POLITIQUE ET ÉCONOMIE : 2017 et ses incontournables !

Le remaniement ministériel «on the Hot Plate» avec Raj Dayal jouant sa carte avec la majorité réduite du MSM, soit 32 députés, au sein de l’alliance, et surtout les Ripple Effects politiques de la commission d’enquête sur la drogue

Au chapitre des incertitudes : la réforme électorale avec le Constitutional Case de Rezistans & Alternativ en Cour suprême, le Prosecution Commission Bill et l’amendement à la section 72 de la Constitution en souffrance faute de majorité des trois quarts

Avec ce qui reste de Lalyans lepep, qui détenait une majorité des trois quarts à la proclamation des résultats des élections générales du 10 décembre 2014, la nouvelle année 2017, soit l’étape du mi-mandat, s’annonce des plus problématiques pour les locataires de l’Hôtel du gouvernement. Le Main Partner de l’alliance, le MSM, qui a essuyé une série de déboires sur l’échiquier politique, de l’annulation d’un des plus importants projets, l’Heritage City, annoncé en grande pompe dans le dernier budget, à la concrétisation avortée du Deal Papa/Piti, et surtout la cassure après le départ du PMSD, requinquant du même coup numériquement l’opposition parlementaire, n’est pas encore au bout de ses peines. Sur le front politique, deux dossiers hantent encore l’esprit des dirigeants, en l’occurrence l’incontournable remaniement au sein du gouvernement qui s’impose avec cinq portefeuilles ministériels vacants, les quatre avec le départ du PMSD et celui de l’Environnement avec Raj Dayal, emporté dans les tourbillons de la Bal Kuler Saga de mars de l’année dernière. Dans la conjoncture politique, les observateurs politiques avisés concèdent le caractère délicat de l’exercice en cours. A cela viennent se greffer les incertitudes autour du Deal Papa/Piti pour le Prime ministership, probablement revue et corrigé à la sauce singapourienne, et surtout les Ripple Effects dans le sillage de la nouvelle liste de convocation sde VVIP politiques dressée par la Commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge de la Cour suprême, Paul Lam Shang Leen, sur la base des informations accablantes relevées des Visitors’ Books de la prison au cours de ces cinq dernières années. Au chapitre économique, des frissons sont déjà ressentis avec le redressement du cours mondial du baril de pétrole de 19% à la fin de l’année et de la robustesse du dollar américain par rapport à la roupie, aussi bien que la vulnérabilité de l’euro et de la livre sterling sur le tableau de change, le temps que les contours du Brexit, le divorce entre Londres et Bruxelles, se précisent.

Même si, dans l'immédiat, la préoccupation majeure au sein de l'état-major du Sun Trust s'est éloignée quelque peu de la passation des pouvoirs entre le Prime Minister-In-office, sir Anerood Jugnauth, et le Prime Minister-In-Waiting, Pravind Jugnauth, il demeure pas moins vrai que cette donne politique est tenue en ligne de compte dans le cadre des consultations en vue de la prochaine Ministerial Musical Chair. Avec le nouveau rapport des forces politiques au sein de l’hémicycle et le MSM, avec ses 32 députés, devant faire preuve d’extrême prudence et éviter des maladresses dans ses deals avec le Muvman Liberater (ML) d’Ivan Collendavelloo, la certitude est que Sir Anerood ne compte nullement offrir à l’opposition une partielle sur un plateau en or dans la circonscription de Piton/Rivière-du-Rempart (No 7) à mi-chemin du mandat.

Ainsi, la formule de Mentor Minister, empruntée de Singapour, est évoquée comme une des options envisagées par le leadership du MSM, permettant à Sir Anerood d’assumer des responsabilités au sein du gouvernement, comme le suivi du dossier sur la revendication de Maurice sur les Chagos. Mais des sources bien informées avancent que cette étape ne devrait pas être franchie dans l’immédiat en raison des éléments d’un accord tacite à l’effet que sir Anerood devrait procéder à la pose de la première pierre du Metro-Express au Caudan pour les 25 ans de la République le 12 mars prochain, entre autres.

A ce stade, aucune indication n’a transpiré quant au Timing de ce changement à la tête du gouvernement. L’ardeur de ceux qui poussaient en faveur de l’installation de Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre s’est nettement atténuée, pour ne pas dire estompée. Le claquage de la porte de l’Hôtel du gouvernement par le PMSD est venu perturber leur équation. Dans les rangs de l’opposition, l’on se tient sur ses gardes, avec la conviction qu’au fil des jours, les objections à ce transfert de pouvoirs entre père et fils devraient s’amplifier à travers le pays.

Avec la nouvelle année, le remaniement ministériel s’imposera comme l’urgence des urgences en vue de calmer les agitations au sein du MSM et également entre partenaires de l’alliance gouvernementale. Une première grosse difficulté se profile à l’horizon orange avec le cas de l’ancien ministre Raj Dayal, mis hors-jeu depuis mars de l’année dernière avec l’enquête de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC). Très subtilement, ce backbencher de la majorité laisse clairement entendre à ses pairs qu’il lorgne toujours son portefeuille ministériel de l’Environnement et de Disaster Management avec des menaces à peine voilées au cas où il est laissé sur la touche.

Toutefois, Raj Dayal fait face à un lourd handicap. Car contrairement au dossier de l’ancien ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, avec l’opération Goldfinger du prêt de 1,1 million d’euros de la State Bank of Mauritius, et l’Office of the Director of Public Prosecution réclamant des compléments d’informations de l’ICAC, l’affaire Raj Dayal est présentée comme un Clear Cut Case et le procès probablement instruit devant les instances judiciaires appropriées incessamment. Ce développement s’avère être un couteau à double tranchant, car un des anciens ministres MSM devrait alors prendre place sur le banc des accusés au pénal même si une épine politique est enlevée en prévision du remaniement.

Des risques d'éclaboussures politiques

D'autre part, les dernières révélations de Week-End au sujet des VVIP Politically Well Connected, susceptibles d’être convoqués devant la Commission d’enquête sur la drogue, sont suivies avec une attention redoublée, que ce soit au QG du Sun Trust ou à l’Hôtel du gouvernement. Des risques d’éclaboussures politiques, potentiellement préjudiciables au MSM, sont à prévoir au cas où le juge Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, l’ancien ministre de la Sécurité sociale et travailleur social émérite, Sam Lauthan, et l’ancien directeur des Services de Santé au ministère, le Dr Ravind Kumar Domun, décident de s’engager dans une Soul Searching Examinations des raisons derrière les contacts établis avec des parrains de la drogue, purgeant de longues peines d’emprisonnement. Le dossier compilé par la commission Lam Shang Leen pourrait réserver des surprises à plus d’un parmi ceux dont les noms figurent sur la liste arrêtée.

Dans les rangs politiques, les premiers éléments d’informations recoupés au sujet des tractations d’intermédiaires des membres de la profession légale entre parrains de la drogue déjà condamnés et ceux en liberté, surtout le cas d’une VVIP avec de grandes ambitions en marge du remaniement ministériel, constituent un sujet de grand embarras. Pour l’instant, l’on préfère jouer la prudence même si l’on sait pertinemment bien que la bombe Lam Shang Leen pourrait éclater à n’importe quel moment affectant numériquement la majorité du gouvernement, sans compter les retombées sur le terrain politique.

Il n’y a pas que ces facteurs externes et hors de tout contrôle, qui déstabilisent les rangs du gouvernement. Les ambitions personnelles de certains à gravir les échelons de la hiérarchie politique et les attentes d’autres à voir leur fidélité reconnue et récompensée avec le prochain réaménagement des responsabilités ministérielles sont légion. A part le Private Parliamentary Secretary Eddy Boissézon, qui devra à coup sûr se voir attribuer le premier ministère supplémentaire du ML, les autres backbenchers restent sur le qui-vive. Au cas où le ML parvient à convaincre de la pertinence d’un second portefeuille ministériel en ce début 2017, le backbebencher Sangeet Fowdar pourrait regagner les rangs, mais avec le député Ravi Rutnah ruant dans les brancards plus ostensiblement.

Jusqu’ici, Ravi Rutnah, dont les interventions au sein de l’hémicycle sont systématiquement ponctuées d’incidents, revendique un ministère pour la circonscription de Piton/Rivière-du-Rempart avec le projet de retrait de Sir Anerood de la vie politique active. Le leadership du ML aura du fil à retordre pour garder sous contrôle ce parlementaire de la majorité, qui est connu pour n’avoir pas sa langue dans sa poche.

Le pedigree pour une ascension ministérielle

Dans les rangs du MSM, l'agitation qui couve devrait s'afficher davantage à la rentrée politique de janvier. Manesh Gobin, député de Rivière-des-Anguilles/Souillac (No 13), était donné jusqu'à tout récemment comme un “ministrable imbattable”. Cette circonscription du Sud est l’une des rares de l’île à ne pas être représentée au Conseil des ministres. Le Deal Papa/Piti et subséquemment le départ du PMSD du gouvernement sont considérés comme une occasion rêvée pour une promotion politique à cet ancien Chief Legal Adviser de l’ICAC reconverti en politique.

En tant qu’un des conseils légaux du Prime Minister-In-Waiting, Pravind Jugnauth, Manesh Gobin détient le pedigree pour une ascension ministérielle. Tout au moins jusqu’à la dernière élection pour le poste de président du conseil de district de Savanne. Le MSM avait jeté son dévolu sur la présidence de cette collectivité locale en déployant tous les moyens possibles, y compris la présence de Top Guns sur le terrain. Manesh Gobin avait été investi de la responsabilité d’assurer la coordination des manœuvres. Au moment du décompte pour la présidence du conseil de Savanne, le poulain portant les couleurs du PTr a fait la différence avec certains au MSM reprochant à Manesh Gobin cet échec. Ce point négatif pourrait peser lourd lors de l’élaboration de la liste de ceux qui pourraient prêter serment prochainement devant la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim en vue d’intégrer le Conseil des ministres.

La fébrilité est aussi de mise du côté du Chief Whip, Mahen Jhugroo, considéré comme le plus fidèle des fidèles au MSM. D’ailleurs, il est l’unique parlementaire à être au préalable en possession de la réponse écrite de la Private Notice Question (PNQ) adressée au Premier ministre par l’ex-leader de l’opposition, Paul Bérenger. Un privilège, qui n’est même pas donné au No 2 du gouvernement. Ainsi, en début de séance, le Secretary to Cabinet se fait un devoir de glisser imperceptiblement entre les mains du Chief Whip une copie de la réponse pour suivre au cas où Sir Anerood raterait une partie. Vu la place que Mahen Jhugroo occupe à côté de Sir Anerood au sein de l’hémicycle, il sera plus facile pour lui d’attirer l’attention de celui-ci au sujet de tout écart.

Avec le remaniement ministériel dans l’air, Mahen Jhugroo sait qu’il joue sa dernière chance de pouvoir devenir enfin ministre. Mais 2017 lui portera-t-elle chance ? La répon se est difficile en ce début d’année, car d’autres aspirants-ministres se bousculent encore à la porte du Conseil des ministres. Le député Sanjeev Teeluckdharry, qui a encadré légalement la VVIP, Rakesh Gooljaury, dans ses dénonciations relatives à la Navin’s Coffers Saga, et qui s’est signalé à la fin de l’année avec une déposition à charge au Central CID contre le Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, dans la Sun Tan Hotel Saga de Palmar, arrive difficilement à contrôler ses agitations.

Le backbencher Rajendra Rampertab, un ancien Senior Adviser du défunt Gian Nath du temps où il était ministre du premier gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam, et très actif sur le plan socioculturel, devra se défaire des intentions d’Alan Ganoo, s’il veut garder ses chances de devenir ministre. Le leader du Muvman Patriotik (MP) est donné pour avoir signalé son intérêt pour le portefeuille des Arts et de la Culture alors que l’autre parlementaire du MP, Jean-Claude Barbier, devrait s’intéresser à poste de Parliamentary Private Secretary.

Pour sa part, Marie-Claude Monty, parlementaire de Port-Louis Nord/Montagne-Longue (No 4), élue avec une investiture du PMSD sous la bannière de Lalyans Lepep, devra éclaircir sa position post-départ PMSD en ce début d’année. En cas de soutien au gouvernement, elle peut facilement se présenter sur la ligne de départ du remaniement pour le vide laissé avec le départ d’Aurore Perraud. Le cas de Stéphane Toussaint, Private Parliamentary Secretary et député de Curepipe/Midlands (No 17), s’avère intéressant à plus d’un titre. Il a joué dans la cour des grands lors du dernier point de presse du leader du MSM, Pravind Jugnauth. Il avait été invité à prendre place aux côtés du président du MSM, Showkutally Soodhun, de Pravind Jugnauth et de Leela Devi-Dookhun. Une montée en grade politique, qui ne passe pas inaperçue.

Rien n’est encore joué, car la quête d’une éventuelle majorité des trois quarts à l’Assemblée nationale, avec une opération de récupération de transfuges, pourrait connaître bientôt une accélération. Dans cette perspective, les négociateurs devront disposer des attraits sous forme de ministères ou de postes de PPS pour conclure ce “mercato politique 2017”.

Prosecution Commission Bill : nuances entre Pravind et SAJ

Cette majorité des trois quarts reste une condition sine qua non si le projet de réforme électorale, avec l’élimination formelle de la déclaration ethnique des candidats aux élections législatives au terme du Pronouncement du Comité des Droits de l’Homme des Nations unies en faveur de Rezistans ek Alternativ, est mené à terme. En prévision du Constitutional Case logé en Cour suprême par le même Rezistans & Alternativ, le gouvernement devra revoir la présidence du comité ministériel sur la réforme électorale. Cette responsabilité avait été confiée au leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, du temps de Lalyans Lepep.

Ce vacuum au sein du comité ministériel et l’absence d’une garantie des trois quarts à l’Assemblée nationale pour faire adopter la réforme électorale inquiètent les animateurs de Rezistans & Alternativ, qui s’attendent à obtenir des éléments de réponse du gouvernement au moins avant l’appel du procès en Cour suprême en avril prochain. “Quasiment un retour à la case départ de 2014”, indique-t-on dans le camp des militants contre le Best Loser System ajoutant que dès la reprise de janvier, le dossier de la réforme électorale remontera à la surface.

A plus court terme, les trois quarts s’imposent si le gouvernement maintient son intention de revenir à la charge avec l’amendement à la section 72 de la Consitution et le Prosecution Commission Bill. Toutefois, des nuances se sont fait déjà sentir avec Pravind Jugnauth soutenant que ces projets de loi avec en toile de fond les pouvoirs et prérogatives du DPP ne seront inclus à l’ordre du jour qu’avec une garantie de majorité constitutionnelle qualifiée, alors que SAJ parle de “simple report à mars 2017”.

Très vite, Papa ek Piti devront se décider d’accorder leurs violons au sujet de dossiers, car trop souvent au cours de l’année, les fausses notes avaient écoulée retenti de l’hôtel du gouvernement avec le Prime Minister-In-Office en minorité...