POLITIQUE : Selon le MP, un désordre s'est installé au sein du gouvernement

Si la population s'attendait à un répit après la présentation du budget, Alan Ganoo, président du Mouvement Patriotique, estime qu'au contraire un désordre s'est installé au sein du gouvernement. Les récentes allégations de l'avocat Kailash Trilochun contre le gouvernement et la résurrection du projet Heritage City ont, selon lui, entaché la réputation du gouvernement jusqu'à même augmenter le mépris de la population envers le régime en place.

Face à la presse, samedi après-midi, à son quartier général de Quatre-Bornes, le président du MP a tiré à boulets rouges sur le gouvernement concernant plusieurs dossiers. "C'est un gouvernement de trial and error. Au lieu de trouver des résultats, nous ne constatons que des crises. Le gouvernement continue de semer les graines de l'instabilité. Les priorités du pays ont été reléguées", dit-il. Selon lui, le pays est devenu la risée de tout le monde sur la scène internationale. Il regrette que la population reste toujours dans l'expectative de voir se réaliser les promesses faites.

Les déclarations de Kailash Trilochun à l'encontre de l'État n'ont pas laissé insensible le MP. Pour le président, "ces allégations entachent la réputation du gouvernement et la crédibilité de ceux qui dirigent le pays." De ce fait, il exige que l'enquête menée par la police sur l'avocat soit faite en toute transparence et que la police fasse preuve d'un professionnalisme exemplaire.

La décision du Conseil des ministres de remettre sur les rails le projet Heritage City a aussi été soulevée par Alan Ganoo qui estime que la population "nage" en pleine confusion. "La décision du gouvernement de relever le projet Heritage City démontre un gouvernement indécis et incohérent et sème le doute sur sa capacité dans la prise de décision", ajoute le député. Il fait ressortir que ce projet a connu de nombreuses tergiversations jusqu'à mettre la population dans l'incompréhension. Alan Ganoo réclame des explications du gouvernement sur les deux communiqués du Conseil des ministres, le premier où Heritage City n'est pas mentionné et le deuxième qui en fait état. "Le Conseil des ministres a vraiment pris la décision de relancer ce projet ou non?", s'interroge-t-il. Parlant des autres dirigeants de l'Alliance Lepep qui avaient exprimé leur désaccord sur le projet, il se demande quelle sera leur réaction si ledit projet est relancé.

Le paiement des frais d'examens du SC et du HSC a été un sujet commenté par Lysie Ribot, membre du parti. Selon elle, le ministère de l'Éducation doit mettre en place son système d'enregistrer la présence et l'absence des étudiants l'année prochaine et non cette année. "Vu le cafouillage qui sévit en ce moment, nous demandons au gouvernement de mettre en place ce système l'année prochaine et de payer les frais d'examens de tous les élèves", dit-elle en ajoutant qu'il est important de mettre en place une méthode de communication précise l'an prochain pour bien informer les parents et les étudiants. "Nous dénonçons la manière de faire du gouvernement et le cafouillage qui est la cause du désarroi des parents et des élèves", a-t-elle, par ailleurs, soutenu. Pour contrer l'absentéisme à l'école, Lysie Ribot appelle à la collaboration de tous les acteurs concernés pour trouver des solutions. Au niveau des changements au PSSA Act, elle estime que la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a menti en affirmant avoir eu des consultations avec les acteurs concernés. De ce fait, elle demande au gouvernement de rappeler à l'ordre la ministre pour qu'il y ait de la sérénité avant les examens.

La fièvre aphteuse a également occupé une partie de la conférence de presse du parti. Le député de ce parti politique, Raffick Sorefan, a critiqué le gouvernement dans la manière de gérer cette épidémie. Selon lui, les vaccins importés ne serviront à rien sur les bêtes déjà infectées. "La situation est devenue épidémique et le gouvernement ne sait pas comment empêcher la propagation de cette infection qui affecte les éleveurs de différentes parties du pays", constate-t-il. Selon lui, le gouvernement ne fait que gaspiller de l'argent dans ces vaccins. Félicitant ceux de foi islamique qui ont décidé ne pas fêter Eid-Ul-Adha, il lance un appel à tous les musulmans à leur emboîter le pas. Par ailleurs, il demande au gouvernement de ne pas ouvrir la saison de chasse et d'attendre encore un mois.

Alan Ganoo dément tout rapprochement avec le MMM

Le président de MP conteste qu'il y a eu des négociations pour un rapprochement avec le MMM. Apportant un démenti catégorique et formel sur le sujet, il avance qu'à l'approche des élections générales, il décidera de son allié. "Il n'y a aucun pourparler ni négociation," a-t-il dit. Selon lui, s'allier à un autre parti politique n'est pas à l'ordre du jour et le MP continue à consolider ses assises dans le pays.