“Sa frer la pe rod dezagreman ar sa bann kamarad artis la.” Un honorable pékin parachuté au poste de Grand argentier, ce serait impensable, n’est-ce pas ? C’est hélas une réalité pour la culture. Et ça, sous maintes couleurs de gouvernements. À presque 50 ans d’indépendance, le chemin vers le progrès est long. Le Mauricien s’ignore. Ignore encore et toujours tout de sa personne. N’est-ce pas important de savoir qui nous sommes ? A priori non.

Michel Colucci releva la chose suivante : “La politique, c’est cinq ans de droit, et tout le reste de travers !” Ne stigmatisons point. Encore moins le digne successeur du sieur Baboo, lancé à la suite de Gowressoo. Les règles de l’ethno-politique mauricienne sont ainsi faites. Sak kominote rod so bout ek so konze piblik. Samem ase pou zot kontan. Si fer enn konser par-si par-la, pli maja karo ankor. Bannla kapav revot twa pou eleksion ! Pa kas tet, twa, Kiltir enn minister loze sa.

Laissons aux experts le soin d’analyser en long et en large le professionnalisme artistique. Et en travers, le droit d’auteur et le plagiat. Entre s’inspirer et pomper, la ligne de démarcation est fine. Reconnaissons aux nombreux artistes une maîtrise des rythmes… et du pompage pour certains. N’avons-nous nous-même pas dansé ziska gramatin sur Séga Pomper. Lequel, selon Gordon, est une reprise directement inspirée de Jacques Perne. Le sieur Victor avait cité sa source avec classe. Frer la pa’nn deklar piti ki pa pou li.

N’est-ce pas fantastique d’ainsi répandre un morceau de joie. Si nous devions rémunérer ce monsieur pour le bonheur procuré, un coffre-fort de devises étrangères ne suffirait pas. C’est aussi cela être artiste : susciter une émotion. Quid de la création originale ?

Nous serions hypocrites de faire fi des allusions sexuelles qui sous-tendent les paroles. Ceux qui ont percuté sourient aux insinuations textuelles inscrites dans la droite ligne des Jean-Claude Gaspard et autres grands auteurs, à l’instar de Jean-Pierre Mohabeer, aussi connu comme Coulouce. La grivoiserie mutine du Séga Gobelet aura ainsi traversé les décennies. C’est à cela que se mesure la valeur d’une œuvre qui nous parle, et parle de nous ? J’ai tendance à vouloir le croire… n’en déplaise aux déplaisants.

Les vieux se souviennent aussi de Maja Karle Meri Jaan. Morceau traditionnel en bhojpuri que Coulouce avait repris et qui figurait dans un film indien avec Govinda. N’est-elle pas belle et riche, notre création musicale ? Mais qu’en fait-on ? Chercher donc l’erreur ! Le manquement; je ne dirais pas “incompétence”. Et si on professionnalisait les ministres pour des postes spécifiques ? Ça éviterait au pays de ramer sur place. Entre-temps, pompez !