LE PM : Se enn joke de mauvais goût

Revenant d’une visite privée de quatre jours à Rodrigues, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, commentant pour la MBC et la chaîne de radio privée Top FM les allégations du trafiquant de drogue Peroumal Veeren, les a qualifiées de « joke de mauvais goût ». Dans un communiqué émis hier dans la soirée, le Prime Minister’s Office soutient que « les mensonges du trafiquant Peroumal Veeren, condamné à 34 ans de prison, ne peuvent avoir pour but que d’essayer de ralentir le démantèlement du trafic de drogue à Maurice ».

« C’est enn joke de très mauvais goût. C’est bann faussetés ki li finn débité devant la commission. Et tout dimounn pe trouver ki manière mo déterminer pou démantèle le network de la mafia de la drogue. Et sa network la de zour en zour, nou pe trouver ki manière nou pe fer bann saisi. Bann saisi ki zamé finn ena dans le passé », a déclaré Pravind Jugnauth dans le salon d’honneur du Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, hier en début de soirée. Il a ajouté que « alors kan, bien sir, zot reservoir pe koumans sek, se n’est ki azordi ki enn mafia vinn fer enn allégation pareil ».

« Bien sûr et mo swete ke la commission danket ale au plus profond de sa bann allégations la parski bizin kestionner et bizin conner. Lor seki li pe dir, bizin conner exactement ki bann détails, couma seki li pe dir la, couma inn fer sa bann zafer li pe dir la. Mo attan a ce ki la commission fer sa travay la pou determine dans les faits et les détails de la véracité de sa bann propos la », devait-il poursuivre.

Pour ce qui est de la suite de ces allégations devant la commission Lam Shang Leen, le communiqué du Prime Minister’s Office conclut que « le Premier ministre continuera à combattre le trafic de drogue dans le pays et traquer les marchands de la mort. Aucune tentative d’intimidation ou de dénigrement planifié ne pourra l’empêcher d’accomplir sa mission de libérer le pays et, surtout, les jeunes du fléau de la drogue et des activités criminelles des trafiquants. En conséquence, le Premier ministre décidera de la marche à suivre ».

MAHEN GOWRESSOO : Je ne connais pas Peroumal Veeren

« Je ne connais pas Peroumal Veeren. Je ne l'ai jamais rencontré et je ne lui ai jamais parlé. Il affirme avoir donné de l'argent à Geeanchand Dewdanee pour me le remettre afin que je le donne à Pravind Jugnauth. C'est vraiment faux ! Si Dewdanee voulait donner de l'argent à Pravind Jugnauth, il n'avait pas à passer par moi.

Je n'étais pas candidat aux dernières élections générales et, à cette époque, je passais mon temps entre Maurice et le Congo pour les besoins de mon business. Je travaille avec ma sœur. Dewdanee avait été “seconded for duty” dans mon ministère alors que j'étais ministre de la Culture. Par la suite, il l'a rencontré dans la rue. Il est arrivé qu'il m'ait appelé et je lui ai parlé, sans plus. Mon entreprise est un business familial, je n'ai pas besoin d'autres partenaires.

PAUL BÉRENGER : Des commentaires demain

Nous commenterons la situation lors de notre conférence de presse demain.

XAVIER LUC DUVAL : La réputation du pays est au plus bas

La réputation de Maurice est au plus bas qu'on ait connu depuis l'indépendance. Nous procédons à la vérification de certains éléments et je reviendrai sur la question lors de la conférence de presse du PMSD demain.

IVAN COLLENDAVELLOO : Je n'attache aucune importance à ce petit jeu

D'abord, je note que Peroumal Veeren clame son innocence pour le crime pour lequel il a été condamné et vient maintenant contester toute la décision de la Cour suprême à son encontre. Ce qui est impensable. Je ne peux pas m'empêcher de revenir en arrière. J'ai été l'avocat de Harish Boodhoo devant la commission d'enquête de Maurice Rault. Un des trafiquants de drogue s'était ligué contre lui pour lancer, avec un aplomb déconcertant, des accusations de trafic de drogue contre lui alors même que c'est lui qui avait réclamé l'institution de cette commission d'enquête. J'espère que les médias mesurent la portée de cette affaire extrêmement sérieuse. Il y va de la crédibilité de notre pays. Quant à moi, je n'attache aucune importance à ce genre de déclarations venant de quelqu'un qui n'a rien à perdre à ce petit jeu.

Le Premier ministre et son équipe font un excellent travail et sont arrivés à démanteler les réseaux de trafiquants. Le grand banditisme cherche tous les moyens pour arrêter la machinerie de l’État. Mais la population mauricienne ne sera pas dupe.

SHAKEEL MOHAMED : Pour une enquête illimitée sur le financement des partis

Ce qui se passe vient démontrer l'importance d'une enquête étendue et sans limite sur le financement de tous les partis politiques. Le public mauricien est dégoûté, blasé et anesthésié. Il veut plus voir un changement du genre de bonnet blanc, blanc bonnet. Je souhaite que la population sorte de son sommeil et fasse en sorte que le pays puisse avoir un chef susceptible de donner un sens de direction au pays et que le choix ne soit plus fait sur une base communautaire.