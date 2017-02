PMSD—XLD: « Un gouvernement qui fait dans le copinage comme l’ancien régime »

Le retour de la momie. C’est ainsi que Xavier-Luc Duval qualifie le retour de sir Bhinod Bacha au bureau du Premier ministre. « Un gouvernement qui fait dans le copinage comme l’ancien régime qui s’est fait sévèrement sanctionner par la population pour cela », rappelle le leader du PMSD. D’où, l’importance, insiste-t-il, d’une unité au sein de l’opposition, face à un gouvernement, dit-il, « prêt à tout faire ». À ce titre, il a lancé un appel à Paul Bérenger à se « ressaisir ». « Il nous a félicités quand nous sommes venus dans l’opposition, mais aujourd’hui, il n’agit pas comme un membre de l’opposition ». Par ailleurs, le PMSD compte, au plus tard mardi, soumettre sa plainte pour demander à la Cour suprême d’ordonner à SAJ de démissionner comme député et qu’il y ait des élections partielles. Le leader de l’opposition déplore de plus le fait que Rezistans ek Alternativ n’ait pas eu l’autorisation de manifester au Jardin de la Compagnie.

Lors de sa conférence de presse, hier, à Les Salines, XLD avait, entre autres, à ses côtés, deux députées, Aurore Perraud et Malini Sewocksing, pour annoncer le Congrès des Femmes des Bleus le 5 mars dans le cadre de la Journée mondiale des Femmes. Le PMSD dit attendre quelque 2 000 femmes à cette rencontre qui sera, selon le leader, « un avant-goût du Congrès national du 30 avril ». Le PMSD dit ne pas compter faire de meeting le 1er mai.

Dans un premier temps, le leader des Bleus a commenté le présent gouvernement. « Plus ça change, plus c’est pareil », devait-il dire, ajoutant qu’alors que la population a voté en faveur d’un programme de changement, « c’est du pareil au même, voire pis ». En tant que leader de l’opposition, il dit avoir tout fait pour qu’il y ait une opposition unie, « car en face de nous, il y a un gouvernement prêt à tout. C’est un gouvernement de ‘roder bout’, un gouvernement capable de changer la Constitution dans la plus grande hâte et de mettre en péril la doctrine de séparation des pouvoirs. Un gouvernement capable d’abuser totalement de la police pour terroriser ses adversaires. Un gouvernement de mafiosi d’après Roshi Bhadain ». Autant de raisons qui justifient une opposition unie, selon XLD.

Commentant le retour de Bhinod Bacha, le leader du PMSD parlera du « retour de la momie », de l’homme « au passé qui fait penser au pire. C’est celui qui s’occupait de tous les dossiers que personne ne voulait toucher quand il y avait danger. Son dernier passage au PMO a causé beaucoup de tort au pays. C’est l’homme qui a piloté des dossiers douteux comme NeoTown. Lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, on a repris le terrain et aujourd’hui la famille Patel poursuit le gouvernement pour Rs 7 milliards. Avec Bhinod Bacha, selon notre calcul, le nombre de conseillers au PMO est arrivé à 12. Au terme de 10 ans, Navin Ramgoolam en comptait 21. C’est du pareil au même. Les mêmes choses qu’ils avaient dit qu’ils n’allaient pas faire, ils le font ».

Du biscuit à la place de "gato pima ek badja’

Pourtant, poursuit XLD, « l’ancien régime s’est fait sévèrement sanctionné par la population pour sa politique de copinage ». Et d’évoquer, l’affaire de « biscuits ‘Shortbread’ avec la fille de la Speaker (ndlr : Maya Hanoomanjee) qui a choqué la population cette semaine ». « Après beaucoup de pressions, sa première fille, venant d’Europe, fait son entrée à la SPDC. Une autre fille fournit des biscuits. C’est à se demander si à l’Assemblée nationale, au lieu de ‘gato pima ek badja’ on aura des biscuits… ». Pour XLD, c’est « une preuve irréfutable que plus ça change, plus ça reste pareil. L’opposition a du pain sur la planche ». C’est ainsi que le congrès du PMSD le 30 avril aura pour thème “Gouverner autrement”.

Alors qu’il ne cesse de souligner l’importance d’une opposition unie, XLD devait déclarer que Bérenger est « un cas ». Il a qualifié de « bien louches » les agissements du MMM. Et, de s’aventurer à voir un rapprochement entre le MMM et le MSM. Les raisons qui le poussent à penser ainsi : « au départ, le MMM était d’accord de participer à la manif. Après, il annule sans raison valable. Deuxièmement, il refuse de loger une affaire en cour contre la passation de pouvoir. Troisièmement, il ne veut pas d’un Front Bench de leaders de l’opposition, et quatrièmement, au lieu de critiquer le gouvernement, ses critiques vont à l’encontre de l’opposition. Et enfin il dit lui-même que les législatives sont dans trois mois ».

Le leader de l’opposition dit qu’il ne croira pas les réactions qu'aura Bérenger à ce sujet. « Linn fatige fer on/off ». Il appelle donc le leader du MMM à se « ressaisir » en tant que membre de l’opposition.

Un autre volet de la conférence de presse a été consacré aux inondations. « Depuis 2013, Maurice a été traumatisée. Nous savons qu’existent les ‘flash flood’ et les problèmes de cyclone. Donc, la priorité, c’est bien les drains. Dans chaque circonscription, la NDU a déjà identifié les endroits, qui nécessitent des améliorations. Mais il y a eu un ralentissement irresponsable au niveau de la NDU. Les travaux n’ont pas été faits, par exemple, à Fond-du-Sac ». XLD a indiqué que quand il était ministre des Finances en 2014, « nous avions voté plus de Rs 400 M pour les drains. En 2014, effectivement, nous avons injecté Rs 421 M dans l’aménagement de drains à Maurice. De juillet 2015 à 2016, seules Rs 42 M ont été dépensées ».

Xavier-Luc Duval a par ailleurs déploré le fait que Rezistans ek Alternativ n’a pas eu d’autorisation de manifester contre le “Deal Papa-Piti” au Jardin de la Compagnie aujourd’hui. « Rezistans ek Alternativ n’a jamais chassé ensemble avec le PMSD. Les manifs sont un moyen démocratique de s’exprimer ».

Quant à la plainte du PMSD dans le sillage du “Deal Papa-Piti”, le PMSD compte la soumettre au plus tard mardi en vue de demander à la Cour suprême « d’ordonner à SAJ de démissionner comme député car la Constitution ne prévoit pas une telle démission. Un poste de Premier ministre, ce n’est pas un ‘musical chair’. Si le Premier ministre part, la Constitution prévoit une manière dont il doit quitter le parlement. Nous ne voulons pas de cette ‘operasyon lev pake reste’ ».

Enfin, Xavier-Luc Duval a indiqué avoir écrit au président des États-Unis, Donald Trump, dans le sillage de l’interdiction à certains pays islamiques l’accès à son pays. Dans sa lettre, il écrit que « (…) we do share and support your concern as President of the most powerful country in the world regarding international terrorism and its threats (…) », mais que « we humbly believe that such a measure (…) is unfair, a denial of basic human rights ».