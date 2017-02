Pollution marine - Pas si fantastique le plastique…

L’océan m’a toujours passionné. Cela vous est déjà arrivé de vous demander quelle est sa profondeur, ou encore combien d’être vivants font partie de cet énorme environnement ? En couvrant 71% de la surface de la Terre, l’océan nous procure non seulement à manger ainsi que des ressources fossiles, mais il est également utilisé comme voie de communication. Mais le plus important c’est que l’océan est utilisé pour nos activités de loisir et nous, humains, ne faisons que le gâcher… Nous rejetons de multiples polluants résultant des activités terrestres (80% de la pollution marine viennent des activités terrestres : rejet d’usine, fertilisants…). En plus, nous jetons nos déchets à la mer avec pour résultat, entre autres, la création d’une île immense faite de déchets plastiques, qui flotte quelque part dans l’océan Pacifique.

Avec la hausse de la production et la consommation du plastique, 8 millions de tonnes métriques finissent dans nos océans chaque année [1], et les conséquences sont plus qu’alarmantes : les animaux sont pris au piège ou avalent des petits objets en plastique qui leur causent souffrance. Les débris en plastique provoquent la mort de 100 000 mammifères marins annuellement, ainsi que des millions d’oiseaux et de poissons [2]. Tout cela appelle à la réflexion…Il serait temps de songer à changer la façon dont on traite l’océan.

Le spectacle sur nos plages pendant les fêtes de fin d’année fut édifiant sur le rapport que les Mauriciens entretiennent avec la mer : un grand sac poubelle !! Ou alors, ils sont totalement inconscients du fait que toutes les bouteilles / verres en plastique et les restes des pétards / feux d’artifice laissés sur la plage finissent dans l’océan.

Le matin du 2 janvier j’ai voulu faire une expérience en allant ramasser des déchets sur la plage publique de Flic en Flac. Il y avait beaucoup de campeurs sur la plage et le public était nombreux à profiter de ce jour férié. Cependant plein de déchets ornaient la plage : il y avait des bouteilles et gobelets en plastique, des papiers d’emballages et surtout les restes des pétards : bref la fête fut belle pour le réveillon !

Alors armée de mes gants, j’ai commencé à faire le ménage. La réaction des gens était intéressante à analyser. Même pas dix minutes après, une femme est venue vers moi et m’a gentiment demandé si j’avais une paire de gants additionnelle car elle voulait m’aider à nettoyer la plage. J’étais agréablement surprise et je lui ai offert des gants et un sac, et ensemble on a continué le nettoyage. Peu après, elle m’a rendu le sac car elle s’en allait, mais elle m’a dit qu’elle était contente de voir une jeune personne faire ce genre d’action. « J’ai de l’espoir pour l’avenir de ce pays, merci » m’a-t-elle dit. D’autres personnes sont également venues m’aider. Certains m’ont encouragé avec un sourire, d’autres m’ont remercié. Cependant, la majorité des gens me regardaient, l’air de dire « mais qu’est-ce qu’elle fait ? ». Le comble fut atteint lorsqu’un des usagers de la plage vint jeter sa bouteille en plastique devant le monsieur qui m’aidait, pour qu’il la ramasse, alors que la poubelle était à quelques pas de là. Cet exercice m’a permis de comprendre que le public (mauricien et étranger) a une attitude très variable concernant le respect de l’environnement, de l’autre et de soi-même.

Après une heure et demie de nettoyage, il commençait à faire vraiment chaud sous ce soleil de plomb et j’ai dû m’arrêter. A la fin, j’ai récolté environ 110 litres de déchets sur cette plage publique. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais si j’ai pu interpeller la conscience de quelques personnes c’est toujours ça de gagné !

On ne réalise malheureusement pas l’immense chance qu’on a de vivre sur cette île paradisiaque. Les habitants ne réalisent pas à quel point ils sont bénis d’avoir la mer à proximité.

La pollution marine est un problème qui devrait nous interpeller d’urgence. Il est vraiment regrettable de voir que les gens continuent à jeter les ordures partout. Juste pour vous le rappeler : les bouteilles en plastique prennent au moins 400 ans à se décomposer, les mégots de cigarettes 10 à 12 ans et les sacs en plastique 10 à 1000 ans !! On ne peut pas continuer à agir de la sorte, et il faut à tout prix prendre des mesures pour protéger notre environnement. Et la première chose à faire est d’éduquer, en sensibilisant notre entourage.

Une mesure encourageante prise par le gouvernement mauricien a été d’arrêter la production et la consommation de sacs en plastique depuis le début de 2016. Cependant les bouteilles en plastique restent un gros problème, je pense bien que c’est le déchet le plus réparti. Aucune décharge ne pourra jamais absorber tout cela, et il faudrait penser à d’autres alternatives afin de limiter les lourdes conséquences.

Une action locale compte et a des répercussions au niveau mondial, et c’est à nous de choisir si nous souhaitons participer à la préservation ou la dégradation de notre environnement.

Alors agissons ensemble pour préserver notre environnement et nos océans afin de garantir de meilleures conditions de vie pour nous humains, et pour les autres êtres vivants. Après tout cette planète est tout ce que nous possédons, alors il convient d’en prendre grand soin pour notre futur !!

Aliya Chojoo

[1] Laura Parker. Ocean Trash: 5.25 Trillion Pieces and Counting, but Big Questions Remain. 13 Feb 2015. National Geographic.

[2] Ocean Crusaders Statistics.