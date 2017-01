POINTE-D’ESNY - EMPIÉTEMENT SUR LES PLAGES : Le ministre Soodhun fait un constat de la situation

Le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, ainsi que deux parlementaires de la majorité, Mahen Jhugroo et Bobby Hurreeram, ont fait une descente sur la plage de Pointe-d’Esny. Ils ont fait de visu un constat de l’empiétement des propriétaires privés sur la plage, qui est du domaine public.

« Nous avons constaté que des propriétaires privés occupent illégalement des espaces sur la plage qui est du domaine public. Des barrages ont été installés, laissant à peine suffisamment de places pour permettre au public de circuler », a déploré Mahen Jhugroo. Il a aussi fait comprendre que le DPM Soodhun annoncera bientôt des mesures afin d’empêcher les abus de certains propriétaires.

Showkutally Soodhun, qui assure l’intérim au ministère de l’Environnement, a convoqué une réunion demain avec les responsables des opérations illégales sur les plages publiques et devrait profiter de l’occasion pour évoquer la situation à Pointe-d’Esny.

Commentant la déclaration de Navin Ramgoolam concernant le transfugisme, Mahen Jhugroo a estimé que « le leader du PTr est la dernière personne à condamner le transfugisme pour l’avoir pratiqué allégrement alors qu’il occupait les fonctions de Premier ministre ». Il affirme qu’après le départ du MSM du gouvernement en 2010, Ramgoolam avait déployé tous les moyens pour débaucher trois députés, soit Mireille Martin, Jim Seetaram et Pratibha Bholah, « afin de se maintenir au pouvoir et continuer les abus qu’on connaît ». « Il n’a pas le droit de parler de transfugisme aujourd’hui », a-t-il lancé.