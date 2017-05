PMQT—MBC—DIRECTOR OF NEWS: Un appel à candidatures interne prévu

Le poste de Directeur des Informations n’a pas été occupé sur une base permanente à la MBC depuis le départ en préretraite du titulaire d’alors le 24 mai 1991. C’est ce qu’a répondu le PM, Pravind Jugnauth, à une question du député Adrien Duval, hier lors de la tranche des questions adressées au Premier ministre. Il a aussi indiqué que le Scheme of Service de ce poste a été finalisé et que le Board devrait bientôt approuver les modalités pour un appel à candidatures interne.

Selon les réponses apportées par Pravind Jugnauth, du 25 mai 1991 au 19 juin 2007, le poste de directeur des informations à la MBC a été assuré sur une base temporaire à travers la répartition de tâches au personnel. Du 20 juin 2007 au 31 décembre 2014, le poste a été occupé sur une base contractuelle par deux anciens employés de la MBC. Depuis le 1er janvier 2015, le Board de la chaîne de télé nationale a confié la responsabilité à des Desk Coordinators contre paiement d’une allocation. De plus, le dernier rapport du PRB en février 2017 pour la MBC a prévu deux salaires différents pour ce poste, l’un allant de Rs 64 800 à Rs 86 000 par mois pour les futurs détenteurs et l’autre de Rs 62 950 à Rs 98 000 par mois.

Le dernier directeur des Informations sur une base contractuelle était Seneevassen Armoogum qui a assuré ce poste entre juin 2013 et décembre 2014. Il percevait alors Rs 92 000 mensuellement en sus d’une allocation de Rs 8 000 et d’une travelling allowance de Rs 10 200.

ÉTRANGERS—ACQUISITION DE BIENS: Les demandes de Sobrinho suivront leur cours normal

Répondant à une interpellation supplémentaire du député du PMSD Adrien Duval, hier au Parlement, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a indiqué que les demandes d’Alvaro Sobrinho, en vue d’acquérir des biens fonciers, suivront les procédures normales. Le député bleu voulait savoir si après les allégations sur le businessman controversé, ses demandes allaient être rejetées.

Selon le Premier ministre, lorsque le Board of Investment (BOI) reçoit cette demande, il procède normalement et à la lumière des exigences, il décidera. Auparavant, Pravind Jugnauth a indiqué que depuis janvier 2015, 880 demandes pour l’acquisition de biens fonciers ont été soumises sous quatre plans, à savoir l’Integrated Resort Scheme (IRS), le Real Estate Scheme (RES), l’Invest Hotel Scheme (IHS) et le Property Development Scheme (PDS). Il y a eu, dit-il, 339 demandes sous l’IRS ; 479 sous le RES ; une demande sous l’IHS et 61 sous le PDS. Par ailleurs, des 880 demandes, 737 unités résidentielles ont été approuvées alors qu’une autre a été rejetée et 29 sont en cours de procédure au BOI. Quelque 50 demandes ont expiré et les 63 autres attendent une signature sous la Vente en état futur d’achèvement (VEFA).