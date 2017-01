POÉSIE— Michel Louise : La vie célébrée dans ses chants

Michel Louise est un retraité de la fonction publique. Depuis plusieurs années ses textes poétiques n’ont cessé de s’enrichir, de grandir. Voilà une dizaine d’années qu’elle est devenue métaphysique sans jamais cesser d’être charnelle et humaine. Michel Louise, poète chrétien, est attiré par les régions inexplorées du cœur et de la pensée poétique. Il s’efforce de rester accessible sans rien perdre du mystère inhérent à l’homme, au centre de ses images.



Extraits

LE THABOR

En visitant ce magnifique jardin du Thabor

Deux idées me viennent à la mémoire

D’abord la splendeur du jardin d’Eden que le Créateur confia

A l’administration de nos premiers parents,

Puis le Psaume de David où il déclara :

«Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu »

En effet Dieu a doté l’homme d’une intelligence exceptionnelle

Et le jardin du Thabor est l’aboutissement de son acquis divin

On sent dans ce lieu une atmosphère agréable

Qui conquis l’attention par cette beauté de la nature

En marchant à l’ombre de ces plantes endémiques

On éprouve un repos salutaire de l’âme et de l’esprit Qui met la personne humaine en contact avec son Créateur

Du Thabor on peut également contempler un vaste et riche paysage

Au fond duquel coule un cours d’eau ombragé

Bref un magnifique panorama a porté de vue

Propice à des moments de méditation

D’ailleurs Dieu parle toujours dans le silence

Merci Seigneur pour ton œuvre si merveilleuse.

8 Août 2016

HYPOCRITE

Havre de paix et paroles mielleuse

Yeux attirants comme un enfant innocent

Plus douce qu’une brebis au bord d’un cours d’eau

Oreille attentive au moment opportun

Cachant la malignité comme la partie immergée de l’iceberg

Rusé comme un serpent venimeux

Image illusoire mais renfermant la perversité

Tout près aux critiques acerbes

En siégeant à la même assemblée

ESCLAVE

Est-ce que ta servitude durera indéfiniment ?

Sais-tu que la lumière est au bout du tunnel ?

Construis ton avenir, car personne ne le fera pour toi.

La patience, dit-on, est amère, mais son fruit est doux.

Accepte ton sort, mais ne baisse pas les bras.

Veille sur les opportunités, sois diligent en toutes circonstances.

Et tu verras que l’effort apporte le succès.

9 Fév. 2015