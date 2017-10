POLITIQUE - CET APRÈS-MIDI : Motion de censure contre Bodha déposée par Shakeel Mohamed

Le chef de file du PTr au Parlement, Shakeel Mohamed, déposera cet après-midi une motion de censure contre le ministre des Infrastructures publiques et du Transport intérieur, Nando Bodha, a-t-il confirmé au Mauricien ce matin.

Cette motion vise à sanctionner le ministre pour son refus de publier l’accord conclu entre le gouvernement mauricien et la firme Larsen and Toubro pour l’exécution des travaux du Metro Express.

« En plus du refus de publication du MoU liant le gouvernement à Larsen and Toubro, la motion de censure est motivée par plusieurs raisons que je développerai lorsque ma motion figurera à l’agenda des travaux parlementaires », ajoute Shakeel Mohamed. Il avait fait mention de son intention lors du congrès organisé par le Parti travailliste vendredi. Cette question doit être évoquée lors de la réunion du bureau politique du PTr cet après-midi.

La déclaration de Nando Bodha selon laquelle le MoU signé entre le gouvernement et Larsen and Toubro est confidentiel a été condamnée samedi par le leader du MMM, Paul Bérenger. Ce dernier considère que cette posture est en contradiction avec les déclarations précédentes du ministre que le projet de métro léger sera effectué en toute transparence. Il considère toutefois que le ministre ne fait qu’exécuter une décision gouvernementale et que c’est le gouvernement qui doit être condamné.