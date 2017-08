POLITIQUE : Koomaren Chetty adhère au PMSD

Koomaren Chetty, candidat malheureux de l’Alliance Lepep dans la circonscription N° 18 lors des dernières élections générales, s’est joint ce matin au PMSD. « Maurice va de mal en pis et le PMSD représente le seul espoir pour le pays », a-t-il déclaré ce matin au Mauricien après une rencontre avec le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, à Grand-Gaube.

Pour lui, « le PMSD représente l’espoir pour la jeunesse, la méritocratie et l’unité nationale ». Il a annoncé qu’il sera très actif dans la campagne du PMSD dans la circonscription N° 18 afin de soutenir le candidat de ce parti, Dhanesh Maraye.

Koomaren Chetty s’est bâti une solide réputation dans le domaine de la restauration avec son restaurant Le Capitaine. Après les dernières élections générales, il avait été nommé à la tête de BPML. Toutefois après la création de Landscope, il a décidé de claquer la porte et a démissionné de ses fonctions. « Depuis cette date, les ponts avec le MSM ont été coupés », fait-il comprendre. « Je n’ai pas l’intention de me tourner vers le passé. C’est l’avenir qui m’intéresse », a-t-il affirmé.