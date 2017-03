POINTE-AUX-SABLES - À MONTAGNE-JACQUOT DEPUIS HIER : Recherches périlleuses pour retrouver trois jeunes disparus en mer

Quatre jeunes hommes qui se trouvaient à Montagne-Jacquot, Pointe-aux-Sables, hier ont été surpris par une vague qui les a projetés à l’eau. Pour l’heure, un seul d’entre eux a pu regagner la terre ferme. Les recherches se poursuivent depuis hier pour retrouver Mohammad Suhail Rackloo, Muhummad Wasin Oderuth et Joorawon Shahan, 18 ans. Une opération périlleuse en raison des houles importantes. Les proches présents sur place semblent avoir perdu espoir de retrouver les jeunes en vie. D’autant que certains d’entre eux avancent avoir vu des corps à la surface de l’eau tôt ce matin.

Quatre jeunes de 18 ans, issus des faubourgs de la capitale, ont été emportés par une importante houle à Montagne-Jacquot, Pointe-aux-Sables, hier à 19h50. Fanny Muddaththir, 18 ans, le seul rescapé de la bande, est le fils d’un sergent de police. Blessé, il est actuellement admis à l’hôpital Jeetoo, à Port-Louis. Fanny Muddaththir a réussi à s’agripper à des rochers pour regagner la terre ferme et avertir les autorités.

Depuis hier soir, plusieurs unités de la force policière, dont la NCG, la SMF et le GIMP, sont à pied d’œuvre en vue de retrouver Mohammad Suhail Rackloo, Muhummad Wasin Oderuth et Joorawon Shahan. Selon les informations glânées de plusieurs sources, ces jeunes sont des habitués du site. « Ils y vont souvent nager», raconte un proche rencontré ce matin à Montagne-Jacquot.

N’ayant pas encore donné sa version des faits, Fanny Muddaththir aurait toutefois déclaré à son père que ses amis et lui ne faisaient qu’admirer les vagues et n’avaient aucune intention de se jeter à l’eau. Le groupe d’amis inséparables serait descendu au bas de la falaise pour admirer de plus près les vagues. Or, sans qu’ils ne s’y attendent, les quatre jeunes ont été violemment projetés dans l’eau par une houle.

Présent sur les lieux, le sergent de police et père de Fanny Muddaththir n’a pas souhaité faire de commentaires. « Le moment est mal choisi. Mon fils a eu certes la vie sauve mais je considère tous ses amis comme mes propres enfants. D’ailleurs, Wasin Oderuth est mon neveu », a-t-il déclaré, désemparé.

À hier soir, les recherches n’avaient pas été probantes et ont pris fin vers 23h25. Elles ont repris à la lueur de l’aube ce matin avec la contribution de l’hélicoptère Fennec. Durant la matinée, trois membres du GIPM se sont eux-mêmes retrouvés en difficulté. Selon leurs collègues, ils ont été projetés contre des rochers et au moins un d’entre eux a dû abandonner son équipement pour avoir la vie sauve. Ils ont ensuite été secourus par leurs collègues, qui pilotaient le Fast Interceptor Boat à proximité. Aucun d’entre eux n’a subi de blessures graves.

Le chef inspecteur Iysurey, de la NCG, également responsable de la Western Division, a déclaré que « les recherches sont périlleuses » en raison de la dangerosité des lieux. « C’est un site très dangereux. D’ailleurs, la météo avait déconseillé toute sortie en mer. Les jeunes n’ont sans doute pas consulté le bulletin météo. » Les recherches pour retrouver les corps se concentrent sur le site mais aussi en haute mer en raison du courant. « Il y a beaucoup de “caves” à cet endroit mais aussi des requins. » L’opération, précise le chef inspecteur Iysurey, durera toute la journée et s’achèvera à la tombée de la nuit.

Présents sur les lieux, les proches des disparus n’avaient plus aucun espoir de retrouver les jeunes hommes en vie. Bouleversés, ils n’ont pas voulu se livrer. Par contre, un cousin et un oncle de Wasin Oderuth avancent avoir aperçu vers 2h du matin deux corps qui flottaient. « Nous avons tout de suite appelé la police et deux policiers en uniforme du poste de Petite-Rivière ont rappliqué. Ils ont dit qu’il fallait qu’ils constatent de leurs yeux avant d’alerter les unités concernées. Lorsque cela a été le cas, les hauts gradés ont déclaré qu’ils ne pouvaient sortir en pleine nuit mais qu’ils reviendraient vers 5h du matin. »

Sauf que, racontent-ils, à 5h ce matin, aucun élément de la NCG et du GIPM n'était sur place. « Vers 5h, nous avons vu un corps à la surface et quelques secondes après, une mare de sang. Nous avons ensuite vu deux requins s’accrocher du corps suivi d’une mare de sang, puis plus rien », disent-ils, bouleversés. Et d’ajouter, non sans décolérer : « Nous pensons que si la police était venue plus tôt, vers 5h, et non à 5h35, un corps aurait au moins pu être repêché. »

Wasin Oduth venait, selon son cousin Altaaf Ashraff, de terminer son HSC à la Sir Abdool Razack Mohamed. Il affectionnait particulièrement la natation et la musculation, en témoignent ses nombreuses photos sur sa page Facebook. Il était le seul fils de la famille. Son père, qui travaille à Madagascar, est attendu en fin d’après-midi.

Major Pascal Pulcherie (responsable des opérations du GIPM) :

« Nous faisons notre maximum »

« Nous faisons notre maximum pour retrouver les corps. Nous avons déjà effectué deux plongées mais la visibilité n’est pas claire. Nous sommes environ 20 plongeurs et concentrons nos recherches autour de la zone de Montagne-Jacquot. Par contre, je tiens à préciser que nos plongeurs ne se sont pas retrouvés en difficulté. Ce sont des risques calculés du métier et nos entraînements se sont avérés payants. Car les trois plongeurs s’en sont sortis indemnes. L’un a regagné la terre ferme et les deux autres l’ont été par le Fast Interceptor Boat. »