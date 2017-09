POLÉMIQUE MTC/AEPS : Le point de vue de Shan Ip (Communication and Events Manager du MTC)

1. « Le manque de considération des propriétaires » selon Christian Lafraisière

« Il n’y a pas de manque de considération et M. Christian Lafraisière le sait bien car le MTC a toujours travaillé en étroite collaboration avec l’AEPS, que nous aidons régulièrement. Savez-vous par exemple que pour chaque cheval importé, le MTC donne Rs 500 à l’AEPS ? Nous mettons une loge à sa disposition à prix préférentiel. Si nous avons créé un département pour le "keep", c’est justement pour faciliter la tâche des propriétaires et des membres de l’AEPS, sans oublier que tous les litiges entre propriétaires ne sont réglés nul autre que par le MTC à travers Khalid Rawat. Cette saison après que M. Christian Lafraisière a pris la présidence, le MTC l’a reçu en deux occasions et nous avons passé en revue la situation pour une meilleure collaboration. »

2. L’affaire de l’évincement de l’AEPS pour une loge »

« Il est tout à fait faux de dire que nous avons évincé l’AEPS au profit d’une personne qui nous aurait payé une somme plus conséquente pour une loge. La vérité est tout autre. À la fin de la saison 2016, l’AEPS n’avait pas encore réglé ses comptes, justement pour la location de sa loge. Dès le début du mois de mars, nous avions contacté l’ancien président afin de savoir ce que comptait faire l’AEPS la saison 2017. Nous avions pris rendez-vous en deux occasions, mais malheureusement, personne de l’AEPS n’a jugé nécessaire d’en discuter pour trouver une solution. Entre-temps, la saison avait déjà commencé et nous avions également déjà ouvert la location des loges. Inutile de vous dire que pour les journées classiques, les loges sont très prisées et bien entendu toutes les loges, que ce soit pour la Barbé Cup, la Maiden Cup et la Coupe d’Or étaient déjà vendues avant même la 5e journée. Dans l’intervalle, l’AEPS a changé de président et celui-ci est venu nous voir pour en discuter. Nous sommes parvenus à un accord tout en laissant clairement entendre qu’il n’y aura aucune loge pour l’AEPS pour les trois journées classiques restantes. Et cela a été dit à Christian Lafraisière en présence de M. Mukesh Balgobin, président du MTC. Il est bon de signaler que les propriétaires de chevaux sont tous membres d’une écurie, et toutes les écuries ont une loge qu’elles louent à l’année. Techniquement, je ne vois donc aucun problème. Ces propriétaires peuvent bien accéder aux loges de leur écurie respective. Nous avons toujours aidé l’AEPS et nous reconnaissons l’effort qu’a consenti l’actuel président pour donner un nouveau souffle à cet organisme, mais le MTC ne peut pas faire de miracle et ne peut offrir que ce qu’il a. »

Tout ce qu’il faut savoir sur les loges privées — Shan Ip : « Il y a un engouement accru pour les loges privées cette saison… »

Combien de loges loue le MTC par semaine ?

La majeure partie des loges est louée à l’année. Il n’y a que six qui sont disponibles à la semaine. Cette année, il y a eu un engouement accru et nous ne pouvons malheureusement pas répondre favorablement à cette demande. Pas plus tard que samedi dernier, nous avons dû refuser trois ou quatre sollicitations, et jusqu’à la fin de la saison, nous n’avons qu’une dizaine de loges qui sont encore libres. Le chiffre d’affaires à cet item a connu une croissance encourageante.

Quand un client loue une loge, quelles ont les prestations qui lui sont offertes ?

Rien que la loge. Il doit acheter ses cartes d’entrée — pour les hommes seulement, l’entrée étant gratuite pour les femmes et les enfants — et emmener tout ce qu’il compte consommer. La loge est dotée d’un bar, d'un frigo, d'une télé et d'un opérateur de paris de Tote.

Combien coûte la location d’une loge ?

Nous n’avons pas un prix uniforme pour la location des loges. Cela varie entre Rs 13 000 et Rs 22 000. Tout dépend du positionnement de la loge. Plus on s’approche de l’arrivée, plus c’est cher. Pour ceux qui patronnent une journée de course, la loge du gouverneur ou une autre leur est généralement attribuée et d’autres prestations sont offertes, comme aller suivre des enquêtes, le suivi des courses dans un 4x4 ou encore voir le processus des photos-finish.

Certains disent que ces loges ont pris un coup de vieux et méritent d’être relookées. Vos commentaires ?

C’est vrai, mais nous avons déjà commencé la rénovation car nos clients vous diront que les loges 17, 18 et 19 ont été relookées, et nous comptons revoir les autres durant l’intersaison. Nous prévoyons même de mettre de la climatisation dans certaines d’entre elles, mais bien évidemment le prix de location connaîtra une hausse.

Si des turfistes ou des compagnies souhaitent louer une loge, que doivent-ils faire ?

Ils doivent tout simplement contacter le MTC au 212 2212 et faire la réservation. Pour éviter tout problème, nous adoptons la politique de first come first served, et la réservation est confirmée dès que le paiement est effectué.