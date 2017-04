PMQT : La voiture de l’ancien PM SAJ acquise à Rs 19 419 086 en novembre 2016

En réponse à une question du député du MMM Reza Uteem à la mi-journée, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a indiqué que la voiture de son prédécesseur, sir Anerood Jugnauth, qu’il utilise depuis qu’il est le nouveau chef du gouvernement, a été acquise en novembre 2016 au coût de Rs 19 419 086. Il a aussi souligné qu’en décembre 2013, le Premier ministre d’alors, Navin Ramgoolam, avait fait l’acquisition d’une voiture de la même marque et du même modèle pour la somme de Rs 23 541 673. Il a ajouté qu’aucune voiture n’a été achetée de janvier 2017 à ce jour.

Le Premier ministre a déclaré que la voiture de Rs 19 M, qui est maintenant mise à sa disposition, avait été achetée en remplacement d’une autre qui datait de plus de six ans. Selon les indications de Pravind Jugnauth, de 2015 à 2016, vingt voitures ont été achetées pour remplacer les voitures de fonction des ministres, cela à leur date de renouvellement. De cette nouvelle année à ce jour, aucun véhicule de fonction n’a été acquis pour les ministres. Le PM a par ailleurs tenu à souligner que les voitures « ont été achetées conformément à la politique existante pour l’acquisition des voitures de fonction pour les ministres en termes de période de renouvellement, de capacité du véhicule et de limite de la somme ». Il a ajouté qu’un ministre a droit de choisir la voiture de sa préférence, tout en respectant le coût maximal, et que la direct procurement method a été adoptée.

Lors d’une interpellation supplémentaire, le député Reza Uteem devait interroger le chef du gouvernement sur les options disponibles sur sa voiture de fonction tout en cherchant à savoir si le véhicule est pourvu d’un frigo. Un brouhaha de protestation des bancs du gouvernement et de reproches du côté de l’opposition devait couvrir les autres questions du député. Ce à quoi, le Premier ministre devait, avec humour, questionner à son tour : « J’ai entendu seulement frigo… Puis-je en savoir plus… » Le député mauve, poursuivait, dira qu’il a entendu parler d’une série de gadgets tels un lecteur DVD, une télé, des sièges pourvus de gadgets de massage… Pravind Jugnauth lui répondra que « je puis confirmer qu’en ce qui concerne les sièges de massage, tel n’est pas le cas ».

À une autre question du Chief Whip, Maneesh Gobin, qui porte à croire qu’elle était préméditée — puisque le Premier ministre en avait les réponses toutes faites sur papier — Pravind Jugnauth devait indiquer que le 30 juin 2010, une BMW a été acquise à Rs 19 M par l’ancien gouvernement ; le 12 avril 2011, une Mercedes à Rs 20 M et le 20 décembre 2013, une BMW à Rs 23 M. Alors que, devait souligner le Premier ministre, la période d’éligibilité est normalement chaque quatre ans.