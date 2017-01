POLÉMIQUE SUR LA « DOUBLE PRATICE » - EN MARGE DE L'ATELIER DE TRAVAIL LUNDI : Mobilisation tous azimuts du ministère et des syndicats des médecins

Le syndicat des spécialistes et l'Association des consultants (chefs des départements), en assemblée générale hier soir, vont vers un front commun

Un responsable du ministère : « Beaucoup trop d'abus d'un bon nombre de spécialistes; il est temps de mettre de l'ordre »

Tous les stakeholders du ministère de la Santé invités à la rencontre de lundi prochain; plus de 400 personnes attendues

La grande mobilisation s’accentue tant du côté du ministère de la Santé que celui des médecins des hôpitaux en vue des discussions prévues dans l’après-midi de lundi prochain autour du maintien ou non du privilège accordé aux spécialistes de l’État leur permettant de pratiquer aussi dans le privé. Le ministre de la Santé a rencontré hier après-midi l’Association des Cliniques privées tandis que les deux syndicats regroupant les spécialistes et les consultants ont tenu chacun une assemblée générale spéciale de leurs membres. Les deux associations réclament le maintien de ce privilège et envisagent une action commune dans cette direction.

Au ministère de la Santé, on explique que la rencontre de lundi prochain a pour but « de recueillir le plus grand nombre d’opinions » des membres du public et des professionnels de santé des services public et privé sur la question « avant de prendre une décision finale ». Ont été invités directement par le ministère à participer : les différents syndicats des médecins du service public, l’association des médecins du privé, les responsables des cliniques privées, les autres professionnels de la santé du service public et les associations de consommateurs. Le ministère a aussi lancé une invitation large au public par voie de communiqué de presse. « Il y aura beaucoup de monde à cet atelier de travail lorsqu’on tient compte du nombre de médecins qui travaillent dans le public et dans le privé. On s’attend à la présence d’environ 400 à 500 personnes ce jour-là. Sans compter que nous avons un bon response au sujet de l’appel lancé au public pour nous faire parvenir ses commentaires. Une cinquantaine de personnes nous ont déjà envoyé leurs points de vue », indique Sanjay Sobee, Deputy Permanent Secretary au ministère de la Santé.

Qu’est-ce qui a poussé le ministère à enclencher les discussions d’une telle ampleur ? « Il y a pas mal d’abus… Un bon nombre de médecins engagés dans la pratique privée se fichent des règlements. Ils ne sont pas là à leur poste à l’heure où ils sont censés être à l’hôpital », répond un des cadres au ministère de la Santé. Selon ce dernier, leur absence n’est pas sans conséquence sur le bon déroulement du service aux patients. « Il n’est pas rare que les opérations soient renvoyées parce qu’ils ne sont pas là », poursuit notre source.

Les participants à la réunion hier entre le ministère et l’Association des cliniques privées affirment que cette rencontre « s’est déroulée sur un ton cordial ». « Nous avons eu une très bonne réunion et nous avons exprimé en toute franchise notre opinion. Il n’y a pas de divergences de vue parmi les cliniques privées », affirme le Dr Dawood Oaris, président de cette association. Étant donné qu’aucune décision n’a été prise par le ministère, les responsables de cliniques disent qu’ils ne peuvent se prononcer à ce stade sur une éventuelle démarche des médecins des hôpitaux. « Toutefois nous avons exposé la réalité du service privé au ministère. Nous ne sommes pas contre l’idée d’un contrôle plus serré sur la double practice », ajoute un directeur d’une clinique des Plaines-Wilhems.

De leur côté, les spécialistes et les consultants en poste dans le service hospitalier public annoncent qu’ils « seront présents en grand nombre » à la rencontre lundi prochain. Les deux syndicats regroupant ces professionnels sont sur la même longueur d’onde et ont rencontré leurs membres respectifs hier soir pour décider de leur action au cas où le ministère changerait de politique concernant la double practice. « À l’unanimité nos membres ont voté pour le maintien du système actuel. Mais nous demandons au ministère de mettre en place un regulatory body pour veiller au respect des règlements. La majorité des médecins respecte les directives », affirme le Dr Bhooshun Ramtohul, président de la Government Consultants in charge Association. « Ce n’est pas parce qu’il y a quelques brebis galeuses qu’il faut se défaire d’un système qui marche. C’est à l’administration de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus », poursuit le Dr Ramtohul. Cette association fera part lundi de ses propositions au ministère.

Les membres de la Government Medical and Dental Officers Association, à l’unanimité hier soir, ont décidé que leur syndicat sera présent à la rencontre de lundi prochain. « Nous serons là en grand nombre. Jusqu’ici nous n’avons aucune idée de l’intention réelle du ministère derrière cet atelier de travail et nous espérons avoir des réponses lundi prochain. Nous n’avons pas changé de position concernant le maintien de la double pratique », dit le Dr Dushyant Purmanan, président de ce syndicat. Les deux syndicats de médecins directement concernés par cette double pratique sont en « communication régulière » depuis le début de cette nouvelle polémique. « Nous sommes sur la même longueur d’onde sur la double pratique et nous pensons créer un front commun auquel d’autres groupes de médecins pourront se joindre », annonce le Dr Ramtohul.