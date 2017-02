Le Mouvement Patriotique (MP) a tenu un point de presse hier après-midi au cours duquel plusieurs thèmes ont été abordés, dont la fluctuation du prix du carburant. Alan Ganoo dit considérer l’augmentation du prix de l’essence et du diesel comme une décision « injustifiée » et parle de « dominer ». Malgré le fait que le gouvernement ait fait circuler un communiqué officiel justifiant l’augmentation du prix du carburant, au niveau du MP, on stipule qu’il n’y a « aucun détail concret justifiant cette hausse ».

Sans langue de bois, Alan Ganoo a déclaré que le gouvernement n’a « pas su respecter sa promesse » faite à l’électorat. « Le gouvernement après les élections a augmenté le “levy Bill Mauritius”. Ki gouvernman pe met dan so pos avek zis “fund contribution to the Bill Mauritius” ? Enn kalkil montre ki gouvernman pe rekolte 1,9 milliard pou so “Bill Mauritius Fund”. San konte ki gouvernman persevwar osi enn som larzan lor diri, gaz ek lafarinn. »

Le président du MP est d’avis que le gouvernement aurait dû prévenir la population de la somme qu’il dépense pour les subsides. « Il y a un manque de transparence. Le gouvernement dépense moins en termes de subsides qu’il ramasse en termes de “levy”. La STC a fait un profit considérable. C’est inadmissible que le consommateur paie cher l’essence et le diesel. »

Dans un autre ordre d’idées, il a expliqué que le retrait d’AirAsia est « une surprise », surtout pour la classe moyenne, qui profitait des voyages “low cost”. « Cette aubaine a été de courte durée. La population est en droit de se poser des questions. Le journal “Independant” de Singapour évoque même un lobby qui aurait fait pression sur les autorités pour stopper les opérations. » Alan Ganoo estime que cette accusation est grave et questionne le rôle du gouvernement dans cette affaire. « AirAsia était une opération lucrative. La question est de savoir à qui profite ce crime ? Sûrement pas à la classe moyenne. Le gouvernement doit éclairer la population en ce sens et les investisseurs doivent savoir qui est vraiment derrière le retrait d’AirAsia. »

Au niveau de Rodrigues, Alan Ganoo a tenu à féliciter Serge Clair pour sa « grande victoire » qu’il estime « incontestable ». Sur la question de la représentation proportionnelle, dont la décision a été prise d’intégrer dans le système électoral, Alan Ganoo dira : « Nou filozofi se pa vinn koriz inzistis ki finn provoke par sistem-la. Se pa an proporsion avek verdik bann urn. Pou koriz sa dezekilib-la, bizin trouv enn formil ideal. »

Dans un tout autre registre, le président du MP a qualifié la déclaration d’Olivier Bancoult de « très grave ». Le leader du Groupe Réfugiés Chagos a en effet révélé qu’un homme d’un parti politique aurait tenté de le convaincre d’accepter la compensation de 40 millions de livres pour des projets d’aides sociales pour les Chagossiens. « Nous condamnons de tels agissements », a affirmé le MP.

Pour sa part, Jean-Claude Barbier a parlé du boycott de la cérémonie du 12 mars par des artistes. Ces derniers, a-t-il observé, ont plusieurs fois attiré l’attention du ministère des Arts et de la Culture sur les problèmes qu’ils encourent. « Malgré les cris du cœur répétés des artistes, il y a une inertie profonde de l’État, qui n’a aucune considération pour la révolte des artistes. Au MP, nous lançons un appel pour que l’art ne reste pas le parent pauvre. Le gouvernement doit se réveiller et prendre la décision qui s’impose. Autrement les artistes devront descendre dans la rue. »

Commentant l’adhésion de Raffick Sorefan, un ancien membre du MP, au MSM, Jean-Claude Barbier dit être étonné. « Li ti kont lide rant dan gouvernman », avance-t-il. Alan Ganoo a en outre démenti tout rapprochement avec Paul Bérenger. « Il n’y a aucun contact entre Bérenger et moi. Tout n’est que spéculation. » Jean-Claude Barbier a conclu en informant que le MP célébrera le 8 mars la Journée internationale de la Femme à Belle-Rose et, le 8 avril, toujours au même endroit, organisera une conférence-débat sur la dépénalisation du cannabis avec des experts en la matière.