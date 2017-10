PMSD : La déportation des pilotes est inhumain, arbitraire, a déclaré XLD

L’affaire Tarolah : Le PMSD préfère une motion de censure contre le GM mais soutiendra toute motion de blâme de l’opposition contre le PPS

“Ce qui se passe à Air Mauritius est très grave. Et ce que fait le gouvernement est inacceptable et arbitraire!” C’est ainsi que le leader de l’opposition qualifie la situation à Air Mauritius, suivant les sanctions prises par la direction d’Air Mauritius, dont la résiliation du contrat de trois pilotes, voire leur déportation. “Nous avions lancé, jeudi, un appel à la responsabilité de tout un chacun et au sens de patriotisme, mais c’est le contraire qui se passe”, note Xavier Duval. Pour lui, la déportation des pilotes, dont Patrick Hofman, le président de l’AEA, est “inacceptable, inhumaine, arbitraire!” Il fait un appel au bon sens du gouvernement pour trouver une solution au litige en question.

Commentant les procédures enclenchées par le Passport and Immigration Office pour expatrier Patrick Hofman, le leader du PMSD condamne les sanctions prises. Selon le rule of National Justice, il est évident que tout cela a été fait de façon arbitraire, estime le PMSD pour qui il aurait fallu, si décision devait être prise, que les pilotes soient traduits devant un comité disciplinaire pour un fair hearing. Selon Xavier Duval, l’État veut s’ingérer dans un problème syndical. “Ce n’est pas possible que le gouvernement mette son nez dans une affaire qui concerne un syndicat et une compagnie commerciale; c’est du jamais vu!”, dit-il. D’autant, ajoute-t-il, que “cela ne va pas arranger les choses. Au contraire, nous avons vu, depuis vendredi, une escalade de la dispute.” Pour Xavier Duval, il est important que les autorités également se ressaisissent, car “outre l’image d’Air Mauritius qui est en jeu, l’avenir de l’économie mauricienne est aussi menacé.” “La compagnie d’aviation nationale transporte 750,000 passagers par an. Si elle est ébranlée, notre économie est aussi ébranlée”, rappelle-t-il, plaidant pour qu’une solution responsable, au nom de l’intérêt du pays, soit trouvée autour d’une table. Dans cette optique, le PMSD et l’équipe légale des Bleus accordent leur soutien aux pilotes. Hier après-midi, plusieurs avocats et Xavier Duval ont rencontré les pilotes qui ont exposé leurs griefs. Il a aussi rendu visite à certains pilotes, hier, en vue de leur apporter son soutien.

“S’il était un homme d’honneur, Soodhun aurait dû démissionner”

Commentant la décision du Directeur des poursuites publiques (DPP) à l’effet que le VPM Showkutally Soodhun sera poursuivi pour outrage à un membre de l’Assemblée nationale sous l’article 156(1) du code pénal, le leader de l’opposition, qui a lui-même déposé plainte contre le ministre pour des menaces de mort à son encontre, estime que “s’il était un homme d’honneur, Soodhun aurait dû démissionner.” C’est ce que lui aurait fait, dit Xavier Duval, qui se dit, néanmoins, satisfait que “l’enquête menti-menti menée par la police a tout de même porté ses fruits.” Il laisse la justice suivre son cours et rappelle que s’il a déposé plainte,”c’est pour que Showkutally Soodhun arrête dans ses mensonges et ses attaques racistes et communales qui portent atteinte à la paix entre les communautés.”

Et si, finalement, le député Rajesh Bhagwan dépose une motion de blâme contre le PPS Kalyan Tarolah, à la rentrée parlementaire, alors qu’il était annoncé que le député du PTr allait le faire, qu’importe le parti, le PMSD lui accordera son soutien. C’est ce qu’indique Xavier Duval, qui pense, toutefois, que “face à un gouvernement de tous les vices, c’est plutôt une motion de censure contre le gouvernement qu’il faudra présenter.” Motion qu’envisage le PMSD, dit-il, se demandant si le MMM la soutiendra. Néanmoins, précise Xavier Duval, une telle motion ne pourra pas être présentée avant l’élection partielle, prévue en décembre prochain. S’agissant de la precautionary measure déposée par Bashir Jahangeer à la police contre toutes éventuelles allégations qui pourraient être formulées contre lui, Xavier Duval soutient que le PMSD n’y est pour rien. Il affirme que son parti ne dispose d’aucun document compromettant sur le député. Toutefois, laisse-t-il comprendre, “madam-là ena.”

Sur le plan politique, le PMSD est très confiant de la campagne menée par les Bleus dans le cadre des partielles au No 18. Une présentation officielle du candidat bleu Dhanesh Maraye se fera, ce mercredi, lors d’un congrès à la municipalité de Quatre-Bornes. Commentant le lancement de campagne du MMM, la semaine dernière, qu’il qualifie de “flop”, les Mauves n’ayant réuni, selon lui, “que 170 personnes”, le leader du PMSD ajoute “à la place du MMM, j’aurais retiré ma candidature.” Et si un autre parti, en l’occurrence le MP, aligne un autre candidat, “cela rendra les résultats des élections plus compliqués.” Cependant, estime Xavier Duval, l’arrivée de Tania Diolle signifie que cette dernière “puisera dans l’électorat du MMM.”

Concernant la participation ou pas du MSM à ces élections, Xavier Duval avance qu’il n’est pas la personne à dire s’il le faut ou pas, mais si un candidat Lepep est de la partie, ce sera l’occasion pour la population d’exprimer son dégoût pour le gouvernement actuel.

87E ANNIVERSAIRE DE SGD : Journée portes ouvertes aujourd’hui à Grand-Gaube

Dans le cadre de la commémoration du 87e anniversaire de la naissance de sir Gaëtan Duval, ses enfants marqueront l’occasion avec la traditionnelle journée portes ouvertes à sa résidence de Grand-Gaube. Pour l’occasion, la maison a été rénovée et le public, attendu entre 10h et 17h, aura l’occasion de voir et d’apprécier la collection de souvenirs ramenés par SGD de ses voyages, mais aussi les nombreux présents obtenus lors de ses fonctions officielles à l’étranger. Demain, jour de l’anniversaire de SGD, une messe sera dite en l’église Notre-Dame du Rosaire à Quatre-Bornes, à 17h30. Messe qui sera précédée d’une cérémonie de dépôt de gerbes au cimetière Saint-Jean.

Le PMSD profite de l’occasion pour commémorer également la naissance de Rémy Ollier, dont l’anniversaire de naissance a été célébré le 6 octobre. L’homme, qualifié de “vrai Mauricien” ayant lutté pour la justice, l’égalité des chances et l’éducation des gens de couleur, entre autres, a de nombreux points communs avec SGD, selon le leader du PMSD.