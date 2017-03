PMSD- Xavier-Luc Duval : « La présidente a le devoir moral de dire comment elle a rencontré Alvaro Sobrinho »

Une commission d'enquête sur la Mauritius Duty Free Paradise réclamée

« Il est faux de dire que j'ai fait pression sur Olivier Bancoult », affirme le leader de l'opposition

Xavier-Luc Duval estime, tout en respectant l'institution qu'est la présidence de la République, que la présidente « a le devoir moral de venir s'expliquer devant la population et dire de quelle manière et comment elle a rencontré Alvaro Sobrinho ». C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse hier après-midi en présence des membres de l'aile féminine du PMSD. Le leader de l'opposition et du PMSD a souligné par ailleurs qu'il accordera son soutien à la motion de censure présentée par le député du Ptr Shakeel Mohamed contre la Speaker. Par la même occasion, XLD a invité les Mauriciens au congrès qu'organisera l'aile féminine de son parti dans l'enceinte de l'école hôtelière sir Gaetan Duval autour du thème « Célébrer la femme mauricienne ». Le dirigeant du PMSD a également réclamé une commission d'enquête sur tout le fonctionnement de Mauritius Duty Free Paradise et a démenti catégoriquement les rumeurs à l'effet il aurait exercé quelconque pression sur Olivier Bancoult afin qu'il encourage les Chagossiens à accepter le financement offert par la Grande-Bretagne.

Le leader de l'opposition s'est d'emblée réjoui du « fighting spirit » qui prévaut au sein de l'opposition. Il en a voulu pour preuve les trois motions présentées à l'Assemblée nationale par Shakeel Mohamed, Alan Ganoo et Reza Uteem. Concernant la motion de censure présentée par Shakeel Mohamed contre la Speaker, il a affirmé avoir eu l'occasion de rencontrer ce dernier. Pour lui, cette motion, présentée à mi-mandat, est « une bonne chose pour la démocratie car elle permet d'engager un débat sur le rôle, le comportement et la performance de la Speaker ». S'agissant des motions d'annulation présentées par Alan Ganoo et Reza Uteem concernant la hausse du prix de l'essence et du diesel, il a souhaité que les deux députés « accordent leurs violons » et arrivent avec une seule motion, que soutiendra le PMSD.

Abordant « l'affaire » des biscuits, Xavier-Luc Duval a observé qu'il est de notoriété publique aujourd'hui que des biscuits ont été achetés à Rs 24 pour être vendus à MDFP à Rs 290, ajoutant que cette dernière a doublé ce prix pour vendre la boîte de biscuits à Rs 680. Ce qui l'a amené à dire que la MDFP « fait partie de l'arnaque ». Il a dans le même souffle observé que la MDFP « a le monopole à l'aéroport » et brasse un chiffre d'affaires « avoisinant les Rs 2 milliards ». Il a toutefois déploré que les comptes de la compagnie n'aient pas été déposés depuis le 20 décembre 2014, ce qui constitue « une violation de la loi », selon lui. « Avec tout ce qui se passe au niveau de la MDFP, nous n'avons pas d'autres choix que de demander l'institution d'une commission d'enquête sur la compagnie en général. »

Abordant un autre chapitre, Xavier-Luc Duval a observé que le commissaire de police a demandé une « judicial review » concernant une décision du DPP dans le cadre de l'affaire Betamax. « Voilà qui vient nous donner raison et qui démontre la tentative honteuse d'amender la Constitution dans la précipitation et sans transparence. » De la même manière, le nouvel affidavit du DPP en Cour suprême, « et dans lequel il affirme que l'amendement constitutionnel préconisé par le gouvernement constituait une atteinte contre son indépendance et le principe de séparation des pouvoirs, vient donner raison au PMSD ».

Evoquant l'affaire Alvaro Sobrinho, Xavier-Luc Duval estime, tout en respectant l'institution qu'est la présidence de la République, que la présidente « a le devoir moral de venir s'expliquer devant la population et dire de quelle manière et comment elle a rencontré Alvaro Sobrinho ». Selon lui, « elle devrait reconnaître qu'il n'est pas impossible qu'elle ait été trompée par une personne et que cela ne se répéterait pas », avant de souligner que cette affaire embarrasse Maurice sur le plan international. Il s'est demandé si les membres du NSS « ne devraient pas enquêter sur les personnes qui gravitent autour de personnalités politiques au pouvoir plutôt que de gaspiller leur énergie à surveiller les politiciens locaux... ».

Xavier-Luc Duval a d'autre part insisté sur le fait que la tradition consistant à permettre aux Mauriciens d'avoir accès gratuitement à la plage doit être respectée. Il a démontré que le directeur de la Tourism Authority, M. Bissessur, « a tort de dire que la loi préconise des frais pour les campings » sur la plage. « La loi préconise un paiement pour les activités publiques, comme les concerts. Or, il est déraisonnable de croire qu'une personne qui installe une tente pour les membres de sa famille invitera le public en général à y entrer », a dit Xavier-Luc Duval. Il a par conséquent invité la Tourism Authority à procéder au remboursement de ceux ayant déjà payé. Le leader du PMSD a également dénoncé le système de CSR du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et a accusé ce dernier d'avoir fait « une mainmise sur le CSR, transformant la contribution volontaire en une taxe CSR de 50%, qui passera à 75% l'année prochaine ».

Il a finalement démenti les rumeurs à l'effet qu'il aurait fait pression sur Olivier Bancoult, du Groupe Réfugiés Chagos, afin qu'il accepte l'argent proposé par les Britanniques. « J'avais souhaité rencontrer Olivier Bancoult en ma qualité de leader de l'opposition pour parler des Chagossiens, dont la situation m'intéresse, comme celle de tous les Mauriciens. Toutefois, Olivier Bancoult étant occupé, je lui ai parlé au téléphone pendant dix minutes, sans exercer aucune pression sur lui », a encore dit Xavier-Luc Duval qui, pour démontrer son intérêt à la cause chagossienne, a rappelé que le PMSD avait quitté le gouvernement en raison de l'excision des Chagos du territoire mauricien.