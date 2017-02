Lors d’un point de presse hier aux locaux du PTr, rue SSR à Port-Louis, Navin Ramgoolam n’a pas caché son insatisfaction suite à la hausse du prix des carburants, qu’il qualifie « d’injuste et d’insupportable ». Pour le leader des rouges, le gouvernement n’a aucunement respecté sa promesse faite à l’électorat à l’effet qu’il ferait baisser le prix de l’essence et du diesel de Rs 10. « Ils ont fait exactement le contraire, malgré que les prix de l’essence et du diesel aient connu une baisse de plus de 50%. »

Navin Ramgoolam a ajouté que bien que la State Trading Corporation (STC) ait déclaré des profits de plusieurs milliards en versant des dividendes, le gouvernement n’a, selon lui, pas pris cet argent pour le mettre dans le Consolidated Fund. « Ce gouvernement n’a aucune considération pour les consommateurs et a fait des profits sur le dos du peuple. »

Dans un tout autre ordre d’idées, soit à une question sur le fait qu’Air Asia X n’opère plus à Maurice, l’ancien Premier ministre a déclaré « ne pas être surpris » par cette décision. « Cela résume tout à fait l’esprit du gouvernement », dit-il. « Mo pa sirpri. Ki sanla finn dir SAJ pe fer koulwar ? Li rezim bien ki gouvernman pe fer : le crash. »

Quant aux élections régionales de Rodrigues, Navin Ramgoolam a affirmé que Serge Clair ne devrait pas montrer du doigt Xavier-Luc Duval en raison de la représentation proportionnelle. « J’ai eu une conversation à cet effet avec Serge Clair et je lui ai dit que c’est sir Anerood Jugnauth qui a approuvé le rapport du comité présidé par XLD portant sur la réforme à Rodrigues. Sistem-la inzist. Il faut aller de l’avant avec la loi anti-transfuge. » D’après Navin Ramgoolam, « il est impensable de faire une réforme à Rodrigues sans l’aval des Rodriguais ».