PMSD - XAVIER-LUC DUVAL FACE À LA PRESSE : « Depuis deux ans et demi, je n’ai eu aucune rencontre avec Ramgoolam »

Le leader de l’opposition et leader du PMSD Xavier-Luc Duval a tenu à apporter des précisions aujourd’hui suite à la conférence de presse du leader du MSM, Pravind Jugnauth. « Depuis deux ans et demi, je n’ai eu aucune rencontre avec Navin Ramgoolam ni ne lui ai-je parlé au téléphone. On s’est vu deux fois dans des mariages et on s’est serré la main, c’est tout ! », dit-il. Il a par ailleurs fait ressortir avoir eu un violent affrontement verbal avec le Premier ministre concernant la Prosecution Commission lors de la réunion du Cabinet le 19 décembre, durant laquelle « le PM m’a même dit que je n’étais pas digne de siéger dans cette réunion ». D’autre part, s’agissant de l’Intergrity Board, XLD dit a déclaré que contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé, à l’exception de Lord Philips, ce sont « deux agents politiques notoires qui ont été nommés ». Il compte écrire à Lord Philips à ce sujet.

Le leader du PMSD a estimé important « de terminer l’année sur des vérités et non sur des mensonges. Le but de la conférence de presse est de répliquer immédiatement aux mensonges infects du MSM », dit-il. Il a rappelé que le PMSD a été au pouvoir pratiquement sans interruption durant douze ans et soutient que « nous avons apporté une autre manière de gouverner ».

Pour lui, « dans un pays civilisé, vous ne pouvez pas changer la Constitution dans le plus grand secret et à la veille des fêtes ». « Maurice descend vers une République bananière et les 75 % que le PMSD accordait au gouvernement étaient mal utilisés pour des actions que nous aurions pu regretter plus tard ».

Il a dit souhaiter que le MSM vienne expliquer pourquoi il y avait un tel empressement pour apporter un changement constitutionnel avant janvier et « pourquoi la rétroactivité, que cherchait-on avec cette rétroactivité ? »

Selon lui, le MSM « prenait des actions légales pour se protéger contre l’opposition. Il y a une grande terreur de l’opposition au MSM ».

Le premier « mensonge » que XLD a tenu à rectifier est que son départ aurait été influencé par Navin Ramgoolam. « Je le dis sur l’honneur : depuis deux ans et demi, je n’ai pas rencontré Navin Ramgoolam ! » Il s’est demandé qui « refile des informations fausses au MSM. Est-ce que le système de renseignement du gouvernement est aussi mauvais ou est-ce qu’ils écoutent des palabres à gauche et à droite ? C’est dangereux pour le pays ». Autre « mensonge » dit à son encontre, selon lui, le fait qu’il aurait été d’accord avec le projet de loi sur la Prosecution Commission. « Le projet de loi est arrivé deux heures avant un vendredi matin. Le changement constitutionnel arrivait juste après. J’ai objecté en disant que c’était un manque d’égard envers un partenaire. Le tout est renvoyé à un comité qui se rencontre dans le plus grand secret ». Pour le leader du PMSD, l’intention du Conseil des ministres était « de voter la loi avant Noël ». Il a fait part à la presse que lors du Conseil des ministres le 19 décembre, il y a eu un violent affrontement verbal entre le Premier ministre et lui. « Il m’a même dit que je n’étais pas digne de siéger dans cette réunion. Des collègues m’ont même dit que c’était courageux de ma part. À cet instant, il était alors clair que le PMSD n’accepterait pas. Le lendemain, j’ai dit à Mahmad Kodabaccus que je n’irai pas à la fête du MSM et d’aller lui, de faire savoir que si on ne renvoie pas les débats, le PMSD ne votera pas. Le lundi suivant, les députés du PMSD se rencontrent à 11 heures pour signer leur démission. J’ai donné rendez-vous à la présidente à 17 heures pour laisser le temps. J’ai pris le risque d’une certaine manière. J’ai dit à Mahmad Kodabaccus de s’assurer que le MSM soit au courant de notre décision, que le Bar Council et d’autres voix ne sont pas d’accord. On a eu toute la journée pour pouvoir trouver un terrain d’entente pour renvoyer les débats mais le MSM n’a pas accepté. Dans un pays civilisé, quand vous n’êtes pas d’accord, vous vous retirez et c’est ce que le PMSD a fait ».

Xavier-Luc Duval dira même avoir tenté de dissuader le gouvernement concernant la rétroactivité par le biais de Ravi Yerrigadoo, d’Ivan Collendavelloo et d’Anil Gayan, qu’il a appelés en vain. Et d’ajouter : « Ils pensaient que le PMSD était très attaché aux avantages pour partir. Nous avons montré que pour nous, protéger le système de justice est plus important. Nous ne sommes pas prisonniers et nous n’avons jamais été prisonniers de nos avantages ». Le souci principal du PMSD aujourd’hui, ajoute-t-il, est l’unité dans l’opposition.

Le nouveau leader de l’opposition dit vouloir assumer son rôle pleinement. Ainsi, concernant l’Integrity Reporting Board où le Premier ministre s’était engagé à choisir des personnes indépendantes, à l’exception de Lord Philips, « deux agents politiques ont été nommés et c’est indigne d’une démocratie ». Il dit avoir l’intention d’écrire à Lord Philips pour « lui faire savoir quel type d’assesseurs il a eu ».

Au niveau des mairies, s’il y a un courant de pensée qui estime que les bleus devraient se retirer, XLD dit estimer qu’ils peuvent rester parce qu’ils ont été élus par le peuple.