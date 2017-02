PMPA—DR PATRICK HOW: « Rencontre fructueuse avec le ministre Husnoo »

La Private Medical Practitioners Association (PMPA) est « satisfaite », précisant : « Nous avons eu une rencontre des plus fructueuses avec le nouveau ministre de la Santé, le Dr Anwar Husnoo. Et nous sommes confiants qu’une nouvelle ère de partenariat s’ouvre entre l’État et le corps médical. » Désormais, l’association de médecins pratiquant dans le privé explique être « dans un esprit de collaboration », où le consensus demeure le leitmotiv « le patient avant tout ».

Ce 13 février a été « une journée porteuse de très bonnes nouvelles, et ponctuée d’une excellente collaboration entre les secteurs privé et public de la santé », estime le Dr Patrick How, président de la PMPA. C’est en effet en début de cette semaine que l’association des médecins du privé a eu un atelier de travail avec le nouveau locataire du ministère de la Santé, le Dr Anwar Husnoo. « Faisant lui-même partie du corps médical, le Dr Husnoo s’est avéré davantage à l’écoute. Nous sommes revenus de cette séance de travail enthousiastes et confiants car le consensus demeure “le patient avant tout” ! C’est très prometteur pour la suite », explique le Dr How.

Les membres de la PMPA relatent pour leur part avoir « profité de l’occasion pour soumettre au ministre un MoU contenant des observations et des suggestions sur trois sujets d’importance à nos yeux ». Ledit document s’étend largement sur l’épineuse question de la double pratique, qui a de nouveau suscité une très vive polémique il y a quelques semaines suivant une initiative de l’ancien ministre de la Santé, Anil Gayan, d’animer un atelier de travail public sur la question. La PMPA réitère son souhait de collaborer avec le ministère de la Santé sur l’élaboration d’un mécanisme de régulation afin de « mettre fin aux pratiques abusives ». L’association rappelle : « Pour le bien du patient, il convient d’adopter les bonnes pratiques. De ce fait, nous sommes aussi prêts à dénoncer ceux qui font du tort au corps médical. Ce qui dessert totalement la profession. »

Dans le même souffle, la PMPA évoque la question des médecins étrangers qui pratiquent dans le pays. « Il y a souvent des injustices car nos propres compatriotes, qui ont sacrifié des années en investissant de leur argent et de leur temps à se former, sont négligés alors que des médecins étrangers raflent la mise… Ce n’est pas juste ! »

Dans son document, la PMPA revient sur le concept de “Family Doctor” et estime que si ce projet est mis en application convenablement, en respectant ses principes, « cela ne peut qu’aider notre système de santé national ». Le Dr How souligne : « Ce sera une excellente manière de réduire la pression sur nos hôpitaux. Et d’autre part, cela aidera aussi à créer des liens plus étroits entre patients et médecins, ce qui aura des résultats sur la productivité. »

L’atelier de travail de ce lundi a aussi été l’occasion pour la PMPA de renouveler ses requêtes quant à une meilleure collaboration privé/public s’agissant de la santé. « Il y a deux axes majeurs en ce sens : d’abord, une meilleure considération envers les patients qui sont référés par les médecins du privé vers les centres de santé publics et, ensuite, pour ce qui est d’une meilleure synergie de travail entre les médecins du privé et les techniciens du ministère. » La PMPA voudrait, en ce sens, une dynamique plus régulière afin qu’il y ait un partenariat constant entre les deux parties.

« Le ton consensuel qui a dominé la session de travail a été très bien accueilli par tout le monde, soutient la PMPA à l’issue de la rencontre. L’attitude du ministre Husnoo concernant nos suggestions pour améliorer le service de santé a été très positive. Nous sommes confiants qu’une nouvelle ère de collaboration s’ouvre entre le public et le privé. Vivement de nouvelles rencontres et occasions de travailler ensemble ! »