serge CONSTANTIN… Durant des décennies, il aura été le serviteur prolixe, inspiré, exigeant, sacerdotal du PLAZA… comme un guide référentiel et humaniste pour plusieurs générations de techniciens, et une rencontre mémorable avec des centaines d’artistes.

Pour cet anniversaire, gageons que les édiles de la présente municipalité vont se vautrer dans les hommages sirupeux à la mémoire du créateur exemplaire. Or, comme leurs prédécesseurs, ils sont des complices du mortifère enlisement du renouveau de ce théâtre historique.

Avec la promptitude des parasites, d’autres vont se targuer de leur « amitié singulière » avec le grand homme. Sans risque d’être contredits, même si cette amitié si puissante les a maintenus bras croisés et silencieux, face au sacrifice de ce fleuron patrimonial.

De même, attendons-nous que, sautant sur ce « prétexte », les péremptoires auto-proclamés sauveurs du PLAZA se réveillent après tant de mois de somnolence. Adepte d’effets d’annonce sans suite et d’autres initiatives à la prévisible stérilité, persisteront-ils dans l’irrespect de toutes celles et ceux qui ont servi cette scène, avec abnégation et talent ? Lesquels, ils avaient tant à transmettre…

Entouré de collaborateurs habités, Serge CONSTANTIN a voué son existence à un théâtre, une terre d’accueil, de création et de partage, un espace généreux et magique contre les pollutions de l’esprit et les atteintes au libre-arbitre, un passeur intemporel du meilleur de la condition humaine.

Le silence du PLAZA, (comme celui du Théâtre de PORT-LOUIS), prive la créativité mauricienne d’un quai où amarrer ses pirogues comme ses grands voiliers. À l’île Maurice, les créateurs, les techniciens, les publics sont orphelins de ces communions incomparables autour d’une scène en forme de voyage, d’arbre de Noël, de révélation essentielle. Il ne leur reste que d’épisodiques émotions dans des sites intimistes, ou lors de grandes messes ponctuelles, dans des salles guère accessibles au plus grand nombre (artistes comme spectateurs).

Même les estimables fondateurs de PORLWI BY LIGHT cèdent à l’ironie de magnifier la façade cadavérique du plus ancien théâtre de toute la région…

Il n’est de situation irréversible avec la volonté intègre d’y trouver des solutions. En l’occurrence, cette quête ne peut être que le fait de ceux qui n’en ont ni le désir impérieux ni la compétence. Il y va d’enjeux bien au-delà du simple « divertissement ». Cela procède de l’affirmation identitaire, d’une culture gratifiante de l’expression, du lien social et d’un fort sentiment d’appartenance à un pays créatif et singulier. Se faisant, seuls les mots soutenus par l’exemple sont fédérateurs.

Le PLAZA réhabilité n’est pas un but, mais un outil, comme une charrue. Oui, une charrue !