Polocco poursuivi pour l'agression de deux hommes en 2012

Steeve Patrick Prinslet Serret, plus connu sous le sobriquet de Polocco, fait face à un procès en Cour intermédiaire dans lequel cinq accusations ont été retenues contre lui, notamment pour agression préméditée et pour avoir saccagé des véhicules à Ste-Croix, en 2012. Le procès sera appelé pro-forma ce 25 mai.

Polocco, qui purge actuellement 7 ans de prison pour complicité de meurtre dans l'affaire Denis Fine, est poursuivi cette fois en Cour intermédiaire pour avoir agressé deux hommes à Cité Briqueterie, Ste-Croix, le 2 décembre 2012, et ce avec la complicité de Marie Cynthia Christelle Françoise, qui se retrouve également sur le banc des accusés. La jeune femme de 33 ans répond de deux accusations, soit d'avoir endommagé une voiture et les fenêtres d'une maison. Polocco, lui, fait face à 5 accusations. Sous la première charge, il est accusé d'avoir, le 2 décembre 2012, agressé un certain Claude Lindsay Eroolen et sous la deuxième d'avoir endommagé sa voiture. Polocco est aussi poursuivi pour avoir agressé un autre homme ce jour-là, un certain Jean Paul Desiré Prayag, et d'avoir brisé des fenêtres de sa maison. Il lui est aussi reproché d'avoir endommagé la motocyclette de Jean Paul Desiré Prayag.

Me Neelkant Dulloo assurera la défense de Polocco, Me Rama Valayden, dont les services avaient été retenus initialement par les deux accusés, n'étant pas disponible. Toutefois, Me Neelkanth Dulloo devait indiquer en cour qu'il ne pourra assurer également la défense de Christelle Françoise dans cette affaire. La magistrate Niroshini Ramsoondar a ajourné le procès au 25 mai, l'accusée ayant indiqué qu'elle se trouvera un autre avocat pour la défendre.

ATTENTAT À LA PUDEUR : Six mois de prison pour un quinquagénaire

Reconnu coupable d'attentat à la pudeur le 27 mars dernier, Saylesh Kumar Moorateea a écopé hier de 6 mois de prison, le verdict ayant été rendu par la magistrate Niroshini Ramsoondar. Il lui était reproché d'avoir forcé sa voisine de 61 ans à avoir des relations sexuelles avec lui. L'accusé avait soutenu quant à lui qu'il ne se souvenait de rien car étant alors sous l'influence de l'alcool.

Le délit pour lequel Saylesh Moorateea devra purger 6 mois de prison a été commis le 2 février 2013 au domicile de la victime, qui n'est autre que sa voisine. Cette dernière, une veuve sans enfant vivant dans une maison qu'elle loue, avait indiqué dans ses dépositions à la police que Saylesh Moorateea lui avait déjà fait des avances dans le passé et qu'elle l'avait repoussé. Toutefois, dans la soirée du 2 février 2013, l'accusé était revenu à la charge en s'immisçant dans sa maison. La sexagénaire, ayant entendu du bruit dans la cuisine, s'est alors retrouvée face à son voisin, qui avait refermé la porte derrière lui avant de se précipiter sur elle. Selon la victime, l'accusé l'avait poussée sur le sol tout en lui faisant clairement part de ses intentions. Pour tenter de sortir de l'emprise de son agresseur, la sexagénaire lui a proposé de se rendre dans la chambre à coucher. Ce faisant, elle a fini par s'échapper. Dans la foulée, le propriétaire de la maison a déboulé, tombant nez à nez avec l'accusé, lequel aura toutefois réussi à s'enfuir.

Selon des documents présentés en cour lors du procès, l'accusé souffrait de dépendance à l'alcool depuis 2001 et suivait des traitements à cet effet. Saylesh Moorateea avait soutenu que sa voisine avait consigné de fausses allégations contre lui car il ne se souvenait pas avoir commis un tel acte. Il devait toutefois concéder avoir un penchant pour la bouteille et que, le jour du délit, il était en état d'ébriété, ne pouvant de fait pas réfuter les dires de sa voisine. La magistrate Niroshini Ramsoondar a estimé que la prison était justifiée dans ce cas et lui a ainsi infligé 6 mois de prison.

DIFFAMATION : Bérenger présente ses excuses à Shakeel Mohamed

Le procès en réclamation intenté par le député Shakeel Mohamed au leader du MMM, Paul Bérenger, a connu un dénouement hier devant le juge Bobby Madhub. Shakeel Mohamed reprochait au leader des mauves d’avoir terni sa réputation lors d’un congrès au centre Idriss Goomany en 2012. Par le biais de son homme de loi, Me Veda Baloomoody, Paul Bérenger a présenté ses excuses, affirmant que Shakeel Mohamed est en effet une personne « ayant une bonne réputation ». Le député rouge a décidé de ne pas poursuivre le procès, lequel a ainsi été rayé.

Paul Bérenger avait déclaré que Shakeel Mohamed, alors ministre du Travail, et son épouse auraient bénéficié d’un dîner gratuit de l’hôtel Saint-Géran après avoir reçu des plaintes de certains employés de ce même établissement hôtelier. Shakeel Mohamed réclamait des dommages de Rs 20 millions, soutenant que Paul Bérenger avait « tenté de nuire à sa réputation et à son intégrité » en faisant croire qu’il était corrompu. Dans sa plainte, Shakeel Mohamed avait indiqué que, le 18 avril 2012, il s’était rendu en compagnie de son épouse à l’hôtel Saint-Géran pour fêter leur anniversaire de mariage. La direction de l’hôtel leur avait offert le repas gratuitement mais Shakeel Mohamed aurait insisté pour régler sa facture. Le plaignant soutenait que les propos de Paul Bérenger n'avaient pour but que de « nuire à (sa) réputation et à (son) intégrité en tant que ministre ».