PMSD : XLD cite Gaëtan Duval comme un « symbole de combativité »

« Si Gaëtan Duval était connu par certains pour ses belles voitures, son petit château à Grand-Baie et ses chevaux, je dois vous dire qu’il n’est pas issu d’une famille fortunée, mais d’une famille pauvre. Il était un orphelin. Sa mère s’est remariée et n’avait pas les moyens d'élever tous ses enfants. C’est ainsi qu’il a grandi auprès de tantes, à Rose-Hill. Voyant son potentiel et son intelligence, c’est un oncle, Raoul Duval, qui a financé ses études supérieures. Sa combativité et sa persévérance ont fait de lui un tel homme », a expliqué Xavier-Luc Duval lors d’une conférence sur la politique et le leadership à l’intention des dirigeants, membres conseillers et parlementaires du PMSD à la municipalité de Port-Louis.

Xavier-Luc Duval, qui assure la suppléance comme Premier ministre jusqu’au 3 octobre, s’est réjoui qu’autant de personnes aient répondu à l’invitation pour cette séance de formation. « Il ne faut pas inventer la roue. On apprend des autres et de nos aînés », a-t-il dit pour expliquer la présence d’André Thien Ah Koon, un vétéran politique réunionnais et celle d’un jeune conférencier, Sudheer Ramnoruth, de la Whitefield Business School. Pour le Premier ministre suppléant, la présence du maire du Tampon, André Thien Ah Koon, visait également à renouer les liens politiques avec La Réunion. Il a repris quelques propos de ce dernier pour souligner l’importance de développer la volonté de réussir et de développer une méthodologie dans les activités politiques sur le terrain. Il s’est associé au maire du Tampon pour souligner que la politique sert, d’abord et avant tout, « à s’occuper des autres ». À ce propos, il a expliqué que lors du congrès des jeunes le 25 septembre prochain, l’accent sera mis sur l’importance de la politique de proximité. « Proximité veut dire être attentif aux besoins des autres dans les cités ouvrières, dans les quartiers et au sein de la population en général. »

Pour Xavier-Luc Duval, faire de la politique, « c’est être à l’écoute, ne pas créer de faux espoirs, ne pas faire de fausses promesses et connaître sa circonscription », poursuivant que « faire de la politique, c’est avoir une chance de servir et d’essayer de résoudre les problèmes des autres ». Il a également insisté sur « l’importance de la fidélité » en politique et a ajouté « respecter ceux qui sont fidèles à leurs partis », dans l’opposition comme dans les partis du pouvoir. Il a précisé « ne pas affectionner ceux qui changent de parti du jour au lendemain ». Le Premier ministre suppléant a finalement souhaité une plus grande coopération avec la ville du Tampon, qui dispose d’un budget annuel de 300 millions d’euros.

Sudheer Ramnoruth, pour sa part, a notamment insisté sur la nécessité de tout un chacun de connaître son potentiel. « Le PMSD veut donner le plus de chance possible d’après leur capacité, leur sens de discipline et leur connaissance », a-t-il conclu. La réunion était présidée par Adrien Duval, qui a également insisté sur le sens de la responsabilité « envers soi-même et envers les autres ».