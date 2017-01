PMSD - APRÈS LA SÉPARATION DE L’ALLIANCE LEPEP : Dan Baboo, « Pas question de faire honte à mes enfants en devenant un transfuge »

Dan Baboo succédera à Rajesh Bhagwan comme Whip de l’opposition au Parlement. C’est ce qu’a annoncé hier le président du PMSD, Robert Pallamy, à l’issue de la réunion de l’exécutif de ce parti hier après-midi. De son côté, Aurore Perraud a été confirmée aux fonctions de présidente du Public Account Committee, succédant à Veda Baloomoody.

Dans une déclaration à la presse hier, Dan Baboo n’a pas caché avoir subi « des pressions de toute sorte » pour quitter son parti. « Cependant, comme me l’ont enseigné mes parents, je suis un homme de parole. Le leader a choisi de quitter le gouvernement et il sait ce qu’il fait. J’ai deux enfants et je ne voudrais pas qu’ils aient honte que leur père soit un transfuge. L’intégrité et le respect de la parole donnée comptent beaucoup dans la vie », a déclaré Dan Baboo. De son côté, Aurore Perraud, absente du pays ces derniers temps, a fait comprendre qu’elle est retournée avec « la ferme intention de travailler pour son parti, sa circonscription et dans l’intérêt du pays ».

Un des points forts de la réunion de l’exécutif du PMSD aura été les explications données par Xavier-Luc Duval au sujet de la démission d’Alain Wong. Le maître mot a été la mobilisation et l’occupation de chaque pouce de terrain. Cette mobilisation devrait culminer avec l’organisation d’un meeting national le 1er mai prochain. Tous les représentants des circonscriptions ainsi que les députés et anciens ministres étaient présents à la réunion d’hier, à l’exception de Guito Lepoigneur, qui se trouve à l’étranger. Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, donnera une conférence de presse pour passer en revue la situation politique demain après-midi.