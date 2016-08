LE PONT D’AVIGNON…ON Y DANSE …TOUS(T) EN ROND : Pourquoi tous(t) en rond ? Et pas à la queue leu leu ?

Il s’agit d’une belle comptine connue de tous ; le vrai régal des bébés. On l’avait mille fois chantée pendant notre enfance et des fois nos parents et grands-parents nous ont fait de beaux dodos grâce à cette chanson venue de très loin. Quel enfant n’a pas été bercé par cette inoubliable mélodie ? Néanmoins, une question s’impose. Pourquoi danse-t-on tous ou tout en rond et non à la queue leu leu ou d’une autre manière. Un style unique et original qui cache forcément un secret... La raison derrière cela est formidable !

Le pont d’Avignon, qui se trouve dans le Midi de la France, est un ouvrage de pierre érigé aux alentours de 1180 par une vision de Bénezet rendue concrète selon la légende de la nuit des temps. Et plus tard ce pont ouvrait la voie au Palais des Papes. N’oubliez surtout pas que ce château hébergeait les papes jusqu’en 1345. Il était le centre du christianisme avant d’être transféré à Rome. Mais il y avait des papes récalcitrants ou les antipapes qui ont continué à occuper ce palace pour en faire le pivot du christianisme. Mais au sein du Rome Latin la papauté s’était consolidée avec l’abandon de l’idée de deux axes centraux pour la chrétienté.

Retournons à nos moutons… Le pont a été construit sur le Rhône mais sa construction s’était arrêtée au beau milieu de ce fleuve. Une œuvre à moitié faite. Donc, en dansant, les gens ne pouvaient se rendre jusqu’à l’autre extrémité du fleuve vu que ce pont est un demi-pont. Voilà comment et pourquoi les anciens chantaient et dansaient en rond sans pouvoir faire la danse pour atteindre l’autre bout du rivage. Et nous, comme d’habitude, nous continuons pareil mouvement sans se poser de questions… Tradition oblige ! D’où le proverbe français, tourne en rond et d’où le proverbe créole "pe fer mwa tourn an ron". Cela signifie que tu ne peux continuer sur ta lancée et "to pe pil anplas". Ah oui ! La langue créole s’adapte et s’inscrit bien dans la logique linguistique et mythologique. Vu sous tous les angles "Sur le pont d’Avignon" n’est pas étranger à notre "la rivière Tanier". Nous ne manquons pas de tels monuments pour nous en inspirer à composer poèmes, odes et opérettes et du même coup donner la première pioche pour la construction d’une nation fière de ses héritages d’antan.

Cette ode est un poème à rendre hommage à nos ancêtres, ces bâtisseurs ; rime et rythme le rendant éternel et vivant.

Dans un autre ordre d’idées ce chant fait la part belle aux petites gens s’adonnant aux petits métiers d’autrefois – qui sont encore pratiqués de nos jours. Nostalgie, quand tu nous tiens !

Le Pont d’Avignon et le Palais des Papes sont reconnus comme patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Quand vous vous rendrez en France, allez jeter un coup d’œil à ce joyau architectural aussi beau que le Pont de Napoléon Bonaparte avec tous ses arcs portant son nom en initiales, qui se trouve à Bordeaux.

Je vous souhaite une belle tournée culturelle. A plus tard pour d’autres découvertes.