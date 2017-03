POLÉMIQUE—ACTIONS DE NMH—LOUIS RIVALLAND: « On ne peut mettre en doute l’intégrité de la Swan »

« On ne peut mettre en doute l’intégrité de la Swan, c’est inacceptable ». Déclaration hier soir au Mauricien de Louis Rivalland, Group Chief Executive Swan, en marge de la cérémonie annuelle des SWAN Agents Awards, au Westin Turtle Bay Resort & Spa à Balaclava. Il répondait à Rezistans & Alternativ, pour qui « la FSC et SwanLife doivent des explications aux employés ayant souscrit à des fonds de pension au sujet de la transaction à la Bourse le 16 février 2016 » (voir Week-End du 26 février dernier).

« On investit pour nos pensionnés et pour nos assurés à travers une structure et des procédures bien établies et qui ont fait leurs preuves dans le passé. On est confiant de ce qu’on fait et on le fait avec fierté. On continuera à le faire, c’est ce que nous savons faire. Nous avons passé un ordre d’achat, le courtier le met à l’heure qu’il veut », a soutenu hier Louis Rivalland.

« Notre métier est d’investir. On le fait depuis très longtemps et nous avons un track record établi, nous avons des compétences, un savoir-faire. C’est ce qu’on fait de mieux. En 2016, nous avons fait une performance de plus de 7,46 % alors que la performance des fonds moyens à Maurice est de 4,3 %, donc 3 % de plus que la moyenne sur le marché. Pour les neuf premiers mois de cette année, nous avons fait plus de Rs 2 milliards de plus value. Cela montre que nous avons une approche d’investissement qui est solide. Pour y arriver, nous avons une équipe d’investissements qui passe tout son temps à analyser, étudier les tendances. Ce qui est important c’est d’anticiper ce qui va se passer. Ce n’est pas de suivre la courbe. Ainsi, on peut trouver le maximum de plus-value. On le fait année après année. On investit dans beaucoup de choses. A partir de 2014, nous avons vu que le tourisme allait reprendre car après 2008, le pays s’est ralenti et nous avons pensé que le premier secteur à remonter serait le tourisme. À ce moment, nous avons cherché des opportunités d’investissements. Nous avons acheté un bloc de New Mauritius Hotels (NMH) en 2014, un gros bloc de Constance Hotels en 2015 et un autre gros bloc de NMH en 2016. Le présent nous montre que nous avions raison car le tourisme a bien repris. Mais ce qu’on fait aussi c’est de trouver des opportunités à acheter de gros blocs car cela prend du temps de les avoir. Ces blocs sont rares et on négocie avant d’acheter. Ce sont des secteurs porteurs où on veut être. NMH et Constance sont des blue-chips. NMH est le plus gros groupe hôtelier de Maurice et nous pensons que NMH fera très bien dans le futur. D’ailleurs, une évaluation récemment faite par KPMG évalue l’action de NMH à Rs 30.96. Ce qui montre que nos analystes avaient raison d’y entrer. (…) NMH représente 3 % de tous nos fonds. NMH a la cinquième plus grosse capitalisation boursière sur la Bourse de Maurice et ne représente que 3 % de nos fonds. Il est tout à fait naturel, et comme cela se fait à l’étranger, qu’on investisse en bourse une partie des fonds de pension. Les gens n’ont pas à s’inquiéter car nous faisons mieux année après année, qui est quand même une source de confiance. »