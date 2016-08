PLOMBERIE : Éviter les problèmes de tuyauterie

Les installations de plomberie nécessitent souvent des réparations. Pascal Guy, 35 ans, donne à nos lecteurs quelques conseils qui leur permettront d’économiser du temps et de l’argent.

Il y a quatorze ans, Pascal Guy a découvert la plomberie et, depuis, il n’a pas délaissé le métier. Il considère son gagne-pain comme un jeu et il en tire un plaisir particulier. “Pour moi, la plomberie est comme un jeu de Lego. Quand je dois procéder à des installations, je prends un malin plaisir à préparer dans ma tête toutes les étapes qui mèneront à l’aboutissement du travail que je dois effectuer. J’ai la chance de pratiquer un métier qui me plaît vraiment. C’est une passion. Je suis tellement méticuleux que les gens me surnomment le plombier bijoutier”, confie-t-il.

Travaillant à son compte depuis quatre ans, Pascal Guy s’est essayé à plusieurs métiers avant de décider de faire carrière dans la plomberie. Il a travaillé comme peintre, aide-maçon et vendeur avant que la plomberie ne change sa vie. “Je ne savais pas trop quel métier je voulais faire. Tous les dix jours, je passais à autre chose. Un jour, j’ai rencontré un ami dans la rue qui m’a demandé si je voulais trouver du travail sur le champ. Je lui ai dit oui et il m’a emmené sur un chantier, où j’ai découvert la plomberie. C’était comme une évidence pour moi. J’ai tout de suite su que ce métier était fait pour moi.”

Les astuces de Pascal Guy

La première chose que Pascal Guy conseille au public est de prendre des mesures préventives à la maison. “Mieux vaut prévenir que guérir. Quand vous faites votre installation pour votre évier, assurez-vous que le plombier mette un siphon entre la tuyauterie et votre évier afin de pouvoir enlever plus facilement des aliments qui auront bouché la circulation d’eau.” Quant au nettoyage des filtres du robinet, il recommande de le faire chaque mois.

Il conseille également de ne jamais jeter les choses suivantes dans les canalisations. “Un évier bouché est souvent le résultat de matières grasses, de paille de thé, de riz ou de pain. Il ne faut jamais en mettre dans votre évier. Par ailleurs, je conseille aux gens de ne pas se raser ni se couper les cheveux dans la baignoire ou le lavabo car la barbe, les poils et les cheveux boucheront la tuyauterie.”

Pour ceux qui utilisent une paille de fer pour la vaisselle, il conseille de ne pas la jeter tout de suite quand elle est usée. “Placez-la sur la décharge, elle attrapera comme un aimant les morceaux qui ne doivent pas aller dans la tuyauterie, tout en laissant filer l’eau.”

Il suggère également de ne jamais jeter des serviettes hygiéniques dans la cuvette des toilettes. Il préconise une utilisation minimale des papiers toilettes. “Les papiers toilettes peuvent boucher la canalisation, privilégiez les douchettes de toilettes.”

Déboucher un tuyau à moindres frais

Un tuyau est bouché et vous ne possédez pas de ventouse ni de produit chimique ? Pour remédier au problème sans acheter un énième outil, il existe une solution simple et économique. Il suffit de glisser le tube d’une pompe à matelas pneumatique ou à bouée dans la canalisation qui pose problème, puis de pomper jusqu’à ce que le bouchon s’en aille.

Comment repérer une fuite dans les canalisations ?

Quand une canalisation fuit, il n’est pas toujours facile de trouver le tuyau défectueux. Afin de vous faciliter la tâche, versez en grande quantité du colorant alimentaire dans vos canalisations. Il ne vous reste plus qu’à rechercher la couleur le long des canalisations afin de repérer l’origine de votre fuite.