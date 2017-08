POÉSIE - MIDNIGHT SUNBURN AND 17 FOOTSTEPS : Lisa Ducasse et sa plume enchantée

C’est vendredi dernier que Lisa Ducasse a procédé au lancement de son recueil, Midnight Sunburn and 17 Footsteps, entre les murs de La Maison de l’Étoile, à Eurêka. Au rythme de ses mots mis en place à la manière d’une partition musicale, cette soirée poétique était bien plus qu’une rencontre autour des textes. Tous ceux présents ont voyagé sous l’emprise de cette jeune auteure talentueuse, attachante et surprenante. Une belle plume pleine de promesses…

Lisa Ducasse a présenté son premier recueil de poésie, Midnight Sunburn and 17 Footsteps, qui comprend dix-huit textes, dont cinq en français. Après un lancement début avril à Paris, où la jeune Mauricienne étudie, cette présentation à Maurice était indispensable pour elle : “Il fallait que je puisse revenir afin de le permettre de s’envoler d’ici. Parce que c’est ici qu’il naît et qu’il prend racine.” La Maison de l’Étoile, un joyau patrimonial mariant art et créativité, décorée pour l’occasion par Sarah Coowar, a été le témoin de cette première rencontre entre Lisa Ducasse et le public d’ici.

Jeune et discrète, mais dotée d’un talent pour l’écriture, Lisa Ducasse, qui soufflait ses vingt ans vendredi dernier, est une belle personne. Elle écrit depuis son plus jeune âge, et il n’est donc pas surprenant qu’elle se décide à sortir son premier recueil de poésie. Nous retrouvons dans les textes de l’auteure tous les ingrédients d’un esprit créatif, un vécu servi par une grande sensibilité. Pour résumer, tout ce qu’elle adore et qui nourrit son époustouflante imagination.

Rencontres et voyages.

Lors de cette soirée, Lisa Ducasse a choisi une lecture particulière pour sublimer la structure de son recueil et permettre au public présent de se retrouver dans son monde. L’auteure a fait découvrir et apprécier certains textes en musique. Elle s’est entourée de Daniella Bastien et de sa ravanne ainsi que des membres du groupe Patyatann. Ces derniers ont sublimé Midnight Sunburn, le premier texte du recueil et le dernier à être dit par Lisa Ducasse, en déclinant les cinq parties dans des univers musicaux différents et étonnants. La formation a ensuite enchaîné avec quelques chansons de son répertoire.

Debout pieds nus devant le micro, la jeune femme est parvenue habilement à surprendre et à séduire petits et grands, amateurs ou passionnés, amis ou proches, venus l’écouter. Avec ses yeux, son sourire ou encore ses mains, elle a fait jaillir une palette d’émotions. La soirée a été un réel plaisir pour les sens.

Inspirée par la vie, les rencontres et les voyages, la poésie de Lisa Ducasse alterne entre passages narratifs et rimes passionnées et touchantes. Sa poésie ne se lit pas seulement; elle se ressent grâce à des vers mêlant le poids des mots aux instants de la vie quotidienne.

Ce quotidien, qui peut sembler banal, Lisa Ducasse l’observe et s’en inspire pour écrire des poèmes et des récits en prose. Parmi les dix-huit textes du recueil, elle a présenté Birdsong, Quarante kilomètres par heure, How about we let go, Le large pour s’aimer, avant de clore par Midnight Sunburn.

Le premier recueil de Lisa Ducasse, publié par les éditions vilaz métis, est une belle invitation au voyage et à la découverte.