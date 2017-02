POLÉMIQUE AUTOUR DE LA CÉRÉMONIE DU 12 MARS : Le ministre Roopun dans le collimateur des artistes

Les artistes auraient-ils tiré sur le ministre des Arts et de la Culture, Pradeep Roopun, sans sommation? Pour ce dernier, oui. Les artistes, dit-il, ne lui ont pas donné le temps d’écouter et de mesurer leurs griefs, de s’expliquer sur des propos rapportés par un chorégraphe, qu’ils lui ont déclaré la guerre. Enfin, presque! À peine installé à son nouveau poste, voilà que Pradeep Roopun attire la foudre des artistes qui lui en veulent, ainsi qu’au gouvernement, bref au système de ne pas les considérer à leur juste valeur. Du coup, regroupés en collectif, ils ont appelé au boycott de la cérémonie officielle du 12 mars, dans le cadre des 49 ans de l’indépendance.

Tout a commencé il y a un peu plus d’une semaine. Après une rencontre avec le ministre des Arts et de la Culture, le chorégraphe et danseur fait part d’une partie de la discussion qu’il aurait eue avec le ministre. Et comme il écrit sur sa page Facebook, ses propos ont vite fait le buzz. Pour le ministre Roopun, la teneur de la conversation est sans équivoque. “J’ai dit quelque chose que les artistes eux-mêmes ne cessent de répéter: ils n’arrivent pas à vivre de leur art! C’est dommage que ces propos n’aient pas été mis dans leur contexte et que la personne a juste dit les choses sans plus et en laissant aux autres d’interpréter ses paroles”, se défend Pradeep Roopun, qui regrette aussi qu’aucun membre du collectif n’ait jugé utile de le contacter et de lui faire part des griefs des artistes. “Toutefois, bien avant cette affaire, lors d’une fonction dans le cadre de la fête du Printemps, j’avais rencontré et approché Percy Yip Tong. Je lui ai dit qu’il fallait qu’on se voie pour discuter”, dit encore le ministre des Arts et de la Culture.

En l’absence du pays de Percy Yip Tong, porte-parole du collectif, Bruno Raya, membre de la plate-forme, concède: “C’est vrai que nous n’étions pas là quand cette personne a rencontré le ministre et que notre manque de professionnalisme a été évoqué. Mais on peut dire que cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cela fait longtemps que nous réclamons de meilleures considérations ou encore un stade de la musique. Il est dit que la culture est l’âme du pays. Mais le Premier ministre ne cesse de dire ses projets économiques pour le pays. Il a même parlé d’un stade olympique! Nous en avons assez!” De son côté, Pradeep Roopun se dit conscient des attentes des artistes et comprend leurs frustrations. “C’est une frustration qui ne date pas d’hier”, rappelle-t-il. Et d’insister sur sa volonté de communiquer avec les artistes. Bruno Raya explique que le collectif est aussi ouvert au dialogue avec les autorités.

Entre-temps, selon Pradeep Roopun, “une vingtaine d’artistes ont exprimé leur intérêt à participer à la cérémonie du 12 mars.” Pour ce qui est du programme, celui-ci, dit-il, n’a pas encore été défini par le comité chargé de l’organisation.