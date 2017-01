PMSD - CONFÉRENCE DE PRESSE : XLD, « Jusqu’à Rs 40 M offertes à Dan Baboo ! »

« Je dénonce les pratiques mafieuses du MSM », a déclaré Xavier-Luc Duval hier alors qu’il animait sa troisième conférence de presse en tant que leader de l’opposition. Depuis la démission des députés bleus de l’Alliance Lepep, selon lui, « le supermarché du MSM est resté grand ouvert », ajoutant : « Mes députés m’ont fait part des offres mirobolantes et persistantes qu’ils ont reçues : des dizaines de millions de roupies… ». Selon lui, on aurait offert à Dan Baboo jusqu’à Rs 40 M. Quant au dernier démissionnaire, Alain Wong, XLD devait commenter : « Li finn plonz dan sek. » Le leader bleu a également abordé la double pratique public/privé des spécialistes, le don de matériel scolaire aux démunis et la situation des pompiers.

C’est à la Salle Jules Koenig, nouveau centre de formation du PMSD, près des Salines, que s’est tenue la conférence de presse hier après-midi. Xavier-Luc Duval devait d’emblée confirmer le choix d’Aurore Perraud comme présidente du Public Accounts Commitee et de Dan Baboo comme Whip de l’opposition. Interrogé par la presse pour savoir si ses choix ont été portés par rapport aux dernières tractations politiques, XLD a répondu par la négative, indiquant que ce dernier n’a jamais rien revendiqué et qu’Aurore Perraud, de son côté, n’était pas au pays. Le leader des bleus s’est dit convaincu que « dans 100 ans, quand on enseignera aux jeunes, on leur parlera d’un 19 décembre où un groupe de 11 personnes a sauvé notre démocratie ». Il a tenu à dénoncer « des pratiques mafieuses » du MSM, « ki pe fil dan Parlman kouma move laliann ». Le « supermarché du MSM », dit-il, « est resté grand ouvert depuis que nous avons démissionné », ajoutant : « Ils ont cherché à avoir des députés pour rester au pouvoir et pour passer cette loi scélérate. » XLD devait rappeler qu’en 2011, le MSM avait quitté le gouvernement, avec également 11 députés et qu’à l’époque, « Pravind Jugnauth avait dit qu’il était temps d'aller vers des élections » générales. « Aujourd’hui, il a ouvert son supermarché pour rester au pouvoir. »

Il devait confier avoir discuté avec ses députés, lesquels lui ont fait part d’offres « mirobolantes et persistantes ». Il explique : « Je ne savais pas qu’il y avait autant d’argent dans le pays. On a offert à Dan Baboo jusqu’à Rs 40 M ! Il a même dû appeler le poste de police de Sodnac car on le harcelait trop. Même chose pour Thierry Henry. Il y a eu une série de courtiers. » Il devait citer quelques noms, dont Kishan Servansing, l’ambassadeur Fokheer et Roubina Jaddoo. « Il est clair que le MSM n’a pas changé et que l’immoralité est à son comble. Nous devons dire non à la méthode du MSM. Notre pays n’est pas une “animal farm”. » Et de lancer cette sévère mise en garde : « Si cela continue, le PMSD dira qu’il y a une déclaration de guerre entre le MSM et lui. Nous ne tolérerons pas cela encore longtemps. »

S’agissant des transfuges, le leader des bleus dira que « ce n’est pas une grande perte pour nous », ajoutant : « Ils font de la place à du nouveau. Alain Wong finn plonz dan sek. Nous considérons cela comme une trahison envers le pays et les amis. » Quant au PMSD, dit-il, « pendant les 12 ans où on était au pouvoir, on n’a pris aucun transfuge ». Prenant l’exemple du MSM, qui a vu partir des transfuges en 2011, « et qui a remporté les élections trois ans après », il en déduit que « les transfuges n’ont donc pas d’effet ».

XLD s’est aussi prononcé sur la double pratique des spécialistes. Disant avoir « toujours eu à cœur » les services de la santé, il a rappelé avoir introduit, quand il était aux Finances, des examens pour les médecins comme garantie de leur compétence et, par ailleurs, le « shift system » dans les hôpitaux « pour protéger les patients ». Selon lui, « la double pratique existe dans tous les grands pays » du monde. « Pourquoi, à Maurice, cela ne marcherait pas ? Il ne faudrait pas que le ministre Gayan agisse sur des coups de tête à chaque fois comme pour la méthadone. ». L’ex-ministre du Tourisme explique : « Un spécialiste travaille 6 heures par jour et 3 heures le samedi. Cela fait donc 33 heures par semaine. Donc, il a du temps. Un spécialiste représente une dizaine de millions de roupies pour une dizaine d’années d’études. » Pour lui, si on abolit le système de « dual practice », « les soins dans le public se détérioreront et ce sont les plus démunis qui en souffriront ». Il faut, dit-il, « un contrôle plus rigoureux ». Le ministère « doit établir un protocole » pour vérifier les médecins. « Certains médecins agissent mal, mais il y a aussi des responsables du ministère qui ne font pas leur travail. »

Sur le chapitre du matériel scolaire aux démunis, XLD regrette que, « contrairement à autrefois, où on offrait des uniformes, des chaussures, etc, aujourd’hui, cette offre se fait sous forme de chèque de Rs 1 500 ou Rs 2 000 ». Or, dit-il, « les familles, au vu des dettes qu’elles ont, sont souvent tentées d’utiliser cet argent pour éponger leurs dépenses ». Par ailleurs, « autrefois, 25 000 personnes en bénéficiaient, contre seulement 11 000 maintenant », prouvant ainsi, selon lui, que « le système était meilleur auparavant ».

Xavier-Luc Duval a ensuite évoqué les pompiers. « D’après nos informations, il y a un grand manque d’équipements. Cela représente un danger, non seulement pour les pompiers, mais aussi pour la population. Nous demandons au ministre Husnoo de prendre ses responsabilités. » Abordant enfin brièvement les « critiques de Bérenger et de Ganoo », le leader bleu a estimé qu’elles étaient de « mauvais goût », tout en disant ne pas vouloir les commenter davantage « car l’important pour l’opposition, c’est de faire face à un gouvernement qui cherche à avoir 75% par tous les moyens ». Et de dire espérer « que ces critiques cesseront ».