POMME DE DISCORDE ENTRE MAIRIE ET MARCHANDS AMBULANTS : Volte-face de la mairie après l’intervention du ministre Bhadain

Alors que le contentieux opposant la mairie et les 561 marchands forains à travers la Stall Holders and Operators Association (SHOA) battait son plein, il y a tout juste une semaine, le problème s’est dissipé. Cela, après l’intervention du ministre de la Bonne Governance, Roshi Bhadain, également député de la circonscription, auprès de la mairie de Quatre-Bornes. Du coup, les marchands forains ont obtenu toutes leurs revendications auprès de la mairie de Quatre-Bornes. Satisfaction générale, donc, de leur côté.

Cette démarche fait suite à une demande de rencontre auprès du ministre Bhadain, lundi après-midi, soutient le président de la SHOA, Vikash Mahady. Il est celui qui a réussi à désamorcer la crise.

Vikash Mahady demandait au nom de tous ses pairs que le parking alloué à l’arrière du marché forain soit recouvert, le temps des travaux. Ce que refusait catégoriquement le maire de la ville des Fleurs, Atmaram Sonoo. Ce dernier avançant qu’il ne peut dépenser de l’argent sur un site temporaire de quatre à cinq mois, le temps que devrait prendre le lifting de la foire. Demande, toutefois, agréée avec un abri sous forme de prélart au coût de Rs 150,000 par mois, indique le maire. “Cela fait suite à l’intervention du ministre Bhadain et à un accord trouvé avec les Collectivités Locales.”

Autre revendication formulée par les marchands: que la moitié des 561 marchands continuent à exercer sur le site actuel et que les travaux se fassent en deux parties, au lieu de les délocaliser tous d’un seul coup. Le parking ne peut accommoder plus de 250 marchands, selon Vikash Mahady. Demande également octroyée.

Enfin, les marchands demandaient des garanties écrites quant au fait qu’ils allaient retrouver leurs étals dans les mêmes dimensions à l’achèvement des travaux. Ce qui fut agréé. La foire se tient donc aujourd’hui comme toutes les semaines.