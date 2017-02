POLITIQUE - MSM : L'adhésion de Joe Lesjongard étudiée au bureau politique ce week-end

L'adhésion de Joe Lesjongard au MSM devrait être entérinée ce week-end par le bureau politique de ce parti. Si tout se passe comme prévu, le nouveau membre devrait être admis. « J'ai commencé ma carrière politique aux côtés de Pravind Jugnauth et le MSM a toujours milité pour qu'il accède aux fonctions de Premier ministre. Aujourd'hui, nous vivons des moments sans précédent sur la scène politique. Un partenaire du gouvernement a basculé dans l'opposition et son leader est devenu le leader de l'opposition. Devant une telle situation, j'ai jugé bon de me joindre au MSM afin de soutenir l'action de Pravind Jugnauth », a déclaré Joe Lesjongard.

Selon lui, Xavier-Luc Duval a été « trop pressé » pour occuper le poste de leader de l'opposition. « Il a contribué à rédiger le programme électoral de l'Alliance Lepep et a été Premier ministre adjoint. Il a participé a des décisions considérées comme controversables dans le passé. Je ne vois pas comment il pourra fonctionner normalement. Par ailleurs, il avait lui-même trouvé normal que Pravind Jugnauth accède aux fonctions de PM et, maintenant qu'il est dans l'opposition, il lance le mot d'ordre pour une manifestation contre Pravind Jugnauth, laquelle manifestation n'a pas été suivie par le MMM et le MP. Je ne pense pas que Xavier-Luc Duval pourra rassembler l'opposition », explique Joe Lesjongard, estimant que la manifestation a été « comme un déclic » pour le convaincre de la nécessité de soutenir Pravind Jugnauth. « J'ai pris ma décision devant l'histoire. »

Joe Lesjongard a été président du MSM et a été membre du gouvernement entre 2000 et 2005. Il a été respectivement ministre du Logement, ministre des Administrations régionales, ministre des PME et ministre de la Pêche. Il a quitté le MSM en 2009 pour se joindre au MMM, où il a siégé au bureau politique.

Pour sa part, Raffick Soreefan, qui siégeait avec lui comme indépendant après avoir quitté successivement le MMM et le MP, a confié au Mauricien en être encore au stade de la réflexion. « Il me faut encore du temps pour réfléchir », a-t-il dit. « Je reconnais toutefois qu'il est difficile de faire une carrière politique comme candidat indépendant. » Alors qu'il n'a pas décidé s'il se joindrait ou non à la majorité, il reconnaît toutefois que l'opposition est « loin d'être unie », ajoutant : « Sakene tir so kote. Je suis dans une position de “wait and see” ».