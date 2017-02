POLITIQUE - DEAL PAPA-PITI : Prime Ministership double contestation en Cour suprême

Rezistans ek Alternativ attend la position de l’État et du gouvernement au sujetde l’invalidation de la nomination de SAJ en tant que Mentor Ministeravant la prochaine riposte

L’affaire logée contre les 23 ministres entendue de nouveau devant la Cour suprême le 16 mars prochain

Trois semaines après la conclusion du Deal Papa-Piti pour le Prime-Ministership entre sir Anerood Jugnauth et son fils Pravind, la Cour suprême a été saisie d’une double contestation. Ainsi, hier après-midi, le PMSD, qui se retrouve au sein de l’opposition depuis décembre, a logé un procès devant cette instance en vue de faire décréter invalide la nomination de sir Anerood Jugnauth en tant que Mentor Minister au sein du gouvernement.

D’autre part, Rezistans ek Alternativ, qui avait déjà logé une plainte en vue d’obtenir une “Constitutional Declaration” contre la passation de pouvoir à la tête du gouvernement entre père et fils, était en Cour suprême pour le pro forma de cette affaire. Avec les procédures engagées devant la Cour suprême, l’affaire a été renvoyée au 16 mars, le temps que les conseils légaux de l’État et des 23 membres du gouvernement mis en cause dans cette affaire fassent connaître leur position.

« Tout semble indiquer que l’Attorney General’s Office représentera les intérêts de l’État et des ministres du gouvernement de Pravind Jugnauth. Nous allons attendre que l’autre partie ne révèle son “Stand” face à la Constitution Declaration décrétant que les circonstances de passation de pouvoirs du lundi 23 janvier constituent une infraction aux dispositions de la Constitution. Ce n’est qu’après cette étape que nous allons dévoiler les éléments de notre défense », a déclaré à la presse ce matin Me Rex Stephen, Leading Counsel de Rezistans ek Alternativ.