POLITIQUE : Le congrès du PMSD prévu pour le 14 mai

Le congrès du PMSD, initialement prévu pour dimanche dernier, a été reprogrammé au 14 mai, a indiqué ce matin le leader de ce parti, Xavier-Luc Duval. « Je ne regrette pas d’avoir annulé le congrès de dimanche dernier car le confort et la sécurité de nos partisans constituent des priorités pour nous », a-t-il fait comprendre.

Xavier-Luc Duval a annoncé qu’une nouvelle réservation a été faite pour le terrain de football de l’école hôtelière sir Gaetan Duval pour le dimanche 14 mai avant de préciser que l’organisation de ce congrès s’inscrit dans le cadre des activités « normales » de son parti. « Il n’est pas dans notre intention de faire une manifestation de force. Nous avons quelque 23 000 membres dans nos registres et nous sommes certains que la moitié fera le déplacement. Nous disposons de l’espace approprié sous nos tentes », a-t-il lancé.

Concernant le défi lancé par le Premier ministre, lui demandant de consacrer une PNQ à la drogue, Xavier-Luc Duval a répondu « saken so role », ajoutant que « ce n’est pas à lui de me dicter la PNQ que je dois poser ». Le PMSD avait annulé l’organisation de son congrès à la dernière minute en raison du mauvais temps prévalant dans l’île et des grosses averses.