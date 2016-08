POPULATION : Taux de natalité relativement bas

Les statistiques démographiques ont été rendues publiques hier. Ces chiffres démontrent que le taux de natalité à Maurice est relativement bas comparé à d’autres pays. Le chiffre est maintenu autour de 10 %, comparé notamment à La Réunion, où le chiffre est de 17,1 %. La population féminine est également supérieure à la population masculine de 12 987.

Au 1er juillet 2016, la population de la République était estimée à 1 263 747. Parmi, on comptait 625 380 hommes et 638 367 femmes. Pour Maurice uniquement, le chiffre est de 1 221 213, Rodrigues, 42 260 et Agalega et Saint Brandon, 274. Comparé à la même période l’année dernière – janvier à juin – l’ensemble de la république a enregistré une augmentation de la population de 0.1 %, soit 0.0 % à Maurice et 0.8 % à Rodrigues.

Ce résultat découle du fait qu’il y a eu 6 858 naissances, 4 998 décès et 975 émigrés. Ces chiffres concernent Maurice et Rodrigues uniquement. Le nombre de décès a connu une hausse par rapport à la même période l’année dernière, passant de 4 653 à 4 998. Le nombre de mortalités infantiles est, lui, passé de 93 en 2015 à 96 cette année. Il est prévu que le nombre total de ces cas passe à 180 d’ici fin 2016.

Le nombre de naissance a aussi connu une légère hausse, passant de 6 736 à 6 858. Le taux de natalité pour 2015 était de 10,1 %. Ce qui est relativement bas comparé à d’autres pays, comme La Réunion (17,1 %), l’Australie (13,3 %), Inde (21,4 %), Canada (10,9 %), France (11,8 %) et Allemagne (8,9 %).

Concernant les mariages, une hausse de 8,7 % a été enregistrée, soit 4 629 comparé à 4 242 à Maurice. À Rodrigues par contre, il y a eu une baisse dans le nombre de mariages, passant de 78 à 66.