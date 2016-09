POLICES D’ASSURANCE EN SUISSE : Tirvengadum et Tyack n’auront pas à rembourser Air Mauritius

La compagnie aérienne Air Mauritius avait initié une action en Cour suprême contre son ancien directeur général, sir Harry Tirvengadum, et son directeur financier, Gérard Tyack. Elle leur réclamait le remboursement des primes qu’ils avaient touchées de plusieurs polices d’assurance contractées auprès d’ATASH, une institution établie en Suisse. Selon Air Mauritius, le board n’était «pas au courant de l’existence de ces polices d’assurance». Dans un jugement interlocutoire rendu hier, le juge Prithviraj Fekna a statué que sir Harry Tirvengadum et Gérard Tyack n’auront pas à rembourser la somme de 1,5 M et 1,3 M de franc suisses respectivement, car « la réclamation intervient plus de 10 ans après». Air Mauritius pourra cependant aller de l’avant avec le procès en réclamation de dommages.

ATASH est une institution basée en Suisse et avait été contactée par Air Mauritius en 1979 pour agir en tant que son General Sales Agent dans certains pays d’Europe. Selon Air Mauritius, en 1986 et 1987, sir Harry Tirvengadum avait contracté deux polices d’assurance de 750 000 francs suisses chacun. Gérard Tyack avait, lui, pris deux polices de 630 000 et 670 000 francs suisses.

Or, dans sa plainte, Air Mauritius avait indiqué que la compagnie n’avait jamais été informée de l’existence de ces polices d’assurance et que les deux anciens directeurs « took it upon themselves to cause the plaintiff (through ATASH) to pay for the premiums of the insurance policies ». Air Mauritius devait ainsi reprocher à sir Harry Tirvengadum et Gérard Tyack d’avoir agi de « façon illégale et malhonnête ». La compagnie d’aviation demandait que les deux individus lui remboursent l’argent qu’ils avaient touché pour les polices d’assurance et réclamait en sus des dommages de Rs 10 M pour le préjudice causé.

Pour leur part, les hommes de loi des deux défendeurs avaient objecté à cette demande, arguant que l’action légale entreprise par Air Mauritius avait « dépassé le délai prescrit par le code civil ». C’est ce qu’a d’ailleurs conclu le juge Fekna en rejetant la demande d’Air Mauritius. « Essentially, it has been averred on behalf of the defendants that there has been inordinate delay in entering the present case and in the meantime: (a) ATASH which is an essential witness has been dissolved; (b) representatives of ATASH and other material witnesses have passed away; and (c) documents which would have helped the defendants to disprove the case of the plaintiff are not available anymore. Therefore, the plaintiff ought not to be allowed to proceed with this case as the defendants would suffer grave prejudice in as much as they would not be able to put their full defence before the court, and this in breach of their constitutional right to a fair hearing», a soutenu le juge Fekna.

Toutefois, la cour a statué qu’Air Mauritius « pourra aller de l’avant avec sa plainte en réclamation de Rs 10 M », même si certains témoins sont décédés. Car au final, ce sera à la cour d’apprécier les témoignages et preuves produits. « In the light of the above, I am of the view that it is open to the court to hear the evidence available and to decide, after having also heard the submissions of counsel, whether the plaintiff has proved its case to the standard required by law and to dismiss the case if it has not, or alternatively, to stay proceedings if it has become apparent in the course of the proceedings that the defendants have been prejudiced in the presentation of their defence. It would be placing the cart before the ox, or in other words, it would be pre-empting the issue to hold that, basing itself on the unavailability of a few witnesses, the court ought to dismiss the case straightaway with costs against the plaintiff or to stay proceedings permanently without having, prior to that, satisfied itself of the evidence that is available », a fait ressortir le juge Fekna.