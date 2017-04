POÉSIE : Le premier Prix de poésie Édouard Maunick à Gillian Geneviève et Helena Lutchman

La première édition du Prix de poésie Édouard Maunick que l’agence Immedia a lancé en juin 2016 a trouvé une issue heureuse en tous points de vue hier en fin de journée à la salle du conseil de la municipalité de Port-Louis. Au 15 décembre dernier, 329 poèmes ont été envoyés dans les trois langues d’expression requises, le kreol, le français et l’anglais. Le jury présidé par Ananda Devi a donc eu fort à faire et le choix a été si délicat qu’il a été décidé d’attribuer le prix à deux lauréats ex aequo, Gillian Geneviève et Helena Lutchman. Et des mentions spéciales ont été prononcées pour cinq auteurs candidats.

Trois cent vingt-neuf poèmes sur Port-Louis, telle a été la récolte insoupçonnée de la première édition du Prix de poésie Édouard Maunick. L’auteur de Ki koté lamer était présent en pensée et à travers sa petite sœur qui a lu son message, à cette remise des prix, qui a commencé dans le suspense à 17 h 20 hier, à la salle du conseil de la municipalité de Port-Louis en présence du vice-président de la République Paramasivum Vyapoory, qui a ouvert la séance par un discours inaugural dans lequel il n’a pas manqué de citer quelques morceaux choisis de poésie anglaise.

Rappelons que le thème de Port-Louis s’est très naturellement imposé pour cette première édition, notamment parce que le poète qui donne son nom à ce prix y a vécu une partie de son enfance et son adolescence, puis a été bibliothécaire en chef à la mairie. Il habitait alors le Ward IV, quartier qui connaissait une vie intellectuelle et littéraire tout à fait remarquable. Souvent les écrivains et poètes mauriciens écrivent sur Port-Louis que la présidente du jury, Ananda Devi, reconnaissait bien hier comme le cœur de Maurice. Mais ce prix est venu prouver qu’il peut aussi susciter des vocations, révéler des nouvelles plumes et qu’il constitue une source intarissable d’inspiration.

L’auteure du récent recueil sur les migrants intitulé Ceux du large, a pris la parole pour réitérer la foi qu’elle porte dans la poésie et sa grande nécessité pour le monde d’aujourd’hui. Rappelant les mots de Rainer Maria Rilke pendant la Seconde guerre mondiale, elle constate que « nous sommes dans une période de grande détresse aujourd’hui. Et les poètes nous rappellent ce que c’est que d’être humain. Cette initiative est d’autant plus importante dans un monde où l’on entend un langage déformé, venant d’une autre réalité, le langage du mensonge. Un poète ne peut pas ne pas dire la vérité, sa vérité. Le poète ne peut pas faire semblant… »

La lecture des poèmes envoyés a de son point de vue démontré que la capitale fait partie de la psyché des poètes, et qu’ils montrent une réelle passion pour cette ville, ses gens, son passé, son présent et son avenir.

Un poète à publier

Chez Gillian Geneviève, qui a écrit le long poème « Port-Louis, ce qui demeure », le jury relève la langue ciselée, absolument maîtrisée. Le poète se promène dans la ville et noue un dialogue avec l’enfant qu’il a été et qui y venait régulièrement. Connu notamment pour ses nouvelles qui lui ont valu le Prix Jean Fanchette en 2006, Gillian Geneviève nous confiait après la remise des prix qu’il n’avait jamais publié de recueil de poésie, juste quelques textes dans feu la revue Point-Barre. « Cela me met mal à l’aise quand quelqu’un me dit que je suis un poète. J’ai tendance à être très critique par rapport aux poèmes que j’écris. Pour moi, c’est une forme suprême de l’expression littéraire. D’ailleurs, j’ai failli ne pas envoyer ce texte, je ne l’ai fait que le dernier jour… Habituellement, j’ai tendance à écrire beaucoup de fragments, des petits poèmes en prose. Je ne pensais pas que je serai autant inspiré par ce thème, que j’ai traité sous la forme d’une conversation entre le petit garçon que j’étais et moi aujourd’hui. » Enfant, ce jeune habitant de Rose-Hill venait régulièrement à Port-Louis en famille, et écrivant ce texte il s’est rendu compte combien ces visites l’avaient construit, avec son père, alors communiste, qui l’emmenait au Student Book Shop acheter des ouvrages sur la Chine et le maoïsme. « Cette sensibilité d’homme de gauche que je revendique s’est formée ici », nous précise-t-il, avant de nous révéler qu’il a quelque huit cents poèmes chez lui, et que ses amis écrivains qui les ont tous lus, lui en veulent de ne pas les avoir publiés !

Une révélation pour la poésie

En face de cet écrivain confirmé, Helena Lutchman est la révélation de soirée, avec son texte en anglais « Louise Baby ». Ananda Devi a présenté ce court poème comme « une féroce incursion dans le Port-Louis du présent, où des mains vagabondes s’emparent des femmes. Bref, incisif et furieux, ce texte est un chef-d’œuvre poétique ! » La jeune femme rayonnante qui s’est ensuite levée pour recevoir son prix et lire un extrait de son texte, nous racontait plus tard qu’elle n’avait jamais reçu de prix de poésie jusqu’alors. Elle écrit depuis l’âge de 15 ou 16 ans, et n’a jamais que 22 ans, ce qui ne l’a pas empêché de déjà publier quelques textes dans « When young dodos meet young dragons » puis dans « When dodos meet dragons ».

S’il lui arrive d’écrire en français, elle se sent plus d’affinité avec l’expression en anglais : « Je reconnais plus ma voix quand j’écris en anglais. Je me reconnais. » Quand elle ne travaille pas chez Pils, l’association de lutte et de prévention contre le sida, Helena Lutchman écrit, avec régularité : « J’essaie de garder le rythme. Je n’ai pas de problème pour écrire sur une impulsion, mais il est plus difficile ensuite de revenir sur les textes pour les revoir et les améliorer. »

La récolte de cette première édition du Prix de Poésie Édouard Maunick a été tellement fructueuse que les membres du jury qu’étaient Ananda Devi, Shenaz Patel et Kavinien Karupudayyan, soit les représentants de trois générations d’écrivains, ont également décidé d’attribuer une mention spéciale à cinq poèmes : Dan Sey trasé de Mohunparsad Bhurtun ; Enn zardin Porlwi de Jean-Lindsey Dhookit ; Embrasser le goudron d’Aqiil Gopee ; Jazzla al sa jalsa de Fanio Guillaume ; et enfin Tes nuits de liberté de Sylvestre Lebon. Aqiil Gopee et Sylvestre Lebon n’ont pu être présents pour recevoir leur certificat. Enfin, comme la dotation prévue pour le prix était a priori de Rs 50 000 pour un lauréat, les organisateurs ont revu les règles de l’arithmétique à la hausse pour couper la poire en deux de façon exponentielle et remettre Rs 35 000 à chacun des deux lauréats…

En guise d’introduction…

Rien n’a été annoncé en termes de publication, mais gageons qu’un jour les textes évoqués hier seront publiés. En attendant, voici le début de chacun des deux poèmes primés.

« Port-Louis ce qui demeure

Je fuis la lumière, et c’est la pénombre qui m’ouvre les veines du souvenir entre les murs du bazar de Port-Louis. Mon enfance se vide de ses mots pour retisser le lien des temps.

Un petit garçon m’attend au carrefour des épices, du rêve et de l’oubli malgré l’odeur nauséabonde des caniveaux ; en attendant je me confie à la pierre des allées pour chasser la brume oubliée par le temps. »

« Louis Baby

goodly-eyed, sunburnt backpackers in khakis ask me about

La Corderie and La Chaussée

they’re lifting your skirt and calling your parts with medical terms

foreign to me.

I learnt your angles

as lari kot van latwal

or pre kot zardin

and always found my way

while you tamed my novice feet

throught your uneven pavements

and mossy gutters ; »