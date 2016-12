POINTE-AUX-SABLES - OUVERTURE D’UNITÉS RÉSIDENTIELLES : Pravind Jugnauth, « Ma présence démontre ma considération pour vous »

Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a déclaré à deux reprises que sa présence à l’ouverture de deux nouvelles unités résidentielles au Foyer Trochetia, à Pointe-aux-Sables, « démontre la considération que je vous porte, vous (les handicapés, Ndlr) qui vivez dans une situation difficile ». Pravind Jugnauth a fait état de « la détermination du gouvernement d’aller de l’avant » pour le bien-être des handicapés. Étaient également présents la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewa Daureeawoo, ainsi que le personnel du ministère et les résidents du foyer.

Pravind Jugnauth a affirmé que le gouvernement a « la responsabilité de gérer l’argent du peuple » tout en répondant à la question de la pauvreté dans le pays. Selon lui, le gouvernement veut que le pays progresse et, dans cette optique, le ministre des Finances a dit son souhait d'attirer des investisseurs, de s’attaquer au chômage et de pourvoir un niveau de vie correct à la population. Pravind Jugnauth estime que le gouvernement accorde une attention particulière aux plus vulnérables de la société. Le budget de la Sécurité sociale, soutient-il, a été rehaussé pour atteindre Rs 21,2 milliards. Un mot spécial a également été dit à l'intention de ceux qui sont employés ou qui travaillent à titre volontaire au foyer. Pour Pravind Jugnauth, « leur effort et l’attention qu’ils accordent aux résidents n’ont pas de prix ».

Et d'évoquer quelques mesures prises par le gouvernement pour alléger le fardeau des plus vulnérables, soulignant que, désormais, les enfants âgés de moins de 15 ans bénéficient d’une « basic invalidity allocation ». Pravind Jugnauth a aussi parlé de la hausse de la pension de vieillesse lorsque le gouvernement est arrivé au pouvoir. Le ministre des Finances a observé que « les Rs 200 de compensation représentent une somme importante pour ceux qui sont dans le besoin ». Commentant les propos de ceux qui estiment que ces Rs 200 ne valent rien, Pravind Jugnauth a rétorqué que « ces gens-là n’ont peut-être pas besoin de cet argent », et ce avant d’insister sur le fait que le devoir du gouvernement est « de soutenir les plus vulnérables ».

Pour sa part, la ministre Daureeawoo a souligné que le projet avait été initié sous le gouvernement MSM/MMM alors que Pravind Jugnauth était ministre des Finances. La construction du Foyer, qui a été ouvert en 2008, avait coûté Rs 33 millions pour les deux premières unités résidentielles et avait été financée par le gouvernement luxembourgeois. Quelque 32 personnes pouvaient alors être accommodées. Une nouvelle unité a été rajoutée, a soutenu la ministre de la Sécurité sociale, et celle-ci pouvait accueillir 16 résidents de plus. « Avec les unités 4 et 5, le foyer pourra accueillir 80 résidents. » Fazila Daureeawoo a par ailleurs brièvement fait le bilan de son portefeuille ministériel.