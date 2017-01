Une lettre a été adressée au Premier ministre, réclamant une enquête sur deux faits qui se seraient déroulés au port en ce début d’année. La PLHDWU maintient qu’un proche d’un haut cadre et sa fiancée auraient eu accès à une zone sécurisée du port et que le jeune homme serait reparti avec la voiture de fonction du chairman. Le syndicat invite le Premier ministre à agir et à constituer un nouveau board afin d’en finir avec les abus.

« Nous invitons les autorités à visionner les caméras CCTV. Les faits se sont déroulés le 5 janvier dernier. Qui a donné l’autorisation à ces personnes d’entrer dans le port, qui est une zone sécurisée ? » demande José François, président de la PLHDWU. Il rappelle que, par le passé, le négociateur syndical Rama Valaydon s’était retrouvé avec un « warning » parce qu’on avait allégué qu’il se trouvait au port en dehors de ses heures de travail. Ce qui amène José François à se demander : « Certains sont-ils au-dessus des règlements ? Est-ce qu’ils font fi des normes de sécurité établies dans le port ? Que se serait-il passé s’il s’agissait d’un simple travailleur ? ».

Qui plus est, maintient le syndicat, la semaine dernière, le jeune homme serait retourné au port et serait reparti avec la voiture du chairman. « Quand Robert Pallamy a démissionné, il a laissé la voiture au port. Qui a donné l’autorisation d’utiliser la voiture ? Nous invitons le Premier ministre à enquêter sur ces deux incartades. »

Par la même occasion, la PLHDWU invite le Premier ministre à reconstituer le board de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL). Depuis la démission de Robert Pallamy comme chairman, ce poste est toujours vacant. Le syndicat avance que cette absence donne lieu à des abus de la part du management. « Actuellement, on veut faire pression sur le board pour signer certains contrats », soutient Rama Valaydon, négociateur de la PLHDWU. Ce dernier réitère la demande du syndicat pour le départ de Gassen Dorsamy à la tête de la CHCL.

Par ailleurs, le syndicat est d’avis qu’un nouveau conseil d’administration devrait considérer en priorité le rapport de la Commission de conciliation et de médiation (CCM). Commentant l’affaire DP World, la PLHDWU relève qu’elle avait déjà des réserves sur ce partenaire stratégique. « Nous avions mis trois conditions au cas où il y aurait un accord conclu avec DP World : que l’intérêt du pays, de la CHCL et des travailleurs soient préservés. D’après ce que nous avons entendu récemment, tel n’aurait pas été le cas selon les recommandations de DP World. Nous souhaitons que le Conseil des ministres prenne une bonne décision ce vendredi afin d’en finir avec ce dossier. »