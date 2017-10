POLITIQUE : L’art a le pouvoir

La musique, les mots, la peinture, la danse… L’art est aussi un acte politique. Il a le pouvoir. Celui de faire prendre conscience, de faire entendre et de pousser vers le changement. Être artiste, c’est aussi un engagement vers le développement et l’amélioration de la qualité de vie.

Skizofan (Fanio Guillaume) : “Le développement est entre nos doigts de fée”

Slameur âgé de 32 ans, Fanio Guillaume, dit Skizofan, est un Rodriguais vivant à Maurice. Cette pratique artistique qu’il a découverte depuis quelques années lui permet de s’évader ou de s’exprimer. Il a représenté Maurice lors de la Coupe du Monde de Slam à Paris en 2014, et récemment aux Jeux de la Francophonie. Des expériences qui l’encouragent à persévérer.

“Nous contribuons déjà dans le développement du pays si nous considérons le simple fait que l’architecte et le maçon sont des artistes. Pour moi, l’art est la base même de toute création. Je suis convaincu que nous sommes tous des chefs-d’œuvre. Un nouveau-né qui débarque, c’est comme le vernissage d’une exposition. Les heureux parents sont fiers de présenter leur œuvre, tout comme le fait et ressent un artiste peintre.

Le développement du pays est entre nos doigts de fée. Pour ce qui est de la contribution financière au PIB, je suis nul en chiffres. Mais en ce qu’il s’agit de l’art au sens large – chant, musique, danse, peinture –, qui accompagne l’humanité au quotidien, nous avons définitivement notre place. Ce malgré les doutes, les difficultés et le manque de soutien. Nous avons notre place car il est impossible d’imaginer une radio sans musique, une télé sans images, des maisons sans peinture ou encore des vêtements sans motifs. Ça fait peur.”

Eric Triton : “L’art vaincra”

La popularité de cet enfant de Cité Père Laval, chanteur de blues et guitariste réputé, dépasse les frontières mauriciennes. Il s’est produit au Zénith en France, à l’Olympia, mais aussi à Londres, à Cape Town, La Réunion, entre autres. Parallèlement à son parcours solo, Eric Triton a fondé le groupe Tritonik.

“C’est désolant à dire, mais les artistes ne sont pas suffisamment solidaires. Si nous travaillions dans la même direction, notre contribution aurait été davantage prise au sérieux et elle aurait eu du sens. Il y a trop d’artistes qui pensent d’abord à leurs propres intérêts et à l’aspect commercial. Notre rôle est avant tout de proposer des textes qui touchent, avec des messages engagés et abordant des problèmes auxquels nous faisons face. Nous sommes peu nombreux à nous engager lors des actions sociales et économiques.

Par ailleurs, les radios ne nous aident pas. Zot prefer enn morso tamtam plito ki enn morso ki pe koz lor ladrog, laviolans ou lot size inportan. Pour eux, un chanteur doit juste divertir. Mais je ne perds pas espoir. L’art vaincra, et j’espère que tous les artistes mettront de côté leur ego pour avancer ensemble. Nous avons la capacité de faire de grandes choses. Bien plus que les politiciens, car nous sommes tous les jours en contact avec les gens. C’est notre force et il faut savoir nous en servir convenablement. Notre meilleure contribution serait de faire évoluer la musique locale et qu’elle devienne une matière obligatoire dans les écoles. Nou pran depi tipti, lerla lakiltir ava kapav bien grandi.”

Nirveda Alleck : “Sans nous, rien de tout cela n’a pas de sens”

Plasticienne, Nirveda Alleck est aussi reconnue comme une artiste multidisciplinaire qui explore sans relâche tous les moyens d’expression à sa portée. Elle s’inspire de tout ce qui fait la vie quotidienne, la sienne comme celle des autres. Ses créations ne cessent de questionner tous les champs des arts visuels, et elle investit de grandes places de l’art contemporain. En avril dernier, ses œuvres ont été exposées à la Richard Taittinger Gallery à New York.

“Notre contribution peut se faire sous différents aspects. L’art comme une contribution sociale, afin d’aider à se libérer émotionnellement, à offrir un espace pour s’échapper de la réalité, et permettre à chaque individu de prendre un peu de distance des tâches quotidiennes en s’adonnant à divers univers : la musique, la danse, l’art, le cinéma… L’art comme une cause sociale, face à l’injustice et autres problèmes sociaux, à travers des ateliers destinés aux jeunes, pour les éloigner de la délinquance. L’art politique pour dénoncer ce qui ne va pas. D’ailleurs, de nombreux artistes n’hésitent pas à en faire état dans leurs œuvres. Et pourquoi pas l’art pour l’art car, à mon avis, c’est notre prérogative en tant qu’humain.

Autre point important : l’art doit aussi être considéré comme un pilier économique, même si nous sommes un petit pays. Les choses doivent définitivement évoluer car l’art est un défi qui permet aux gens de penser différemment et de changer certaines croyances. De nos jours, un artiste s’intègre partout. Sans nous, rien de tout cela n’a pas de sens.”

Krishna Luchoomun : “Notre rôle est de faire réfléchir”

Artiste peintre très connu à Maurice, Krishna Luchoomun est enseignant de beaux-arts au Mahatma Gandhi Institute. Il est l’initiateur de l’association pARTage qui, depuis 2003, œuvre pour la promotion de l’art à Maurice et dans l’océan Indien. Une association qui a pour objectif de créer des ponts entre le public et l’art visuel.

“Les artistes sont les thermomètres de la société, des gens qui sentent le pouls de la nation, ce qui se passe autour de nous. Quelque part, nous faisons de la politique dans notre travail car nous avons des idées constructives dont les citoyens ont besoin. Notre rôle est de faire réfléchir les gens, leur faire voir les choses qui leur échappent et les pousser à trouver des solutions par eux-mêmes.

Les artistes sont également des rassembleurs, ils aident les gens à distinguer entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Ils protègent la société contre les pourritures, les fausses manœuvres et les mauvaises décisions que prennent les politiciens. Nous sommes là pour construire un meilleur espace de vie pour tout le monde au niveau environnemental, économique et social.”

Jacques Désiré Wong So : “L’artiste est un explorateur”

Le Rodriguais Jacques Désiré Wong So est enseignant en art et design au Rodrigues College. Parmi ses réalisations, des tableaux et des installations. Il était récemment à Maurice pour un stage bloqué à l’IFM qui a engendré l’exposition Masterpeace XXL, comprenant des tableaux grand format à l’encre noire.

“L’artiste est comme Neil Armstrong et le Petit Prince : un explorateur. Il est toujours à la recherche de son inspiration. Nous sommes souvent marginalisés, mais notre contribution est énorme. L’artiste rend l’existence moins sérieuse; il est là pour apporter de la gaieté, de la joie, mais aussi de la matière pour réfléchir. Je pense aussi que nous avons un regard intéressant sur la société en général. Nous avons une vision immédiate et actuelle, voyons les choses telles qu’elles sont. Nous sommes rapides pour saisir l’instant présent. En ce sens, nous sommes un peu des analystes, des experts, des gens à la pointe de la société, qui disent les choses comme elles sont, sans filtre.”

Nitish Joganah : “La contribution des artistes n’a pas de prix”

Nitish Joganah est l’un des artistes les plus connus de l’île, comptant 40 ans de carrière dans la chanson engagée. Membre du groupe Lataniers, il a abordé dans ses chansons les fléaux de la société comme la drogue et le jeu, tout en plaidant pour l’unité nationale. Pour faire entendre davantage sa voix, il s’est porté candidat à la partielle de la circonscription No 18.

“Avec tous ce qui se passe au niveau politique, les seules personnes qui peuvent mettre les gens dans la gaieté, ce sont les artistes. La contribution des artistes n’a pas de prix. Pourtant, l’artiste n’est pas reconnu à sa juste valeur, on ne le paye pas suffisamment. Je suis candidat à l’élection partielle pour apporter ma contribution et dire ce que j’ai à dire, pour donner une claque à la classe politique. Il faut qu’il y ait un changement dans la manière de faire. Il faut que les politiciens arrêtent de couillonner les Mauriciens et cessent de capitaliser sur la faiblesse des gens.”

Axel Ruhomaully :

“Moris Dime, c’est également une réflexion sur l’avenir de la place de la femme mauricienne dans le monde du travail. Quand nous parlons de fiertés, je pense aussi à toutes celles qui ont apporté leur pierre à l’édifice de nos industries. Le respect et la reconnaissance de la femme aux postes de pouvoir et de responsabilités, ainsi que l’égalité des salaires et les mêmes possibilités de carrière entre les sexes doivent faire partie de notre réflexion commune pour un meilleur “vivre ensemble” et “construire ensemble”.”