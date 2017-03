POÉSIE - 4 ET 9 MARS : Célébrer l'homme équinoxe

Jean Fanchette est parti il y a 25 ans. Ce penseur et ce grand poète ne vient pas démentir lui non plus la remarque faite récemment par Shenaz Patel à la Nuit des idées, à l'effet que les auteurs mauriciens sont plus souvent étudiés dans les universités étrangères, américaines ou européennes notamment, que dans leur pays natal. Heureusement que le prix littéraire de Rose-Hill vient tous les deux ans raviver son nom à notre mémoire. Dès aujourd'hui, et jusqu'au 17 mars, la médiathèque de l'IFM accueille une exposition conçue par l'Association Jean Fanchette et, le 9 mars prochain, à 19h, plusieurs spécialistes de son œuvre témoigneront, diront des poèmes et présenteront des documents aptes à donner substance au souvenir de l'auteur.

Le centre européen de l'université de Columbia, le Reid Hall basé à Paris, a accueilli en juin 2016 une journée hommage à Jean Fanchette, qui a permis d'entendre les témoignages de personnalités qui l’ont connu et qui sont familières de son œuvre, et de se remémorer l'homme, l'éditeur, le psychanalyste, le spécialiste du psychodrame et, bien sûr, le poète. Partie prenante de l'événement, les éditions Philippe Rey ont publié à la même période la troisième édition de L'Île Équinoxe, avec une préface vibrante du Nobel de littérature Jean-Marie Le Clézio (Je ne suis pas d'ici, je ne suis plus d'ailleurs) et une postface émouvante du poète Michel Deguy (L'exil équitable).

Lui-même avait introduit le propos par l'humble question « Comment dire ? », intitulant un texte dans lequel il a vite évoqué l'arrière-pays de ses poèmes : l'île d'enfance, Maurice. Il y reconnaît aussi sa dette envers Yves Bonnefoy, Robert Ganzo, Lawrence Durrell, Jean Paulhan, « qui donna au très jeune homme que j'étais des preuves de sa confiance », ou encore René Char, qu'il n'a jamais rencontré mais qui lui fit comprendre, à travers quelques brèves et belles lettres, qu'il était lui aussi porteur du signe.

Articulée autour de l'œuvre et de la personnalité du poète, l'exposition présente ses différents univers à travers des reproductions d'ouvrages, des photographies et des correspondances, à l'instar sans doute de celle, passionnante, qu'il a entretenue avec Lawrence Durrell, cet homme à qui il reconnaît de lui avoir appris la liberté. Bien sûr, il sera aussi question de ses écrits sur le psychodrame et de la revue littéraire bilingue Two Cities, dans laquelle il a fait découvrir des textes d'auteurs tels Henry Miller, Anaïs Nin et William Burroughs.

Le jeudi 9 mars, à 19h, le centre culturel français propose une soirée poésie au cours de laquelle l'éditeur de l'Île Équinoxe, Philippe Rey, parlera de ce poète exceptionnel. Interviendront également le spécialiste de littérature mauricienne et francophone Robert Furlong, le coordinateur du prix Jean Fanchette Issa Asgarally et la troisième fille du poète, Véronique Fanchette, qui préside l'association qui porte son nom. Lectures, témoignages, vidéos et images d'archives permettront de se plonger dans cette œuvre exceptionnelle, dont Jean-Marie Le Clézio loue l'exactitude dans sa préface : « Aussi bien Jean Fanchette que Rimbaud sont des poètes qui ont une exigence vis-à-vis du vocabulaire, vis-à-vis de la langue. Ce sont des poètes qui ne manient pas l'ornement. Ils sont dans l'exactitude. La poésie est pour eux un absolu de la quête humaine. »