POLITIQUE : Réforme électorale, le pari du 22 juin confié à SAJ

La présidence du comité ministériel sur la réforme du système électoral assurée par le Mentor Minister et ex-PM, sir Anerood Jugnauth

Ashok Subron (Rezistans ek Alternativ) : « Après 25 ans de République, SAJ nous doit un projet de loi éliminant le communalisme du système politique »

Après une hibernation de trois mois et au vu de la rupture de l’Alliance Lepep et la migration du PMSD dans l’opposition, le gouvernement a pris la décision de faire revivre le comité ministériel sur la réforme électorale. Avec la démission du leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, en tant que Deputy Prime Minister, la présidence de cette instance ministérielle chargée de se pencher sur les options de réforme au système électoral à Maurice était restée vacante. Puis avec la décision de l’ancien ministre de la Bonne Gouvernance, Roshi Bhadain, de mettre un terme à son appartenance à la majorité gouvernementale, la situation au sein de ce comité ministériel nécessitait une opération de dépoussiérage. Ainsi, le conseil des ministres d’hier a entériné la décision de procéder à la nomination du Mentor Minister et ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à la présidence du comité. Il se voit confier la mission de relever le pari du 22 juin, soit la date à laquelle la Cour suprême entendra le Constitutional Case de la réforme électorale, initié par Rezistans ek Alternativ.

C’est à la demande de l’État vers la fin de l’année dernière que la Cour suprême avait renvoyé le procès sur la réforme électorale au 22 juin prochain. À cette dernière date, la Cour suprême prévoit une Full Hearing des deux parties sur la réforme du système électoral avec l’élimination de la déclaration d’appartenance communale des candidats à des élections législatives. On a consenti à ce délai en vue de permettre au comité ministériel, présidé alors par Xavier-Luc Duval, de conclure ses consultations et discussions sur ce dossier épineux, qui est à l’agenda politique ces dernières années.

Or, le fait brutal demeure que le projet de réforme électorale, avec une incontournable dose de représentation proportionnelle pour éliminer le Best Loser System, a été gelé depuis plusieurs mois déjà. D’abord, le comité Duval avait à faire face à une urgence, soit des éléments de réforme au système électoral régional à Rodrigues, compte tenu de l’échéance de la tenue des élections pour le renouvellement de l’Assemblée régionale. Puis, avec l’adoption de ces amendements au Rodrigues Regional Assembly Act par l’Assemblée nationale, la rupture de l’Alliance Lepep est intervenue avec le travail du comité ministériel sur la réforme électorale en suspens.

Depuis hier, sir Anerood est à la tête d’un comité ministériel de dix membres, soit Ivan Collendavelloo, Deputy Prime Minister, Yogida Sawmynaden, ministre de la Technologie, des Communications et de l’Innovation, Nando Bodha, ministre de l’Infrastructure publique, Leela-Devi Dookun, ministre de l’Éducation, Anil Gayan, ministre du Tourisme, Pritvirajsing Roopun, ministre des Arts et de la Culture, Etienne Sinatambou, ministre de la Sécurité sociale, Ravi Yerrigadoo, Attorney General, Alain Wong, ministre de l’Intégration sociale, Fazila Daureeawoo, ministre de l’Égalité des Genres et Sudhir Sesungkur, ministre de la Bonne Gouvernance. La semaine prochaine étant consacrée au pèlerinage de Maha Shivaratree, il existe très peu de chances que ce comité ministériel soit convoqué pour des délibérations.

Il faudra s’attendre à une reprise des discussions sur la réforme au début de mars avec pour objectif de « meet the Supreme Court deadline » du 22 juin prochain. Dans un camp, l’on avance que des conseils légaux de l’État devront être en mesure de convaincre le Bench des juges d’un renvoi en raison des événements politiques hors de tout contrôle. Néanmoins, dans les rangs de Rezistans ek Alternativ, la préoccupation est d’une autre nature et se situe davantage sur le fond du problème.

« Nous savons pertinemment bien la position de sir Anerood au sujet de la réforme électorale, précisément par rapport à la représentation proportionnelle. Mais l’État ne pourra pas se soustraire de ses obligations vis-à-vis des engagements solennels pris auprès des Nations unies en vue d’éliminer toute classification communale des candidats à des élections générales. Tout projet de réforme formulé par le comité ministériel doit répondre à ces exigences au chapitre du respect des Droits de l’Homme. Sir Anerood doit également se rappeler aux promesses lors de la dernière campagne électorale et également à la teneur du discours programme », affirme Ashok Subron de Rezistans ek Alternativ, en prenant connaissance des décisions du conseil des ministres d’hier.

« Le modèle de réforme au système électoral à Rodrigues est très bien adapté pour Maurice d’autant plus que tout semble indiquer que la représentation proportionnelle ne concernera que l’allocation d’une vingtaine de sièges à l’Assemblée nationale. Ensuite, l’introduction de cette dose de proportionnelle dans le système mauricien doit être accompagnée de l’adoption d’un texte de loi pour lutter contre le transfugisme au tableau des parlementaires nommés sur la base de la proportionnelle au moins », poursuit ce représentant de Rezistans ek Alternativ, qui a été à la pointe du débat pour l’élimination du communalisme dans le système électoral à Maurice.

« Après 25 ans de République, SAJ au moins nous doit un projet de loi éliminant le communalisme du système politique », conclut Ashok Subron à l’occasion de la relance des discussions au sein du comité ministériel, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, conservant entre ses mains la carte de l’arbitrage final…