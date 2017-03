POINTE-AUX-SABLES-RÉGION SUGAR PLANTERS : Des habitants dénoncent l’accaparement de la plage

Des habitants de Pointe-aux-Sables ont manifesté samedi après-midi contre des constructions bloquant l’accès à la plage. Cela fait deux ans qu’ils attirent l’attention des autorités à ce sujet, mais rien n’a été fait. Ils ont adressé une nouvelle lettre à la Beach Authority, réclamant une action urgente.

Ces citoyens, vivant dans le quartier connu comme Sugar Planters, font ressortir que depuis peu, les terrains ou maisons inoccupés sur la plage ont eu de nouveaux acquéreurs. Ceux-ci ont démarré leur construction, bloquant ainsi l’accès à la plage. « Les murs autour de ces bungalows s’allongent et prennent peu à peu, tout l’espace qui, jusqu’ici, profitait à tous les habitants », déplorent-ils.

Depuis deux ans, plusieurs lettres ont été adressées aux autorités concernées, réclamant un accès à la plage pour les habitants de la localité. Mais à ce jour, rien n’a été fait. D’où la décision d’une vingtaine de familles d’occuper pacifiquement la plage pour protester contre son accaparement. Il s’agit d’une action symbolique à la veille de la célébration de la Fête de l’Indépendance.

Les protestataires, accompagnés des membres de Rezistans ek Alternativ, ont également émis quatre revendications aux autorités : la réouverture de l’ancien accès à la plage, bloquée par des bungalows ; le retrait de l’extension de fencing de plusieurs bungalows ; que la Beach Authority et le ministère des Terres réhabilitent la plage de plus en plus en proie à des plantes invasives et que la municipalité de Port-Louis et le ministère des Travaux publics revoient les arrêts d'autobus à même la rue.

Une lettre avec ces demandes a été envoyée aux autorités. Ces habitants de Pointe-aux-Sables envisagent également d’autres actions, si rien n’est fait pour remédier à la situation.