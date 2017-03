POÉSIE—LEDIKASYON PU TRAVAYER: « Laport la », une ouverture sur le monde

Laport la, première publication 2017 de Ledikasyon Pu Travayer (LTP), fait partie d’une série d’ouvrages qui paraîtront dans le cadre de son 40e anniversaire. Cette série est un « un hommage rendu à la langue créole » ainsi qu’une porte ouverte sur le monde avec une collection de poésies originales de Lindsey Collen et certaines traduites et adaptées par cette dernière ou encore d'autres issues de ses cours d'alphabétisation. Le recueil de 26 poèmes en créole a été lancé le mois dernier lors d'une cérémonie au siège du LPT, à Grande-Rivière-Nord-Ouest.

LPT a choisi de célébrer son 40e anniversaire en publiant des ouvrages car, fait-elle ressortir, « la publication a été intrinsèquement liée à l'histoire de l'association et de ses cours d'alphabétisation en créole ». D'autant plus, qu'à l'époque, il n'y avait pas de publication en créole et que les membres de l'association devaient eux-mêmes « ekrir ek aranz 200 kopi enn liv, antierman a lamin, enn par enn ». Le premier était intitulé Bann Poruz. Par la suite, LPT avait fait appel à l'imprimerie avant d'ouvrir la sienne en 1981 pour publier en outre des affiches, des tracts, l'almanach des travailleurs, des calendriers, des journaux, des magazines et des dictionnaires parmi tant d'autres venant de syndicats, des groupes de jeunes, de comités de quartiers et de sociétés coopératives∞ entre autres. LPT encourage la publication en créole et en bhojpuri de documents divers. Elle a aussi publié des textes en anglais, en français, en swahili et en arabe, sans oublier celle de Ti bato papie, en 55 langues. L'intitulé de ce recueil de poésie, Laport la, ramène à la fois au premier cours d'alphabétisation en plein air, « lib, san laport », de LPT.

Des écrits qui font réfléchir

L'association invite tout un chacun à prendre le recueil, à l'ouvrir et à s'installer en toute sécurité « puisqu'il entre dans sa langue maternelle » pour découvrir le monde. Le recueil s'ouvre avec une traduction adaptée du poème de Dino Siotis, The Door. Une poésie qu'il a écrite pour les réfugiés en mars 2016. Ce poète grec, un activiste, a à son actif la publication de 25 recueils de poésie en grec, en anglais et en français. C’est le président du cercle des poètes à Athènes et directeur du festival mondial de la poésie d'Athènes. De poésie en poésie, on découvre l'écriture poignante d'un certain nombre de poètes engagés, comme les Allemands Berthol Brecht et Kurt Schwitters, les Irlandais John Montague et James Conolly, le Britannique William Blake, le Libannais Khalil Gibran, le Canadien Ken Coates et les Britanniques Tony Topham et Roger Moss, qui a été chargé de cours à l'Université de Maurice à la fin des années 90’, ou encore Richard Beauvais. Des écrits, toujours d'actualité, qui font réfléchir et, pourquoi pas, agir. Dans ce travail de traduction et d'adaptation, on sent que Lindsey Collen est allée encore plus loin en s'appropriant certains écrits pour les inscrire dans une réalité partagée des Mauriciens. Cependant, une référence de la version originale ou traduite, à partir de laquelle la poétesse Collen a travaillé, aurait facilité la recherche de ceux qui souhaiteraient aller plus loin pour découvrir les écrits dans des langues autres que le créole. Pour la traduction de la poésie de William Blake, Tig la, tig la, Lindsey Collen a obtenu l’aide d'Ally Hosenbokus.

« Enn moyen pou zelev exprim zot kreativite »

En guise d'introduction du recueil, LPT note que la poésie a toujours fait partie des cours d'alphabétisation « kouma enn moyen pou zelev exprim zot kreativite ». Outre la lecture des textes, les élèves sont aussi encouragés à écrire leur propre poésie. Ainsi, c'est sans surprise que le lecteur découvre cinq poèmes présentés comme « Enn poem dekouver » que Lindsey Collen a écrits à partir des phrasées poétiques énoncées dans les cours, dont deux évoquent la vision des participants du tableau Guernica, de l'artiste cubiste espagnol Pablo Picasso, en 1937, qui se réfère à sa vision de la cité basque, Guernica, en Espagne, bombardée par les avions nazis durant la guerre civile. Pour ces deux groupes, soit celui des pêcheurs de Mahébourg et celui des femmes, qui suivent le cours les jeudis au siège du LPT, ce tableau évoque la tristesse, la guerre, la souffrance et la domination des plus forts sur les plus faibles. Les femmes du groupe d'alphabétisation de jeudi voient dans cette œuvre l'image du bombardement de l'Afghanistan. Deux autres poésies découvertes du groupe de Beaux-Songes, écrites à partir d'une analyse visuelle de deux tableaux, Lakaz tol et Demigro, de l'artiste Danièle Hitié, évoquent des souvenirs chez ceux ayant vécu dans d’anciennes maisons en paille, maçonnées de bouse de vache ou en tôle. « Kan lane koste, rod katalog, kod lor miray kot ena trou dan tol. Ou trouv deor kan lapli tonbe, tann sa son lapli-la. Lapli ek tol fer lamisik. Ou gagn somey, ou dormi bien. » (Enn poem dekouver. Kour literasi Bosonz get tablo Danièle Hitié).

La visite de la galerie d'art Institute of Contemporary Art Indian Ocean (ICAIO), 51 rue Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Port-Louis, a aussi été une source d'inspiration pour les élèves des cours d'alphabétisation et qui a généré un travail de groupe intitulé « Nu premyer vizit enn galri lar ». C'est avec beaucoup de plaisir aussi que le lecteur parcourt l'univers poétique de Lindsey Collen dans un langage simple, mais beau, et qui, au final, le renvoie à ses propres souvenirs. « De lede pu mo mama »; « Enn per zanon »; « Brasle »; « Bag »;« Visit Labalenn »; « Kombyen fwa mo finn trap enn pikan ursen »... Reconnaissable de loin par l'image d'une porte en bois de couleur verte d'un quartier de la capitale, une photo prise par le photographe Jano Couacaud et publiée sur la première et la quatrième de couverture, le recueil qu’Umar Timol qualifie de « lalimier ki Lindsey pe ofer nou », dans sa préface, est à découvrir chez LPT à GRNO.

« De Lede pu Mo Mama » , de Lindsey Collen

mo ofer twa enn lede

an-nor

lor

lor to ledwa

ki kud bote lor bote

kumsa mo la

pu twa,

aportedmen

tultan

Cours d'alphabétisation pour adulte

LPT procède ces jours-ci à l'inscription de ceux qui souhaitent suivre des cours d'alphabétisation le samedi matin et le jeudi après-midi en son siège à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Ces cours leur permettront d'apprendre à lire, écrire et compter. Ils pourront également évoluer dans la vie de tous les jours sans problème. Des jeux pédagogiques font aussi parties de cette formation. Ceux intéressés ont jusqu'à fin mars pour s'inscrire. Pour de plus amples renseignements, appelez le 208-5551 ou le 208-2132.