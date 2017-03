PME : Lancement d'un plan directeur pour les dix prochaines années

Avec une contribution d'environ 40% au Produit intérieur brut (PIB) du pays et employant une main-d'œuvre estimée à 55%, les Petites et moyennes entreprises (PME) sont appelées à devenir le pilier majeur de notre économie. D'où le lancement d'un plan directeur hier pour les dix prochaines années. Ce plan devrait aider à augmenter, comme le souhaite le gouvernement, la contribution de ce secteur dans l'économie du pays ainsi que créer de nouveaux emplois.

Lors du lancement d’un plan directeur à l’intention des PME, le ministre du Business et des Coopératives, Sunil Bholah, a indiqué que le nombre de PME à Maurice se situe entre 124 000 et 125 000, chiffre comprenant les sociétés coopératives considérées comme des PME. « Nous savons tous que la majorité des PME se trouvent dans le secteur informel et ne sont enregistrées auprès d'aucune institution. Mais elles sont en activité », a-t-il déclaré. Et d’ajouter que le nombre de PME enregistrées auprès de la SMEDA est de 30 000 et qu’elles sont engagées dans différentes activités : “wholesale and retail” (32%), “agriculture, forestry and fishing” (16%), “transportation and storage” (14%), “manufacturing” (10%), “construction” (8/9%), “accomodation and food services” (7%) et le reste dans d'autres activités.

« Même si, valeur du jour, la contribution des PME dans l'économie mauricienne est de 40% et qu’elles emploient 55% de la main-d'œuvre totale, la valeur de leurs exportations tourne seulement autour de 3% », souligne Sunil Bholah. Il poursuit : « Elles font face à de nombreuses contraintes, telles la restriction du marché, le manque de technologie et de main-d’œuvre qualifiée et l'accès limité aux finances. Elles sont mal organisées. Il est donc difficile de prôner une politique en leur faveur. » Et d’indiquer que, concernant les “start-up”, six à sept sur dix d'entre elles cessent leurs activités dans leur première année d’opération.

Le ministre a rappelé que la Vision 2030 du gouvernement est de faire du secteur des PME un pilier majeur de l'économie mauricienne. « En même temps, nous devons prendre conscience des changements majeurs qui interviennent sur le plan international. Il n’y a plus de barrières tarifaires, le commerce mondial est devenu facile, la globalisation a touché tous les continents, et même Maurice, à tel point qu’elle est en train de mettre beaucoup de pressions sur notre économie », explique-t-il, en soulignant que, « dans une telle situation, les PME, fragiles et vulnérables, subissent davantage de pressions ». Il poursuit en affirmant que la globalisation n'a pas non plus épargné les économies fortes, comme les États-Unis, « où il n’est un secret pour personne que la politique de Donald Trump est beaucoup plus penchée vers le nationalisme ». Et d’ajouter qu’il faut aussi compter sur « l'effet Brexit ». Le ministre estime que ce plan directeur « apportera une transformation structurelle et une culture d’innovation et d’entrepreneuriat afin de faire des PME le moteur de la croissance économique de Maurice ».