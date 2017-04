PONT PRASLIN – ÉCOLE DU SAMEDI : Apprendre pour réussir ses études et sa vie

L’aboutissement académique des enfants dépend de la confiance qu’ils ont en eux et l’amour qu’ils reçoivent. Ce sont les valeurs que prône l’École du Samedi de Pont Praslin, créée en 2011. Cet état d’esprit, les enfants l’ont grâce aux bénévoles qui les aident dans leur scolarité.

Dans cette école, l’ambiance est différente. Il suffit d’écouter le brouhaha des enfants durant leur moment de pause ou de les observer lorsqu’ils se ruent pour chanter en premier, à la demande d’un des bénévoles. On ne vient pas à l’École du Samedi parce qu’on s’y sent obligé. Pas de pleurs aux portes quand les parents déposent les plus petits. Lorsque nous posons la question à Eloïc Motee, 6 ans, la réponse fuse. “Je viens tous les samedis pour voir mes amis, pour jouer, pour apprendre, et à la demande de ma maman”, confie le petit garçon.

Le programme académique d’ici n’est pas différent de celui de l’école. On y fait presque la même chose. Sauf que les bénévoles de ce projet lancé à travers la paroisse St-Michel de Pont Praslin, accordent une attention plus particulière à leurs protégés en apprenant à les connaître. Le travail se fait dans la discipline, mais l’ambiance reste décontractée et conviviale afin que tous se sentent à l’aise. Qu’importe le niveau des enfants, ils bénéficient tous de la même attention. Le travail se fait aussi avec le soutien des parents avec qui les bénévoles discutent souvent pour mieux comprendre les besoins des petits. Ces derniers s’épanouissent à travers les nombreuses activités comme le sport et le chant.

“Nous ne pouvions plus rester les bras croisés”, dit Jean-Luc Rencker, le curé de la paroisse, en se référant aux difficultés que les enfants rencontraient dans leurs études. Cela a amené les bénévoles et le curé à créer l’école.

Mener à bon port.

Depuis sept ans, l’École du Samedi de Pont Praslin avance en toute tranquillité, persuadée de mener ses enfants à bon port. La mission est d’aider les enfants dans leur étude et d’instaurer la confiance en eux. L’école a commencé avec une vingtaine d’enfants; six ans plus tard, elle compte plus d’une cinquantaine d’enfants, âgés de 3 à 11 ans. Le nombre d’accompagnateurs est passé de trois à dix. Le projet accueille tous les enfants, indépendamment de leurs croyances. C’est aussi le cas pour les bénévoles. “L’essentiel est de pouvoir avancer main dans la main, sans barrière ni contrainte.”

Au début, les bénévoles réagissaient face aux urgences; pour certains enfants, c’était déjà trop tard. Aujourd’hui, le travail commence par la base. “Les enfants ont besoin d’aide à différents niveaux”, dit Mathieu Jasmin, un des bénévoles. Ces derniers tentent de comprendre d’où vient le blocage chez certains enfants. “Comment expliquer le fait qu’un enfant n’ait que deux cahiers vides dans son sac alors qu’il va à l’école ?” se demande Jean-Luc Rencker. Le but de cette école est d’apprendre aux enfants à comprendre l’importance de savoir lire et écrire, à prendre plaisir à s’améliorer. Elle apprend aux enfants à avoir confiance en eux, à les faire se sentir aimés, se sentir bien, libres et importants, loin des formules rigides et dans la discipline.

Le plaisir d’accompagner.

“Venir ici chaque samedi matin ne me dérange pas. D’être avec eux pendant trois heures trente, c’est rien. Cela me fait plaisir d’aider les petits et leur apprendre ce que j’ai acquis pendant toutes ces années et pendant ma scolarité. Je me sens tout à fait à l’aise avec eux. Ce que j’aime avant tout, c’est que les gosses viennent parce qu’ils adorent être ici”, confie Sébastien André, 28 ans, technicien météorologique, un des plus anciens bénévoles. Il donne de son temps et prend l’initiative d’acheter des manuels pour eux. Les bénévoles l’ont bien compris : un enfant qui n’a pas été heureux dans sa scolarité et dans sa vie a plus de chance de se retrouver à la rue. À l’École du samedi, ils prennent le temps de se consacrer à eux et de leur donner de l’amour.

Au fil des années, l’école a évolué. Elle avance avec le soutien régulier des sponsors. Elle espère aussi améliorer ses infrastructures afin qu’il y ait davantage de place pour mieux travailler. Les enfants ont désormais un van à leur disposition, qui les récupère chaque matin et les dépose chez eux gratuitement. Comme dans les institutions scolaires, ils font aussi des sorties, mais ne paient pas. “Ici, nous sommes comme une famille. Chaque semaine, nous fêtons l’anniversaire d’un enfant”, confient les bénévoles.