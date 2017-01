POLITIQUE : Pravind s’invite par l’imposte

En guise de cadeau d’adieu à la nation, SAJ a fait don du fauteuil premierministériel à son fils Pravind, au moment de prendre sa retraite de ce poste. Nouvelle situation abracadabrante sur la scène politique et pour la démocratie. La conclusion du deal papa-piti suscite des réactions opposées et quelques chamboulements. Le nouveau gouvernement prend place, l’opposition se prépare pour la manifestation de vendredi. Au sein de la société civile, les suiveurs jubilent, d’autres s’indignent.

Pravind Jugnauth s’installe sans gêne dans un fauteuil où le peuple ne l’a pas invité. Jusqu’à ce que le deal papa-piti ne soit mis sur le tapis, l’option que le fils remplace le père au poste de Premier ministre n’avait jamais été discutée avec les électeurs, appelés aux urnes en 2014. SAJ impose son choix sans le moindre embarras à la nation, faisant royalement fi des vives critiques suscitées par ce remplacement, qui défie la morale et la déontologie. Reste aussi à déterminer si une telle démarche est légale, l’interprétation de la Constitution à ce sujet laissant planer de sérieux doutes, et la Cour devra trancher.

Si la transparence avait été de mise dès la campagne électorale de 2014, Pravind Jugnauth aurait accédé à ce même poste en toute légitimité, comme cela avait été le cas de Paul Bérenger en septembre 2003. Dans le contexte actuel, il fait ses premiers pas dans la peau de Premier ministre dans une ambiance lourde, avec ce sentiment qu’une sérieuse entorse a été causée à la démocratie. Au lieu de la grande porte, Pravind choisit de faire son entrée par l’imposte, en grimpant sur les épaules de son père, dont les coups de colère et l’attitude vociférante n’amusent que les imbéciles.

Ce lundi 23 janvier, il n’y avait pas grand monde à la Place d’Armes pour célébrer le nouveau Premier ministre. Seuls quelques die-hard étaient présents pour marquer un événement qui ne réjouit qu’eux. Sur les réseaux sociaux et dans les conversations, l’indignation est grande. Mais si SAJ et Pravind Jugnauth se sont autorisé une telle démarche, c’est surtout qu’ils savent pouvoir compter sur la docilité habituelle du public, qui finira tôt ou tard par s’y faire, jusqu’à l’arrivée des prochaines élections. Et même là, selon la logique sap dan karay tonb dan dife, le choix ne sera pas aussi simple.

MICRO TROTTOIR

Vinay Hurreeram, 38 ans

“Passer par des élections”

“Pravind Jugnauth aurait dû passer par des élections et laisser le choix aux Mauriciens. Dans l’article 2 de la Constitution, il est stipulé que tous les Mauriciens ont les mêmes droits. Est-ce que demain mon fils pourra être Premier ministre ? Depuis toujours, les politiciens s’entourent de proches. Il y a eu Ramgoolam père et fils, Bérenger, Jugnauth, Duval. Je pense qu’il faut un renouveau en politique.”

Neha Nuden, 28 ans

“Un renouveau politique est nécessaire”

“Cette situation n’est pas normale. À chaque fois, nous nous retrouvons face aux mêmes partis pour diriger le pays. Dans le cas de Pravind Jugnauth, ce n’est pas un Premier ministre qu’on a élu. Un renouveau politique serait bienvenu car les jeunes veulent du changement.”

Joël Valérie, 36 ans

“L’affaire des grands”

“C’est une situation qui devient normale vu que nous n’avons pas le choix. Dans le livre Le silence de la mer de Jean Bruller, l’auteur souligne que la guerre, c’est le jeu des grands. De même, la politique, c’est l’affaire des grands. Le choix ne nous appartient pas, qu’on soit d’accord ou pas. Si l’opposition est contre ce deal, ses députés sont-ils vraiment prêts à mettre leur poste en jeu ? Et même si une élection est déclenchée, qu’est-ce qui nous dit que la situation ne sera pas identique ?”

Ashley Carver, 26 ans

“Ils ont embêté le peuple”

“Il y a dans la population le sentiment d’avoir été floué par les décideurs. Ils ont fait un deal avec nous, mais là, nous avons droit à une autre conclusion. C’est le peuple qui aurait dû être libre de décider de la marche à suivre.”

Joëlle de Chalain, 31 ans

“Aberrant”

“C’est honteux. Je suis partagée entre la colère et la peur. Le peuple a voté pour le père et non pour le fils. Cette passation de pouvoir n’a rien à voir avec un État où priment démocratie et méritocratie. C’est aberrant. De plus en plus, j’ai l’impression de vivre dans une dictature où le peuple n’a pas son mot à dire. On t’impose des choses et on t’oblige à fermer ta bouche.”

Thierry Tuher, 41 ans

“Le petit peuple reste victime”

“Même si c’est révoltant, cela ne sert rien de se prendre la tête avec eux car ces messieurs pensent à eux; le petit peuple continuera à être victime. Même si cette passation de pouvoir n’est pas anticonstitutionnelle, ils auraient dû passer par un référendum. Ceci aurait calmé les esprits et démontré qu’ils sont honnêtes et des dignes représentants du peuple. Chose que ce gouvernement semble oublier.”

Yanis Husson, 38 ans

“Hidden agenda des Jugnauth”

“Ce n’est définitivement pas cette équation qui a été vendue au départ. Certes, n’importe quel père aurait fait ça pour son fils, mais on ne s’attend pas à cela en politique. Aujourd’hui, ils nous montrent clairement leur hidden agenda. On comprend mieux la mission d’Anerood Jugnauth : revenir, balayer et placer son fils.”