POLLUTION DE L’AIR : Projet de classification des véhicules d’après leurs émissions

Le ministère de l’Environnement promulguera bientôt des Motor Car Labelling Regulations. L’ébauche de ces règlements, qui classifieront les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes, a déjà été élaborée. C’est ce qu’indique un document du ministère faisant état de son bilan pour 2016.

Selon ce bilan du ministère de l’Environnement, des Draft Motor Car Labelling Regulations ont déjà été élaborés. « Une fois promulgués, ces règlements permettront aux consommateurs de faire un choix judicieux sur des véhicules efficients. La possibilité d’introduire des voitures écologiques, avec moins ou zéro émissions en vue réduire la pollution liée aux problèmes de transport, de même que son impact sur la santé, a fait l’objet de discussions », indique encore le document.

Le ministère annonce qu’un relevé est actuellement entrepris pour déterminer la perception des Mauriciens de différentes couches sociales sur les voitures avec des émissions faibles ou zéro émission de carbone. À cet effet, un inventaire sur les véhicules utilitaires et poids lourds entrepris en 2014 et 2015 a été complété. « Les données recueillies permettront d’analyser des types de véhicules utilisés dans le pays et constituent aussi la base pour dégager une politique en vue d’améliorer la qualité de la flotte », ajoute le document. De même, poursuit le ministère, une révision des mesures fiscales visant à promouvoir des voitures « vertes » a été complétée. Par ailleurs, 200 000 pamphlets concernant « l’eco-driving » et ses avantages seront distribués aux conducteurs à partir de l’année prochaine.

Le document fait également le bilan de la campagne anti-sacs plastique, à travers laquelle, à ce jour, 421 654 sacs plastiques ont été saisis et 55 commerçants ont été verbalisés, dont deux ont été condamnés à des amendes. Le ministère de l’Environnement rappelle, en outre, ses réalisations en matière de changement climatique, de réhabilitation des zones côtières, de protection et d’aménagement des plages, de production de compost, de collecte d’eau de pluie et la disposition des déchets dangereux.

Par ailleurs, la division Environnement du ministère a enregistré 475 plaintes du public durant l’année, dont huit ont été référées à la justice. Cette division a aussi sévi contre les usines manufacturières polluantes. Deux Programmes Notices, deux Prohibition Notices et deux Stop Orders ont été servis aux contrevenants depuis le début de l’année. La division Environnement a entre autres finalisé la « Third National Communication » de Maurice, en conformité avec l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ce rapport, soumis au secrétariat de l’UNFCCC, dresse le bilan de l’état de l’environnement à Maurice durant les six dernières années.

Est d’autre part relevée la participation de Maurice et de cinq autres pays africains à une des symbioses industrielles du « SWITCH Africa Green Programme » sous le patronage des Nations Unies. L’objectif de ce projet est de promouvoir un « Sustainable Consumption and Production (SCP) patterns and practices ». Il vise à amener les entreprises – micro, petites et moyennes – à transformer ou réutiliser les déchets à des fins plus profitables. Les participations de Maurice à des forums internationaux, dont la COP22 de Marrakech, au Maroc, et à la 5e réunion ministérielle pour la région africaine sur la gestion et l’atténuation des risques de catastrophe dans le cadre de la mise en œuvre du Sendai Framework sont, entre autres, évoquées.

« Le ministère de l’Environnement compte un bilan positif, que ce soit pour la prise de décisions ou la réalisation des projets placés sous sa tutelle, ou encore l’implication de la population mauricienne dans la protection de l’environnement, un projet de longue haleine », soutient le ministère.