PORLWI BY NATURE : La capitale se met au vert

Port-Louis se prépare à s'illuminer. Le festival Porlwi by Nature, qui se tiendra du 29 novembre au 3 décembre, s'insérera dans le programme des célébrations des 50 ans de l’indépendance de Maurice. L'événement a été présenté mardi dernier en présence du lord-maire, Daniel Laurent, et du directeur de la MTPA, Kevin Ramkaloan.

Les organisateurs de Porlwi by Nature ont prévu un parcours piétonnier de 30 000 m2 s'étendant de La Citadelle jusqu’au Caudan Waterfront. Le festival a été préparé par 300 régisseurs, qui se sont attelés sur plus de 100 créations, dont des installations de lumières, des créations coup de cœur, des expériences interactives et des œuvres murales. Plus de 200 artistes y seront d'ailleurs présents. Trois expositions sont également prévues, tout comme une dizaine de films à visionner sur la nature et plus d'une trentaine de stands de cuisine de rue.

Les organisateurs ont également mis sur pied des îlots artistiques inspirés de la nature, et ce au cœur de la capitale. Trois sites emblématiques – à savoir La Citadelle, le Grenier et ses alentours, et le Caudan – se transformeront ainsi en « îlots », reliés par le Waterfront et la rue Bourbon durant ces cinq jours. Chaque îlot est lié à une incitation : « Respire, Resanti, Rekonekte ».

« Chaque année, le festival Porlwi choisit comme thème une composante clé de la régénération de la ville », a indiqué Astrid Dalais, cofondatrice et directrice du festival. « Ce thème nous encourage à réfléchir à une vision commune, à initier un dialogue et, surtout, à s’engager pour valoriser l’aura culturelle de Port-Louis, préserver notre patrimoine et améliorer l’infrastructure urbaine et le quotidien des habitants de la ville. Nous avons aussi souhaité investir des lieux différents, comme La Citadelle, et nous lancer de nouveaux défis, notamment en transformant la rue Bourbon en espace 100% piéton, 24/24h et durant cinq jours, avec une programmation et des activités en journée pour les petits et les grands », a-t-elle ajouté.

Ce festival de culture contemporaine se tiendra de 19h à minuit, sauf le jeudi et le vendredi, où il commencera à 20h30. Pendant la journée, les organisateurs ont mis sur pied un riche programme permettant aux visiteurs de découvrir la capitale autrement, soit à travers l’histoire, l’art et la nature, avec notamment un programme pour le jeune public, mais aussi des balades vertes, des expositions, des expériences, des conférences et des ateliers. Le lord-maire, Daniel Laurent, a déclaré que la municipalité « collaborera pleinement » avec les organisateurs afin que le festival soit un succès sans précédent. « Le festival Porlwi by Light a été très bien accueilli par le public ces deux dernières années. En tant que lord-maire, je souhaite que la capitale soit plus vivante et plus attirante, surtout le soir. Port-Louis doit devenir une référence en ce qui concerne les loisirs », affirme Daniel Laurent.

Ce dernier ajoute que le conseil municipal met beaucoup d’accent sur l'écologie à travers des « green projects », comme des espaces verts au sein de la ville. Porlwi by Nature, estime-t-il, aidera à valoriser davantage l’aspect vert de la ville et permettra de sensibiliser les gens sur le respect de la nature.